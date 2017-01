Steve Smith erklärt seinen Rücktritt

Montag, 02.01.2017

Nach dem Spiel der Baltimore Ravens bei den Cincinnati Bengals erklärte Smith: "Es gibt viele Leute, die ich respektiere und die ich vermissen werde. Aber an einem gewissen Punkt muss es zu Ende gehen. Ich habe eine schöne Frau, Angie, zuhause und vier Kinder, die ihren Dad brauchen. Und ich brauche meine Kinder. Ich gehe nach Hause nach Charlotte, um meine Familie weiter aufzubauen. Wir werden auch ein neues Haus bauen."

Auf die Frage, was der 37-Jährige am meisten vermissen werde, entgegnete der immer redselige Receiver: "Ich weiß, dass ich das Training nicht vermissen werde, so viel ist sicher."

In der Vorwoche hatte Smith noch erklärt, er sei zu "89 Prozent" sicher, dass er zurücktreten werde in Anlehnung an seine Rückennummer 89, die er zuvor schon bei den Carolina Panthers getragen hatte. Von den Panthers wurde er auch im Jahr 2001 in der dritten Runde des Drafts aus Utah gezogen.

Smith beendet seine Karriere mit 1031 Receptions und 14.731 Receiving Yards (81 TD), womit er in beiden Kategorien zu den Besten Receivern in der Geschichte des Sports gehört.

Die NFL-Saison im Überblick