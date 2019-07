NBA-News: Team USA wird Carmelo Anthony wohl nicht zur WM-Vorbereitung einladen

Nach der Absagenflut zahlreicher NBA-Superstarts kursierten zuletzt Gerüchte, ob Team USA für die Basketball-WM in China womöglich Carmelo Anthony in Betracht ziehen könnte. Melo wird aber offenbar keine Einladung von Head Coach Gregg Popovich erhalten.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic. "Mir wurde gesagt, dass Team USA nicht in diese Richtung gehen wird. Diese Option wird nicht in Erwägung gezogen", so der gut vernetzte NBA-Insider.

Die Vorbereitung von Team USA auf die WM, die vom 31. August bis zum 15. September in China stattfinden wird, beginnt am 5. August in Las Vegas. In den vergangenen Tagen und Wochen hatten gleich mehrere NBA-Stars ihre Teilnahme am Training Camp und an der Weltmeisterschaft abgesagt.

Unter anderem James Harden, Damian Lillard, Anthony Davis oder Bradley Beal werden nicht zum Team von Coach Pop hinzustoßen, als Grund führten die meisten Spieler an, sich auf die kommende NBA-Saison vorbereiten zu wollen.

Auch J.J. Redick hatte zuletzt seine Einladung abgelehnt, da er und seine Familie im Sommer den Umzug nach New Orleans, wo der Scharfschütze in der kommenden Saison für die Pelicans auflaufen wird, meistern müsse. Dafür haben unter anderem Jaylen Brown, Julius Randle oder Bam Adebayo ihre Teilnahme bestätigt.

NBA - Nach Absagenflut bei Team USA: Zwei neue Stars für Coach Pop © getty 1/44 Es hagelt Absagen für Team USA. Schon zehn Stars haben abgesagt, obwohl sie zum vorläufigen Aufgebot gehörten. Coach Popovich hat reagiert und bereits mehere Stars nachnominiert. Auch das Select Team nimmt langsam Formen an. © getty 2/44 Folgende Spieler wurden nachnominiert: Bam Adebayo (Center), Miami Heat - Stats 2018/19: 8,9 Punkte, 7,3 Rebounds bei 57,6 Prozent FG (82 Spiele) © getty 3/44 Marcus Smart (Point Guard), Boston Celtics - Stats 2018/19: 8,9 Punkte, 4,0 Assists bei 42,2 Prozent FG (80 Spiele). © getty 4/44 Montrezl Harrell (Power Forward/Center), L.A. Clippers - Stats 2018/19: 16,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 2 Assists bei 61,5 Prozent FG (82 Spiele) © getty 5/44 Mason Plumlee (Center), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 7,8 Punkte, 6,4 Rebounds bei 59,3 Prozent FG (82 Spiele) © getty 6/44 Jaylen Brown (Guard/Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 13 Punkte, 4,2 Rebounds bei 46,5 Prozent FG (74 Spiele) © getty 7/44 Julius Randle (Power Forward), New York Knicks - Stats 2018/19: 21,4 Punkte, 8,7 Rebounds, 3,1 Assists bei 52,4 Prozent FG (73 Spiele) © getty 8/44 Thaddeus Young (Forward), Chicago Bulls - Stats 2018/19: 12,6 Punkte, 6,5 Rebounds bei 52,7 Prozent FG (81 Spiele). © getty 9/44 Als Teilnehmer für das Training Camp von Team USA stehen zudem folgende Spieler fest: P.J. Tucker (Forward) - Houston Rockets, Stats 2018/19: 7,3 Punkte, 5,8 Rebounds, 1,2 Assists bei 39,6 Prozent FG (82 Spiele) © getty 10/44 Paul Millsap (Power Forward), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 12,6 Punkte, 7,2 Rebounds, 2 Assists bei 48,4 Prozent FG (70 Spiele) © getty 11/44 Myles Turner (Center), Indiana Pacers - Stats 2018/19: 13,3 Punkte, 7,2 Rebounds, 1,6 Assists bei 48,7 Prozent FG (74 Spiele) © getty 12/44 Kyle Kuzma (Forward), Los Angeles Lakers - Stats 2018/19: 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,5 Assists bei 45,6 Prozent FG (70 Spiele) © getty 13/44 Andre Drummond (Center), Detroit Pistons - Stats 2018/19: 17,3 Punkte, 15,6 Rebounds, 1,4 Assists bei 53,3 Prozent FG (79 Spiele) © getty 14/44 Brook Lopez (Center), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 12,5 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,2 Assists bei 45,2 Prozent FG (81 Spiele) © getty 15/44 Khris Middleton (Forward/Guard), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 4,3 Assists bei 44,1 Prozent FG (77 Spiele) © getty 16/44 Jayson Tatum (Small Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 15,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,1 Assists bei 45 Prozent FG (79 Spiele) © getty 17/44 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 16,4 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,5 Assists bei 42 Prozent FG (77 Spiele) © getty 18/44 Kyle Lowry (Point Guard), Toronto Raptors - Stats 2018/19: 14,2 Punkte, 4,8 Rebounds, 8,7 Assists bei 41,1 Prozent FG (65 Spiele) © getty 19/44 Donovan Mitchell (Shooting Guard), Utah Jazz - Stats 2018/19: 23,8 Punkte, 4,1 Rebounds, 4,2 Assists bei 43,2 Prozent FG (77 Spiele) © getty 20/44 Kemba Walker (Point Guard), Charlotte Hornets - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 4,4 Rebounds, 5,9 Assists bei 43,4 Prozent FG (82 Spiele) © getty 21/44 Auch J.J. Redick hat laut Woj eine Einladung zum Training Camp erhalten - diese jedoch mittlerweile abgelehnt. Grund sei der anstehende Umzug nach New Orleans. Er ist nicht der einzige Star, der Team USA in China fehlen wird. © getty 22/44 ABGESAGT: Kevin Love (Power Forward), Cleveland Cavaliers - Stats 2018/19: 17 Punkte, 10,9 Rebounds, 2,2 Assists bei 38,5 Prozent FG (22 Spiele) © getty 23/44 ABGESAGT: Damian Lillard (Point Guard), Portland Trail Blazers - Stats 2018/19: 25,8 Punkte, 4,6 Rebounds, 6,9 Assists bei 44,4 Prozent FG (80 Spiele) © getty 24/44 ABGESAGT: DeMar DeRozan (Shooting Guard), San Antonio Spurs - Stats 2018/19: 21,2 Punkte, 6,0 Rebounds, 6,2 Assists bei 48,1 Prozent (77 Spiele) © getty 25/44 ABGESAGT: James Harden (Guard), Houston Rockets - Stats 2018/19: 36,1 Punkte, 6,6 Rebounds, 7,5 Assists bei 44,2 Prozent FG (78 Spiele) © getty 26/44 ABGESAGT: Tobias Harris (Forward), Philadelphia 76ers - Stats 2018/19: 20 Punkte, 7,9 Rebounds, 2,8 Assists bei 48,7 Prozent FG (82 Spiele) © getty 27/44 ABGESAGT: Eric Gordon (Shooting Guard), Houston Rockets - Stats 2018/19: 16,2 Punkte, 2,2 Rebounds, 1,9 Assists bei 40,9 Prozent FG (68 Spiele) © getty 28/44 ABGESAGT: Bradley Beal (Shooting Guard), Washington Wizards - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 5 Rebounds, 5,5 Assists bei 47,5 Prozent FG (82 Spiele) © getty 29/44 ABGESAGT: C.J. McCollum (Shooting Guard), Portland Trail Blazers - Stats 2018/19: 21 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists bei 45,9 Prozent FG (70 Spiele) © getty 30/44 ABGESAGT: Anthony Davis (Power Forward), New Orleans Pelicans - Stats 2018/19: 25,9 Punkte, 12 Rebounds, 3,9 Assists bei 51,7 Prozent FG (56 Spiele) © getty 31/44 Auch Zion Williamson (New Orleans Pelicans) wird nicht mit dabei sein. Er will sich lieber bei den Pels voll integrieren. © getty 32/44 Neben dem eigentlichen 20-Mann-Kader, der kurz vor dem WM-Start auf 12 Spieler gekürzt wird, beruft USA Basketball auch einige Talente für das Team Select, das als Trainingspartner fungiert. Darunter sind John Collins (F, Atlanta Hawks) ... © getty 33/44 … Marvin Bagley (Forward, Sacramento Kings) … © getty 34/44 ... Jarrett Allen (Brooklyn Nets, Center) ... © getty 35/44 ... Joe Harris (Shooting Guard, Brooklyn Nets) ... © getty 36/44 ... Trae Young (Point Guard, Atlanta Hawks) ... © getty 37/44 ... De'Aaron Fox (Point Guard, Sacramento Kings) ... © getty 38/44 ... Jalen Brunson (Guard, Dallas Mavericks) ... © getty 39/44 ... Pat Connaughton (Shooting Guard, Milwaukee Bucks) .. © getty 40/44 ... Jonathan Isaac (Power Forward, Orlando Magic) ... © getty 41/44 ... Landry Shamet (Guard, L.A. Clippers) ... © getty 42/44 ... Derrick White (Guard, San Antonio Spurs) ... © getty 43/44 ... Mikal Bridges (Forward, Phoenix Suns) ... © getty 44/44 ... und Mitchell Robinson (Center, New York Knicks).

Melo hatte sein letztes Spiel in der Association am 8. November 2018 im Trikot der Houston Rockets absolviert. Anschließend einigten sich beide Parteien auf eine Trennung, Ende Januar wurde er schließlich nach Chicago getradet und dort entlassen. Seitdem ist der 35-Jährige auf der Suche nach einem neuen Team.