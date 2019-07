NBA-News: Nach Absagenflut: J.J. Redick soll zur WM-Vorbereitung von Teams USA stoßen

Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche NBA-Superstars ihre Teilnahme an der Basketball WM 2019 in China abgesagt haben, ist das Team USA weiter auf der Suche nach Verstärkung für den dezimierten Kader. Nun soll unter anderem auch J.J. Redick eine Einladung erhalten haben.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. "Ich bin unglaublich begeistert, in der Auswahl zu stehen, aber ich versuche gleichzeitig, den Umzug meiner Familie nach New Orleans zu bewältigen", wird der Scharfschütze von Woj zitiert.

Dementsprechend habe er noch keine Entscheidung getroffen, ob er am Training Camp von Team USA in Las Vegas, das am 5. August startet, beziehungsweise an der Weltmeisterschaft in China (31. August bis 15. September) teilnehmen wird.

Redick wechselte in der Free Agency 2019 nach zwei Jahren im Trikot der Philadelphia 76ers zu den New Orleans Pelicans, wo er sich Nr.1-Pick Zion Williamson und einem vielversprechenden, jungen Kader anschließt.

Zuletzt hatten unter anderem James Harden, Damian Lillard oder Anthony Davis Coach Gregg Popovich abgesagt, da sie den Sommer zur Vorbereitung auf die kommenden NBA-Saison nutzen möchten.

Dafür hat Team USA mittlerweile Jaylen Brown (Celtics), Montrezl Harrell (Clippers), Mason Plumlee (Nuggets), Julius Randle (Knicks), Marcus Smart (Celtics) sowie Thaddeus Young (Bulls) offiziell zum Training-Camp-Kader hinzugefügt.