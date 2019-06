NBA-News: New York Knicks wollen DeMarcus Cousins als möglichen Durant-Ersatz

Die New York Knicks gelten in der kommenden Free Agency als einer der Hauptinteressenten für Kevin Durant. Sollte dieser Wechsel allerdings scheitern, haben sie offenbar direkt den nächsten Warriors-Spieler auf dem Zettel.

Wie Marc Stein von der New York Times berichtet, beschäftigen sich die Knicks mit der Verpflichtung von DeMarcus Cousins, sollte Kevin Durant nicht an den Big Apple wechseln wollen.

Demnach würde man dem Center einen Einjahres-Vertrag anbieten, ähnlich wie er ihn in diesem Jahr bei den Warriors unterschrieben hatte, um dann schon in der Free Agency 2020 wieder flexibel aufgestellt zu sein.

Bei Golden State hatte Cousins für 5,4 Millionen unterschrieben, was allerdings vor allem an seinem anhaltenden Achillessehnen-Riss lag. Nach einer Saison mit vielen Ups and Downs könnte sich sein Wert wieder erhöht haben, dennoch werden ihn die Knicks wohl nicht überbezahlen.

NBA Free Agency: Die Top 20 der verfügbaren Small Forwards © getty 1/21 Wohin zieht es Kawhi? Was macht Durant? Im Sommer warten einige spannende Fragen auf uns. Die Klaue und KD sind allerdings nicht die einzigen großen Namen auf der Liste der besten verfügbaren Small Forwards in der Free Agency 2019. © getty 2/21 Platz 20: Corey Brewer (Sacramento Kings, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2 Mio. Dollar / Stats: 4,9 Punkte, 2,5 Rebounds © getty 3/21 Platz 19: Stanley Johnson (New Orleans Pelicans, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 3,9 Mio. Dollar / Stats: 6,9 Punkte, 3,3 Rebounds © getty 4/21 Platz 18: Thabo Sefolosha (Utah Jazz, Alter: 35) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 5,3 Mio. Dollar / Stats: 3,8 Punkte, 2,5 Rebounds, 43,6 Prozent Dreier © getty 5/21 Platz 17: Mario Hezonja (New York Knicks, Alter: 24) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 6,5 Mio. Dollar / Stats: 8,8 Punkte, 4,1 Rebounds © getty 6/21 Platz 16: Dorian Finney-Smith (Dallas Mavericks, Alter: 26) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,5 Mio. Dollar / Stats: 7,5 Punkte, 4,8 Rebounds © getty 7/21 Platz 15: Danuel House (Houston Rockets, Alter: 25) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 0,25 Mio. Dollar / Stats: 9,4 Punkte, 3,6 Rebounds, 41,6 Prozent Dreier © getty 8/21 Platz 14: Jake Layman (Portland Trail Blazers, Alter: 25) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,5 Mio. Dollar / Stats: 7,6 Punkte, 3,1 Rebounds, 50,9 Prozent FG © getty 9/21 Platz 13: Wilson Chandler (L.A. Clippers, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 12,8 Mio. Dollar / Stats: 6 Punkte, 4,2 Rebounds © getty 10/21 Platz 12: DeMarre Carroll (Brooklyn Nets, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 15,4 Mio. Dollar / Stats: 11,1 Punkte, 5,2 Rebounds © getty 11/21 Platz 11: Rondae Hollis-Jefferson (Brooklyn Nets, Alter: 24) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Mio. Dollar / Stats: 8,9 Punkte, 5,3 Rebounds © getty 12/21 Platz 10: Kelly Oubre Jr. (Phoenix Suns, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 3,2 Mio. Dollar / Stats: 15,2 Punkte, 4,7 Rebounds © getty 13/21 Platz 9: James Ennis (Philadelphia 76ers, Alter: 28) - Status: Spieleroption (1,8 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 1,6 Mio. Dollar / Stats: 6,7 Punkte, 3,1 Rebounds © getty 14/21 Platz 8: Jabari Parker (Washington Wizards, Alter: 24) - Status: Teamoption (20 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20 Mio. Dollar / Stats: 14,5 Punkte, 6,6 Rebounds, 49,3 Prozent FG © getty 15/21 Platz 7: Trevor Ariza (Washington Wizards, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 15 Mio. Dollar / Stats: 12,5 Punkte, 5,4 Rebounds, 39,9 Prozent FG © getty 16/21 Platz 6: Rudy Gay (San Antonio Spurs, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 10 Mio. Dollar / Stats: 13,7 Punkte, 6,8 Rebounds, 50,4 Prozent FG © getty 17/21 Platz 5: Harrison Barnes (Sacramento Kings, Alter: 27) - Status: Spieleroption (25 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 24,1 Mio. Dollar / Stats: 16,4 Punkte, 5,5 Rebounds, 45,5 Prozent FG © getty 18/21 Platz 4: Bojan Bogdanovic (Indiana Pacers, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 10,5 Mio. Dollar / Stats: 18 Punkte, 4,1 Rebounds, 49,7 Prozent FG, 42,5 Prozent Dreier © getty 19/21 Platz 3: Khris Middleton (Milwaukee Bucks, Alter: 27) - Status: Spieleroption (13 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 13 Mio. Dollar / Stats: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 44,4 Prozent FG © getty 20/21 Platz 2: Kevin Durant (Golden State Warriors, Alter: 30) - Status: Spieleroption (31,5 Mio. Dollar, noch offen) / Gehalt 2018/19: 30 Mio. Dollar / Stats: 26 Punkte, 6,4 Rebounds, 5,9 Assists, 52,1 Prozent FG © getty 21/21 Platz 1: Kawhi Leonard (Toronto Raptors, Alter: 27) - Status: Spieleroption (21,3 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20,1 Mio. Dollar / Stats: 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 49,6 Prozent FG

Neben Kevin Durant gelten auch Kyrie Irving und Kawhi Leonard als mögliche Kandidaten in New York, wobei sich der Fokus vornehmlich auf Durant richten soll. Durant könnte von den Knicks einen Maximum-Deal über vier Jahre erhalten, der ihm 164 Millionen US-Dollar einbringen würde, auch wenn er durch seinen Achillessehnen-Riss erst spät auf den Platz zurückkehren wird.