Kurios: Draft-Star erbittet Cowboys-Trade

Samstag, 11.02.2017

In einer Video-Botschaft, die am Freitag zuerst von ESPN gepostet wurde, bittet Garrett direkt Cowboys-Besitzer Jerry Jones und Head Coach Jason Garrett: "Ich wende mich an dich, Jerry. Mr. Garrett, lassen Sie es wahr werden. Dak Prescott ist der Anführer unseres Teams. Ich bitte Sie, dass Sie Tony Romo und einige Picks an die Browns geben, damit sie mich draften können. Bitte, ich würde es lieben, in Dallas zu spielen. Lassen Sie es wahr werden."

Die Gerüchte rund um einen möglichen Trade von Tony Romo sind das große Thema für die Offseason der Cowboys. Fraglich ist jedoch, ob ein Team tatsächlich Draft-Picks in den Routinier investiert - oder ob Dallas ihn letztlich entlässt.

Fraglos darf daran gezweifelt werden, dass Garrett die Aussage komplett ernst meint. Gleichzeitig aber ist es bereits das zweite Mal, dass er sich - direkt oder indirekt - gegen Cleveland ausspricht. Schon Ende Dezember hatte er dem Houston Chronicle erklärt: "Mir ist egal, wer mich pickt - aber ich würde nicht gerne in der Kälte spielen. Wo ich allerdings auch hingehe, ich werde alles geben."

