NBA-News: Kemba Walker wechselt zu den Boston Celtics - Terry Rozier nach Charlotte

Kemba Walker verlässt die Charlotte Hornets und schließt sich den Boston Celtics an. Dort unterschreibt der Point Guard für vier Jahre. Im Gegenzug erhalten die Hornets Terry Rozier.

Dies berichtet ESPNs Adrian Wojnarowski in Berufung auf Agent Jeff Schwartz von Excel Sports. Demnach ist die Verpflichtung von Walker Teil eines Sign-and-Trade-Deals, durch den Rozier nach Charlotte geschickt wird.

Der Kontrakt von Walker läuft über vier Jahre und bringt dem 29-Jährigen 141 Millionen Dollar ein. Die Hornets hätten ihm in Form des so genannten Supermax-Vertrags (fünf Jahre, 221 Millionen) deutlich mehr bieten können. Bei den Celtics ersetzt Walker Kyrie Irving, der - wie auch Kevin Durant - in Zukunft für die Brooklyn Nets auflaufen wird.

NBA: Alle fixen Deals der Free Agency in der Übersicht © getty 1/47 Die Free Agency hat kaum begonnen und schon gibt es jede Menge Deals zu vermelden. Was ist außer Durant und Irving passiert? SPOX liefert die Übersicht über alle Einigungen am ersten Tag der Free Agency. © getty 2/47 Kevin Durant (Forward) - von den Golden State Warriors zu den Brooklyn Nets (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, rund 160 Millionen. © getty 3/47 Kyrie Irving (PG) - von den Boston Celtics zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, rund 140 Millionen Dollar. © getty 4/47 Kemba Walker (PG) - von den Charlotte Hornets zu den Boston Celtics - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 5/47 Tobias Harris (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 5 Jahre, 180 Millionen. © getty 6/47 Jimmy Butler (Forward) - von den Philadelphia 76ers zu den Miami Heat (wohl per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 7/47 Al Horford (Power Forward/Center) - von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers - 4 Jahre, 109 Millionen. © getty 8/47 D'Angelo Russell (Point Guard) - von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 117 Millionen (Max). © getty 9/47 Khris Middleton (Forward) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 5 Jahre, 178 Millionen. © getty 10/47 Julius Randle (Power Forward/Center) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - 3 Jahre, 63 Millionen. © getty 11/47 DeAndre Jordan (Center) - von den New York Knicks zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, 40 Millionen. © getty 12/47 Jonas Valanciunas (Center) - bleibt bei den Memphis Grizzlies - 3 Jahre, 45 Mio. Dollar © getty 13/47 Brook Lopez (Center) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 4 Jahre, 52 Millionen. © getty 14/47 Kristaps Porzingis (Power Forward/Center) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 5 Jahre, 158 Millionen. © getty 15/47 Harrison Barnes (Forward) - bleibt bei den Sacramento Kings - 4 Jahre, 88 Millionen. © getty 16/47 Nikola Vucevic (Center) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 100 Millionen. © getty 17/47 Damian Lillard (Guard) - Super-Max-Verlängerung bei den Portland Trail Blazers - 4 Jahre, 196 Millionen (ab 2021). © getty 18/47 Dwight Powell (Forward/Center) - blebt bei den Dallas Mavericks - 3 Jahre, 33 Mio. Dollar (ab 2020/21) © getty 19/47 Thaddeus Young (Power Forward) - von den Indiana Pacers zu den Chicago Bulls - 3 Jahre, 41 Millionen. © getty 20/47 Julius Randle (Power Forward) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - 3 Jahre, 63 Millionen. © getty 21/47 Malcolm Brogdon (Guard) - von den Milwaukee Bucks zu den Indiana Pacers - 4 Jahre, 85 Millionen. © getty 22/47 J.J. Redick (Shooting Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 26,5 Millionen. © getty 23/47 Terry Rozier (Guard) - von den Boston Celtics zu den Charlotte Hornets - 3 Jahre, 58 Millionen. © getty 24/47 Al-Farouq Aminu (Forward) - von den Portland Trail Blazers zu den Orlando Magic - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 25/47 George Hill (Point Guard) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 26/47 Ricky Rubio (Point Guard) - von den Utah Jazz zu den Phoenix Suns - 3 Jahre, 51 Millionen. © getty 27/47 Bojan Bogdanovic (Forward) - von den Indiana Pacers zu den Utah Jazz - 4 Jahre, 73 Millionen. © getty 28/47 Garrett Temple (Guard) - von den L.A. Clippers zu den Brooklyn Nets - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 29/47 Terrence Ross (Shooting Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 54 Millionen. © getty 30/47 Patrick Beverley (Point Guard) - bleibt bei den L.A. Clippers - 3 Jahre, 40 Millionen. © getty 31/47 Derrick Rose (Guard) - von den Minnesota Timberwolves zu den Detroit Pistons - 2 Jahre, 15 Millionen. © getty 32/47 Dewayne Dedmon (Center) - von den Atlanta Hawks zu den Sacramento Kings - 3 Jahre, 40 Millionen. © getty 33/47 Trevor Ariza (Forward) - von den Washington Wizards zu den Sacramento Kings - 2 Jahre, 25 Millionen. © getty 34/47 Reggie Bullock (Shooting Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den New York Knicks - 2 Jahre, 21 Millionen. © getty 35/47 Ed Davis (Center) - von den Brooklyn Nets zu den Utah Jazz - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 36/47 Mike Muscala (Power Forward) - von den Los Angeles Lakers zu den Oklahoma City Thunder - Details unbekannt. © getty 37/47 Mario Hezonja (Forward) - von den New York Knicks zu den Portland Trail Blazers - 1 Jahr, 1,4 Millionen (Minimum). © getty 38/47 Robin Lopez (Center) - von den Chicago Bulls zu den Milwaukee Bucks - 2 Jahre, 9,6 Millionen (Room Exception). © getty 39/47 Taj Gibson (Power Forward/Center) - von den Minnesota Timberwolves zu den New York Knicks - 2 Jahre, 20 Millionen. © getty 40/47 DeMarre Carroll (Forward) - von den Brooklyn Nets zu den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 13 Millionen. © getty 41/47 Nicolo Melli (Forward) - von Fenerbahce zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 8 Millionen. © getty 42/47 Jeremy Lamb (Shooting Guard) - von den Charlotte Hornets zu den Indiana Pacers - 3 Jahre, 31,5 Millionen. © getty 43/47 Rodney Hood (Forward) - bleibt bei den Portland Trail Blazers - 2 Jahre, 16 Millionen. © getty 44/47 Rudy Gay (Forward) - bleibt bei den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 32 Millionen. © getty 45/47 Thomas Bryant (Center) - bleibt bei den Washington Wizards - 3 Jahre, 25 Millionen. © getty 46/47 Mike Scott (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 2 Jahre, 9,8 Millionen. © getty 47/47 Nerlens Noel (Center) - bleibt bei den Oklahoma City Thunder - Details noch unbekannt

Walker nach Boston: "Eine meiner schwersten Entscheidungen"

Die Entscheidung, Charotte zu verlassen, sei eine der schwersten gewesen, die Walker in seiner Karriere treffen musste, wie er ESPNs Scott Van Pelt verriet: "Die Organisation gab mir meine erste Chance, um aus einem Jungen ein Mann zu werden. Ich liebe diesen Ort sehr. Aber ich musste das tun, um meine Träume zu verwirklichen." Walker spielte seit seinem Draft im Jahr 2011 für die Hornets.

Rozier schlägt den umgekehrten Weg ein und kassiert in Charlotte in den kommenden drei Jahren 58 Millionen Dollar. Der Combo Guard machte insbesondere in der Saison 2017/18 als Ersatz für den verletzten Irving auf sich aufmerksam. Wie ESPN zudem berichtet, werden die Hornets Frank Kaminsky kein Qualifying Offer anbieten, sodass dieser Unrestricted Free Agent wird und sich sein neues Team frei aussuchen kann.