NBA Free Agency: Sign-and-Trade-Deal von Jimmy Butler wegen Dallas Mavericks weiter in der Schwebe

Jimmy Butler wird wohl in der kommenden Saison für die Miami Heat spielen. Der Forward kommt per Sign-and-Trade an den South Beach. Die Philadelphia 76ers bekommen im Gegenzug Josh Richardson. Auch die Dallas Mavericks sind im Deal involviert und bekommen wohl Kelly Olynyk und Derrick Jones Jr. Allerdings gibt es noch Schwierigkeiten, um den Trade endgültig zu vollziehen.

Jimmy Buckets machte somit nur 55 Spiele für Philadelphia, in denen er im Schnitt 18,2 Punkte, 5,3 Rebounds und 4,0 Assists auflegte. Dabei versenkte er 46,1 Prozent seiner Würfe. Butler konnte aber auch nicht verhindern, dass die Sixers in der zweiten Playoff-Runde am späteren Champion Toronto Raptors nach sieben teils dramatischen Spielen scheiterten.

Im Gegenzug bekommen die Sixers Josh Richardson, der in den kommenden drei Jahren noch 32,6 Millionen Dollar kassieren wird und als einer der besten Verträge in der NBA gilt. Die vergangene Spielzeit war für den 25-Jährigen die beste seiner bisherigen Karriere. In 73 Spielen legte der Flügelspieler 16,6 Punkte und 4,1 Assists bei knapp 36 Prozent von der Dreierlinie auf.

NBA: Alle fixen Deals der Free Agency in der Übersicht © getty 1/45 Die Free Agency hat kaum begonnen und schon gibt es jede Menge Deals zu vermelden. Was ist außer Durant und Irving passiert? SPOX liefert die Übersicht über alle Einigungen am ersten Tag der Free Agency. © getty 2/45 Kevin Durant (Forward) - von den Golden State Warriors zu den Brooklyn Nets (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, rund 160 Millionen. © getty 3/45 Kyrie Irving (PG) - von den Boston Celtics zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, rund 140 Millionen Dollar. © getty 4/45 Kemba Walker (PG) - von den Charlotte Hornets zu den Boston Celtics - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 5/45 Tobias Harris (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 5 Jahre, 180 Millionen. © getty 6/45 Jimmy Butler (Forward) - von den Philadelphia 76ers zu den Miami Heat (wohl per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 7/45 Al Horford (Power Forward/Center) - von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers - 4 Jahre, 109 Millionen. © getty 8/45 D'Angelo Russell (Point Guard) - von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 117 Millionen (Max). © getty 9/45 Khris Middleton (Forward) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 5 Jahre, 178 Millionen. © getty 10/45 Julius Randle (Power Forward/Center) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - 3 Jahre, 63 Millionen. © getty 11/45 DeAndre Jordan (Center) - von den New York Knicks zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, 40 Millionen. © getty 12/45 Jonas Valanciunas (Center) - bleibt bei den Memphis Grizzlies - 3 Jahre, 45 Mio. Dollar © getty 13/45 Brook Lopez (Center) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 4 Jahre, 52 Millionen. © getty 14/45 Kristaps Porzingis (Power Forward/Center) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 5 Jahre, 158 Millionen. © getty 15/45 Harrison Barnes (Forward) - bleibt bei den Sacramento Kings - 4 Jahre, 88 Millionen. © getty 16/45 Nikola Vucevic (Center) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 100 Millionen. © getty 17/45 Damian Lillard (Guard) - Super-Max-Verlängerung bei den Portland Trail Blazers - 4 Jahre, 196 Millionen (ab 2021). © getty 18/45 Dwight Powell (Forward/Center) - blebt bei den Dallas Mavericks - 3 Jahre, 33 Mio. Dollar (ab 2020/21) © getty 19/45 Thaddeus Young (Power Forward) - von den Indiana Pacers zu den Chicago Bulls - 3 Jahre, 41 Millionen. © getty 20/45 Julius Randle (Power Forward) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - 3 Jahre, 63 Millionen. © getty 21/45 Malcolm Brogdon (Guard) - von den Milwaukee Bucks zu den Indiana Pacers - 4 Jahre, 85 Millionen. © getty 22/45 J.J. Redick (Shooting Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 26,5 Millionen. © getty 23/45 Terry Rozier (Guard) - von den Boston Celtics zu den Charlotte Hornets - 3 Jahre, 58 Millionen. © getty 24/45 Al-Farouq Aminu (Forward) - von den Portland Trail Blazers zu den Orlando Magic - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 25/45 George Hill (Point Guard) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 26/45 Ricky Rubio (Point Guard) - von den Utah Jazz zu den Phoenix Suns - 3 Jahre, 51 Millionen. © getty 27/45 Bojan Bogdanovic (Forward) - von den Indiana Pacers zu den Utah Jazz - 4 Jahre, 73 Millionen. © getty 28/45 Garrett Temple (Guard) - von den L.A. Clippers zu den Brooklyn Nets - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 29/45 Terrence Ross (Shooting Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 54 Millionen. © getty 30/45 Derrick Rose (Guard) - von den Minnesota Timberwolves zu den Detroit Pistons - 2 Jahre, 15 Millionen. © getty 31/45 Dewayne Dedmon (Center) - von den Atlanta Hawks zu den Sacramento Kings - 3 Jahre, 40 Millionen. © getty 32/45 Trevor Ariza (Forward) - von den Washington Wizards zu den Sacramento Kings - 2 Jahre, 25 Millionen. © getty 33/45 Ed Davis (Center) - von den Brooklyn Nets zu den Utah Jazz - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 34/45 Mike Muscala (Power Forward) - von den Los Angeles Lakers zu den Oklahoma City Thunder - Details unbekannt. © getty 35/45 Mario Hezonja (Forward) - von den New York Knicks zu den Portland Trail Blazers - 1 Jahr, 1,4 Millionen (Minimum). © getty 36/45 Robin Lopez (Center) - von den Chicago Bulls zu den Milwaukee Bucks - 2 Jahre, 9,6 Millionen (Room Exception). © getty 37/45 Taj Gibson (Power Forward/Center) - von den Minnesota Timberwolves zu den New York Knicks - 2 Jahre, 20 Millionen. © getty 38/45 DeMarre Carroll (Forward) - von den Brooklyn Nets zu den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 13 Millionen. © getty 39/45 Nicolo Melli (Forward) - von Fenerbahce zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 8 Millionen. © getty 40/45 Jeremy Lamb (Shooting Guard) - von den Charlotte Hornets zu den Indiana Pacers - 3 Jahre, 31,5 Millionen. © getty 41/45 Rodney Hood (Forward) - bleibt bei den Portland Trail Blazers - 2 Jahre, 16 Millionen. © getty 42/45 Rudy Gay (Forward) - bleibt bei den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 32 Millionen. © getty 43/45 Thomas Bryant (Center) - bleibt bei den Washington Wizards - 3 Jahre, 25 Millionen. © getty 44/45 Mike Scott (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 2 Jahre, 9,8 Millionen. © getty 45/45 Nerlens Noel (Center) - bleibt bei den Oklahoma City Thunder - Details noch unbekannt

Dallas Mavericks: Verwirrung um Dragic und Jones Jr.

Damit Butler aber in Miami unterschreiben kann, müssen die Heat noch ein wenig Platz unter dem Salary Cap schaffen. Dafür kommen die Dallas Mavericks mit ins Spiel, die gleichzeitig Big Man Kelly Olynyk und Forward Derrick Jones Jr. aufnehmen werden. Das reicht allerdings noch nicht für einen gültigen Trade. Dennoch herrscht Optimismus, dass der Deal durchgehen wird.

Zwischenzeitlich gab es jedoch Verwirrung, da Ira Winderman (Sun Sentinel) und Ramona Shelburne (ESPN) berichteten, dass Goran Dragic statt Olynyk und Jones Jr. nach Dallas kommen würden. Laut Dragics Agenten Bill Duffy machten die Mavs einen Rückzieher, da ihnen das Gehalt des Slowenen (19,2 Mio.) zu hoch gewesen sei und Dallas so wertvollen Cap Space gekostet hätte. Wofür die Mavs diesen allerdings verwenden wollen, geht bisher nicht hervor.

Durch die Schwierigkeiten mit Dallas fehlen den Heat 1,7 Millionen Dollar, um Butler den vollen Maximal-Vertrag anbieten zu können. Miami möchte zudem Jones Jr. gar nicht abgeben, Dallas will den High Flyer aber haben.