NBA: Die Offseason der Dallas Mavericks: Ein Luka Doncic macht noch keinen Sommer

Die Dallas Mavericks gingen mal wieder mit großen Ambitionen in die Free Agency, doch lange passierte nichts und es hagelte Absagen. Die Tage haben gezeigt, dass Luka Doncic alleine nicht reicht. Dennoch könnte sich diese Free Agency als ein Erfolg für die Texaner herausstellen.

Noch nie war eine Free Agency so schnell über die Bühne gegangen wie die Edition im Jahr 2019. Innerhalb weniger Stunden einigte sich der Großteil aller respektablen Free Agents, über 3 Milliarden Dollar wurden von den Teams in den ersten sechs Stunden herausgeblasen. Die Dallas Mavericks gaben keinen einzigen Cent für neue Spieler aus, sieht man einmal von den Verlängerungen von Kristaps Porzingis und Dwight Powell ab.

Erst im Laufe der folgenden Tage wurden Deals mit Seth Curry oder Boban Marjanovic abgeschlossen, die sinnvoll sind, aber eben auch unter dem Radar flogen. Die großen Namen, die gehandelt wurden, seien es Kemba Walker, Al Horford oder auch Malcolm Brogdon, machten dagegen mal wieder einen Bogen um Dallas. Gleiches galt zuletzt auch für einen guten Rollenspieler wie Danny Green, auf den die Mavs warteten.

Stattdessen setzten die Mavs auf Kontinuität, indem sie weitere eigene Spieler wie Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith und J.J. Barea hielten, auch das zu völlig legitimen Preisen. Dennoch herrschte in Dallas mal wieder Enttäuschung über die wilden ersten Tage im Juli vor - und das hat sich die Franchise auch selbst zuzuschreiben.

Dallas Mavericks: Zu- und Abgänge

Zugänge Abgänge Seth Curry (Portland) Dirk Nowitzki (Karriereende) Boban Marjanovic (Philadelphia) Devin Harris (unbekannt) Delon Wright (Memphis) Trey Burke (unbekannt) Salah Mejri (unbekannt)

NBA: Alle fixen Deals der Free Agency in der Übersicht © getty 1/108 In Los Angeles ist Wettrüsten angesagt: Sowohl die Lakers als auch die Clippers sichern sich weitere Verstärkung für die kommende Saison. Auch Jabari Parker findet einen neuen Arbeitgeber. © getty 2/108 Avery Bradley (Shooting Guard) - von den Memphis Grizzlies zu den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 9,7 Mio. Dollar © getty 3/108 Jabari Parker (Power Forward) - von den Washington Wizards zu den Atlanta Hawks - 2 Jahre, 13 Mio. Dollar © getty 4/108 JaMychal Green (Power Forward) - bleibt bei den L.A. Clippers - 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 5/108 Alec Burks (Shooting Guard) - von den Sacramento Kings zu den Golden State Warriors - Details unbekannt © getty 6/108 Patrick McCaw (Guard) - bleibt bei den Toronto Raptors - 2 Jahre, Details unbekannt © getty 7/108 Delon Wright (Point Guard) - von den Memphis Grizzlies zu den Dallas Mavericks - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 8/108 DeMarcus Cousins (Center) - von den Golden State Warriors zu den Los Angeles Lakers - 1 Jahr, 3,5 Millionen © getty 9/108 Rajon Rondo (Point Guard) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, Veteranen-Minimum © getty 10/108 Ivica Zubac (Center) - bleibt bei den Los Angeles Clippers - 4 Jahre, 28 Millionen © getty 11/108 Quinn Cook (Point Guard) - von den Golden State Warriors zu den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 6 Millionen. © getty 12/108 Alex Caruso (Guard) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 5,5 Millionen © getty 13/108 Thanasis Antetokounmpo (Small Forward) - von Panathinaikos Athen zu den Milwaukee Bucks - 2 Jahre, 3 Millionen Dollar © getty 14/108 Randae Hollis-Jefferson (Small Forward) - von den Brooklyn Nets zu den Toronto Raptors - 1 Jahr, Konditionen noch unbekannt. © getty 15/108 Marcus Morris (Forward) - von den Boston Celtics zu den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 20 Millionen. © getty 16/108 Stanley Johnson (Forward) - von den New Orleans Pelicans zu den Toronto Raptors - 2 Jahre, 7,5 Millionen. © getty 17/108 Kentavious Caldwell-Pope (Guard) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 16 Millionen. © getty 18/108 Danny Green (Shooting Guard) - von den Toronto Raptors zu den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 30 Millionen. © getty 19/108 JaVale McGee (Center) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 8,2 Millionen. © getty 20/108 Kawhi Leonard (Forward) - von den Toronto Raptors zu den L.A. Clippers - 4 Jahre, 142 Millionen. © getty 21/108 Marcus Morris (Power Forward) - von den Boston Celtics zu den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 20 Millionen Dollar © getty 22/108 Stanley Johnson (Small Forward) - von den New Orleans Pelicans zu den Toronto Raptors - 2 Jahre, 7,5 Millionen. © getty 23/108 Boban Marjanovic (Center) - von den Philadelphia 76ers zu den Dallas Mavericks - 2 Jahre, 7 Mio. Dollar © getty 24/108 Markieff Morris (Power Forward) - von den Oklahoma City Thunder zu den Detroit Pistons - 2 Jahre, Details unbekannt © getty 25/108 T.J. McConnell (Point Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den Indiana Pacers - 2 Jahre, 7 Mio. Dollar © getty 26/108 Raul Neto (Point Guard) - von den Utah Jazz zu den Philadelphia 76ers - 1 Jahr, 1,7. Mio Dollar © getty 27/108 Jake Layman (Small Forward) - von den Portland Trail Blazers zu den Minnesota Timberwolves - 3 Jahre, 11,5 Mio. Dollar © getty 28/108 Darius Miller (Small Forward) - bleibt bei den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 14,3 Mio. Dollar © getty 29/108 Daniel Theis (Power Forward) - bleibt bei den Boston Celtics - 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 30/108 Emmanuel Mudiay (Point Guard) - von den New York Knicks zu den Utah Jazz - 1 Jahr, Minimalvertrag © getty 31/108 Jared Dudley (Forward) - von den Brooklyn Nets zu den Los Angeles Lakers - 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 32/108 Wilson Chandler (Forward) - von den Los Angeles Clippers zu den Brooklyn Nets - 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 33/108 Rodney McGruder (Shooting Guard) - von den Miami Heat zu den Los Angeles Clippers - 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 34/108 James Ennis (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 2 Jahre, 4,1 Mio. Dollar © getty 35/108 Jeff Green (Forward) - von den Washington Wizards zu den Utah Jazz - 1 Jahr, 2,5 Mio. Dollar © getty 36/108 Willie Cauley-Stein (Center) - von den Sacramento Kings zu den Golden State Warriors - Details unbekannt © getty 37/108 Glenn Robinson (Guard/Forward) - von den Detroit Pistons zu den Golden State Warriors - 2 Jahre, Details unbekannt © getty 38/108 Noah Vonleh (Power Forward) - von den New York Knicks zu den Minnesota Timberwolves - 1 Jahr, 2 Mio. Dollar © getty 39/108 Ryan Arcidiacono (Point Guard) - bleibt bei den Chicago Bulls - 3 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 40/108 Brad Wanamaker (Point Guard) - bleibt bei den Boston Celtics - 1 Jahr, Details unbekannt © getty 41/108 Vincent Poirier (Center) - von Saski Baskonia zu den Boston Celtics - 2 Jahre, Details noch unbekannt © getty 42/108 Dorian Finney-Smith (Forward) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 3 Jahre, 12 Mio. Dollar © getty 43/108 Klay Thompson (Shooting Guard) - bleibt bei den Golden State Warriors - 5 Jahre, 190 Mio. Dollar © getty 44/108 Kevon Looney (Center) - bleibt bei den Golden State Warriors - 3 Jahre, 15 Millionen. © getty 45/108 Jordan Bell (Center) - von den Golden State Warriors zu den Minnesota Timberwolves - 1 Jahr, 1,6 Mio. Dollar © getty 46/108 Maxi Kleber (Power Forward) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 4 Jahre, 33-35 Mio. Dollar © getty 47/108 Isaiah Thomas (Point Guard) - von den Denver Nuggets zu den Washington Wizards - 1 Jahr, Gehalt noch unbekannt. © getty 48/108 Enes Kanter (Center) - von den Portland Trail Blazers zu den Boston Celtics - 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 49/108 Wesley Matthews (Shooting Guard) - von den Indiana Pacers zu den Milwaukee Bucks - 1 Jahr, Details noch unbekannt © getty 50/108 Elfrid Payton (Point Guard) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - zwei Jahre, 16 Mio. Dollar © getty 51/108 Wayne Ellington (Shooting Guard) - von den Detroit Pistons zu den New York Knicks - 2 Jahre, 16 Mio. Dollar © getty 52/108 Michael Carter-Williams (Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - 1 Jahr, Gehalt noch unbekannt © getty 53/108 Seth Curry (Guard) - von den Portland Trail Blazers zu den Dallas Mavericks - 4 Jahre, 32 Mio. Dollar. © getty 54/108 J.J. Barea (Point Guard) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 1 Jahr, Konditionen noch unbekannt © getty 55/108 Tomas Satoransky (Point Guard) - von den Washington Wizards zu den Chicago Bulls (per Sign-and-Trade) - 3 Jahre, 30 Mio. Dollar. © getty 56/108 Dwight Powell (Forward/Center) - blebt bei den Dallas Mavericks - 3 Jahre, 33 Mio. Dollar (ab 2020/21) © getty 57/108 Austin Rivers (Guard) - bleibt bei den Houston Rockets - 2 Jahre, Gehalt noch unbekannt (Spieleroption im zweiten Jahr) © getty 58/108 Frank Kaminsky (Power Forward/Center) - von den Charlotte Hornets zu den Phoenix Suns - 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 59/108 Cory Jospeh (Point Guard) - von den Indiana Pacers zu den Sacramento Kings - 3 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 60/108 Kyle O'Quinn (Center) - von den Indiana Pacers zu den Philadelphia 76ers - 1 Jahr, 2,1 Millionen. © getty 61/108 Anthony Tolliver (Forward) - von den Minnesota Timberwolves zu den Portland Trail Blazers - 1 Jahr, 2,6 Millionen. © getty 62/108 Troy Daniels (Shooting Guard) - von den Phoenix Suns zu den Los Angeles Lakers - 1 Jahr, 2,1 Mio. Dollar © getty 63/108 Tim Frazier (Point Guard) - von den Milwaukee Bucks zu den Detroit Pistons - 1 Jhar, 2 Mio. Dollar © getty 64/108 Edmond Sumner (Point Guard) - bleibt bei den Indiana Pacers - 3 Jahre, Details unbekannt © getty 65/108 DEALS VOM 1. JULI: Kevin Durant (Forward) - von den Golden State Warriors zu den Brooklyn Nets (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, rund 160 Millionen. © getty 66/108 Kyrie Irving (PG) - von den Boston Celtics zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, rund 140 Millionen Dollar. © getty 67/108 Kemba Walker (PG) - von den Charlotte Hornets zu den Boston Celtics - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 68/108 Tobias Harris (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 5 Jahre, 180 Millionen. © getty 69/108 Jimmy Butler (Forward) - von den Philadelphia 76ers zu den Miami Heat (wohl per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 70/108 Al Horford (Power Forward/Center) - von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers - 4 Jahre, 109 Millionen. © getty 71/108 D'Angelo Russell (Point Guard) - von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 117 Millionen (Max). © getty 72/108 Khris Middleton (Forward) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 5 Jahre, 178 Millionen. © getty 73/108 Julius Randle (Power Forward/Center) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - 3 Jahre, 63 Millionen. © getty 74/108 DeAndre Jordan (Center) - von den New York Knicks zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, 40 Millionen. © getty 75/108 Jonas Valanciunas (Center) - bleibt bei den Memphis Grizzlies - 3 Jahre, 45 Mio. Dollar © getty 76/108 Brook Lopez (Center) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 4 Jahre, 52 Millionen. © getty 77/108 Kristaps Porzingis (Power Forward/Center) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 5 Jahre, 158 Millionen. © getty 78/108 Harrison Barnes (Forward) - bleibt bei den Sacramento Kings - 4 Jahre, 88 Millionen. © getty 79/108 Nikola Vucevic (Center) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 100 Millionen. © getty 80/108 Damian Lillard (Guard) - Super-Max-Verlängerung bei den Portland Trail Blazers - 4 Jahre, 196 Millionen (ab 2021). © getty 81/108 Thaddeus Young (Power Forward) - von den Indiana Pacers zu den Chicago Bulls - 3 Jahre, 41 Millionen. © getty 82/108 Malcolm Brogdon (Guard) - von den Milwaukee Bucks zu den Indiana Pacers - 4 Jahre, 85 Millionen. © getty 83/108 J.J. Redick (Shooting Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 26,5 Millionen. © getty 84/108 Terry Rozier (Guard) - von den Boston Celtics zu den Charlotte Hornets - 3 Jahre, 58 Millionen. © getty 85/108 Al-Farouq Aminu (Forward) - von den Portland Trail Blazers zu den Orlando Magic - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 86/108 George Hill (Point Guard) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 87/108 Ricky Rubio (Point Guard) - von den Utah Jazz zu den Phoenix Suns - 3 Jahre, 51 Millionen. © getty 88/108 Bojan Bogdanovic (Forward) - von den Indiana Pacers zu den Utah Jazz - 4 Jahre, 73 Millionen. © getty 89/108 Garrett Temple (Guard) - von den L.A. Clippers zu den Brooklyn Nets - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 90/108 Terrence Ross (Shooting Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 54 Millionen. © getty 91/108 Patrick Beverley (Point Guard) - bleibt bei den L.A. Clippers - 3 Jahre, 40 Millionen. © getty 92/108 Derrick Rose (Guard) - von den Minnesota Timberwolves zu den Detroit Pistons - 2 Jahre, 15 Millionen. © getty 93/108 Dewayne Dedmon (Center) - von den Atlanta Hawks zu den Sacramento Kings - 3 Jahre, 40 Millionen. © getty 94/108 Trevor Ariza (Forward) - von den Washington Wizards zu den Sacramento Kings - 2 Jahre, 25 Millionen. © getty 95/108 Reggie Bullock (Shooting Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den New York Knicks - 2 Jahre, 21 Millionen. © getty 96/108 Ed Davis (Center) - von den Brooklyn Nets zu den Utah Jazz - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 97/108 Mike Muscala (Power Forward) - von den Los Angeles Lakers zu den Oklahoma City Thunder - Details unbekannt. © getty 98/108 Mario Hezonja (Forward) - von den New York Knicks zu den Portland Trail Blazers - 1 Jahr, 1,4 Millionen (Minimum). © getty 99/108 Robin Lopez (Center) - von den Chicago Bulls zu den Milwaukee Bucks - 2 Jahre, 9,6 Millionen (Room Exception). © getty 100/108 Taj Gibson (Power Forward/Center) - von den Minnesota Timberwolves zu den New York Knicks - 2 Jahre, 20 Millionen. © getty 101/108 DeMarre Carroll (Forward) - von den Brooklyn Nets zu den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 13 Millionen. © getty 102/108 Nicolo Melli (Forward) - von Fenerbahce zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 8 Millionen. © getty 103/108 Jeremy Lamb (Shooting Guard) - von den Charlotte Hornets zu den Indiana Pacers - 3 Jahre, 31,5 Millionen. © getty 104/108 Rodney Hood (Forward) - bleibt bei den Portland Trail Blazers - 2 Jahre, 16 Millionen. © getty 105/108 Rudy Gay (Forward) - bleibt bei den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 32 Millionen. © getty 106/108 Thomas Bryant (Center) - bleibt bei den Washington Wizards - 3 Jahre, 25 Millionen. © getty 107/108 Mike Scott (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 2 Jahre, 9,8 Millionen. © getty 108/108 Nerlens Noel (Center) - bleibt bei den Oklahoma City Thunder - Details noch unbekannt

Mavs: Geplatzter Butler-Trade wirft Fragen auch

Dass es Gerüchte um Kemba oder Horford gab, dafür traf die Mavs eher keine Schuld. Das Ziel, welches vor der Free Agency ausgegeben wurde, war, dass ein paar Veteranen zum Team stoßen sollen, die auch als Starter eingesetzt werden können. In Seth Curry oder auch Delon Wright hat Dallas solche Spieler auch gefunden.

Irritierend war jedoch der Weg zu diesen Verpflichtungen, angefangen mit dem Wirrwarr im Zuge des Sign-and-Trade-Deals für Jimmy Butler, als Dallas zunächst laut Medienberichten Goran Dragic von den Miami Heat bekommen würde. Ramona Shelburne (ESPN) berichtete dann, dass Dallas doch davon absah, da dies den Cap Space zu sehr beeinflussen würde.

Doch für wen sollte das Geld gespart werden? Viele Veteranen mit Qualität brachten ihre Schäfchen schnell ins Trockene, der Markt war in Windeseile leer. Haben die Mavs diese Entwicklung nicht kommen sehen oder verzichteten General Manager Donnie Nelson und Co. bewusst auf frühzeitige Einigungen?

Dallas Mavericks bei Danny Green nur dritte Option

Im Nachhinein ist das unmöglich zu rekonstruieren. Dallas hatte in der Folge Danny Green von den Toronto Raptors als Ziel ausgemacht, ebenfalls unverständlich. Die Mavs waren wohl nach den Lakers und den Raptors nur dritte Wahl, der Shooting Guard wartete zudem auf die Entscheidung von Kawhi Leonard, was Dallas wertvolle Zeit kostete. War Green so wichtig, dass es dieses Risiko wert war?

Es ist kein Beinbruch, dass sich Green und viele andere auch gegen Dallas entschieden, aber aufgrund des Geldes, welches die Mavs vor dem 30. Juni zur Verfügung hatten, sieht die Ausbeute recht mau aus.

Für was stehen die Mavs eigentlich? Immer wieder will die Franchise eine Destination für Free Agents sein, sie ist es aber nicht - noch nicht. Dieser Sommer zeigte erneut, wo die Prioritäten der Stars liegen. Meist sind dies große Standorte, eine funktionierende Organisation oder ein Team, welches sich bereits in den Playoffs bewiesen hat. Bei Brooklyn und den Clippers konnten alle Faktoren abgehakt werden.

Mavs müssen weiter um Doncic und Porzingis aufbauen

Die Mavs haben in Luka Doncic und Porzingis ohne Frage einen hoffnungsvollen Kern, doch es fehlt noch jeglicher Beweis, dass sie ein Team in die Playoffs führen können und sich dort die Hörner abstoßen. Allein die Aussicht, dass mit Doncic ein kommender Superstar in Dallas spielt, reicht noch nicht, genauso wenig wie vor Jahren ein alternder Dirk Nowitzki, als Dallas Jahr für Jahr in der Free Agency versetzt wurde.

Vielmehr werden die Mavs nun zu ihrem eigenen Glück gezwungen. Abseits aller Enttäuschungen war die große Stärke der Franchise, unterschätzte Spieler für kleines Geld in den Kader zu holen und diese zu anständigen Rotationsspielern zu entwickeln. Kleber ist dafür ein gutes Beispiel, geht man weiter zurück, kann Barea genannt werden.

Mit Curry wurde das Shooting verstärkt, Wright ist eine sinnvolle Ergänzung zu Doncic im Backcourt, da er vor allem defensiv Qualitäten mitbringt. Marjanovic ist ein Joker und gleichzeitig Entlastung für den Frontcourt, was diesen noch einmal eine Ecke tiefer macht.

Während andere Teams auf viel Qualität an der Spitze setzen, besitzt Dallas einen Haufen an fähigen Rotationsspielern, vergleichbar mit den L.A. Clippers der Vorsaison. So bleibt der Kader der Mavs extrem flexibel und mit Rick Carlisle steht weiter ein Coach an der Seitenlinie, der ständig an seinen Rotationen feilt und vielen Spielern eine Chance gibt.

Dies ist wichtig, da Dallas sein Team weniger über die Free Agency verstärken kann, sondern vielmehr über Trades. So gelang der Coup mit Porzingis, das muss die Blaupause sein. Dallas hat dafür einige interessante Verträge für die Zukunft. Außer dem Letten und Tim Hardaway verdient kein Mavs-Spieler mehr als 13 Millionen, dazu gibt es viele mittelgroße Deals (Wright, Curry, Kleber, Powell), die nicht besonders schwer zu verschieben sind.

Vertragsverlängerungen bei den Dallas Mavericks

Spieler Position Dauer Geld (in Mio.) Kristaps Porzingis PF/C 5 158 Maxi Kleber PF/C 4 35 Dorian Finney-Smith SF 3 12 J.J. Barea PG 1 2,6 Dwight Powell PF/C 4 37

Kristaps Porzingis: Vertrag ein großes Risiko

Ob dies Dallas mittelfristig einen weiteren großen Namen bescheren wird, kann man nur vermuten, aber auch so ist Dallas vernünftig aufgestellt. Die große Frage für die kommenden Jahre wird sein, wie fit Porzingis wirklich ist. Seine Verlängerung über fünf Jahre und 158 Millionen Dollar ist ein enormes Risiko, kann sich aber auszahlen. Sollte das Einhorn aber weiter von Verletzungen heimgesucht werden, wird die Franchise Probleme bekommen.

Stand jetzt scheint Porzingis sich aber gut von seinem Kreuzbandriss erholt zu haben, folgt man seinen Social Media Accounts sehen die Fans den Letten fleißig bei der Arbeit. Druck gibt es in Dallas ohnehin noch nicht. Die Western Conference bleibt weiter ein einziges Minenfeld, mit Ausnahmen von Memphis und Phoenix dürfte sich jedes Team Chancen auf einen Platz in der Postseason ausrechnen.

Auch in Dallas würden die Verantwortlichen gerne an den Playoffs schnuppern, um den nächsten und auch logischen Schritt zu nehmen. Sollte allerdings früh absehbar sein, dass die Postseason nur ein kühner Traum ist, bleibt noch der eigene Pick im Sommer und damit ein vielleicht weiteres Puzzleteil im nun schon seit drei Jahren geführten Neuaufbau.

Wenn es eine Lehre aus dieser Free Agency gab, dann dass nur Doncic und Porzingis noch keinen Sommer für die Mavs machen. So vielversprechend die Zukunft auch sein mag, sie bleibt eben die Zukunft. Die Gegenwart ist noch eine andere.