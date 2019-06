NBA Free Agency: Kevin Durant und Kyrie Irving werden bei den Brooklyn Nets unterschreiben

Kevin Durant wird sich den Brooklyn Nets anschließen. Der zweifache Finals-MVP verlässt nach drei Jahren die Golden State Warriors und wird sich in New York mit Kyrie Irving zusammenschließen, der wie erwartet die Boston Celtics verlässt.

Durant wird in Brooklyn nach Ende des Moratoriums am 6. Juli einen Maximalvertrag in Brooklyn über 164 Millionen Dollar und vier Jahre unterschreiben. Die Warriors sowie die außerdem interessierten New York Knicks und L.A. Clippers gingen somit leer aus.

Die kommende Saison wird Durant jedoch aller Voraussicht nach komplett verpassen, nachdem er sich in Spiel 5 der Finals gegen die Toronto Raptors einen Achillessehnenriss zuzog. Am 12. Juni wurde der Forward in New York erfolgreich operiert. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, wurden die Warriors am Sonntag von Durants Berater Rich Kleiman unterrichtet, dass KD nicht zu den Warriors zurückkehren würde.

Kyrie Irving unterschreibt Maximalvertrag bei den Brooklyn Nets

So wird Kyrie Irving in Brooklyn zunächst der Star sein. Der Point Guard wird wie Durant ebenfalls zum Maximum unterschreiben und über vier Jahre 141 Millionen Dollar bekommen, wie Woj berichtete. Uncle Drew spielte nach seinem Trade von den Cleveland Cavaliers zu den Boston Celtics nur zwei Jahre in Beantown und kehrt nun in die Nähe seiner Heimat New Jersey zurück.

Als dritten Spieler konnten sich die Nets zudem die Dienste von DeAndre Jordan sichern, der in der vergangenen Saison für die Dallas Mavericks spielte, bevor er im Trade für Kristaps Porzingis zu den New York Knicks verschifft wurde. DJ ist gut mit Durant befreundet und soll den Nets bei ihren Championship-Träumen unterstützen. Unklar ist aber noch, wie lange und für wie viel Geld der ehemalige All-Star in Brooklyn unterschreiben wird.