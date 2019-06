NBA Finals heute Nacht live im TV und im Livestream: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors, Spiel 4

Spiel 4 der NBA Finals steht auf dem Programm! Können sich die Toronto Raptors einen Matchball erspielen? Oder schlagen die Golden State Warriors zurück? SPOX liefert euch alle wichtigen Infos zum Spiel und erklärt, wo ihr die Partie im TV und im Livestream sehen könnt.

Spiel 4 der NBA Finals zwischen den Warriors und Raptors wird heute Nacht ab 3 Uhr live auf DAZN übertragen

NBA Finals 2019 - Warriors vs. Raptors, Spiel 4 live im Livestream und TV sehen

Bereits in der regulären Saison war fast jede Nacht ein NBA-Spiel live auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt nun auch die kompletten NBA Finals live und on demand. Außerdem gibt es die Serie um den Titel in der besten Basketballliga der Welt auch auf Sport1+ sowie im NBA League Pass.

DAZN bietet neben der NBA noch viele weitere Leckerbissen für Sport-Fans. Beispielsweise wird auch die NFL, MLB oder NHL sowie Fußball der Spitzenklasse in der Champions League übertragen.

NBA Finals, Warriors gegen Raptors, Spiel 4: Uhrzeit und Termine

Spiel 4 der NBA Finals zwischen den Golden State Warriors und Toronto Raptors findet heute Nacht in der Oracle Arena in Oakland, Kalifornien statt. Tip-Off ist um 3 Uhr deutscher Zeit. Anschließend wechselt die Serie wieder zurück nach Toronto, wo in der Nacht von Montag auf Dienstag Spiel 5 stattfindet.

Die Termine der NBA Finals 2019 im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Team 1 Team 2 Ergebnis Freitag 31. Mai 3 Uhr 1 Toronto Golden State 118:109 Montag 3. Juni 2 Uhr 2 Toronto Golden State 104:109 Donnerstag 6. Juni 3 Uhr 3 Golden State Toronto 109:123 Samstag 8. Juni 3 Uhr 4 Golden State Toronto Dienstag 11. Juni 3 Uhr 5 Toronto Golden State Freitag 14. Juni 3 Uhr 6* Golden State Toronto Montag 17. Juni 2 Uhr 7* Toronto Golden State

*Spiele werden nur ausgetragen, wenn nötig.

Wer kommentiert die NBA Finals Warriors vs. Raptors live?

Auf der Online-Plattform DAZN werden die NBA Finals 2019 sowohl mit deutschem als auch mit dem englischen Originalkommentar übertragen. In der deutschen Tonspur begleitet euch folgendes DAZN-Team durch die Nacht:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Freddy Harder

Experte: Alexander Vogel

Im Originalkommentar werden Mike Breen, Mark Jackson sowie Jeff Van Gundy die Partie für ABC kommentieren.

Warriors gegen Raptors, Spiel 4: Alle Infos zu den NBA Finals

Die Toronto Raptors gehen nach dem 123:109-Sieg in Spiel 3 mit einer 2-1-Führung in den NBA Finals im Rücken in die vierte Partie in der Bay Area. Mit einer guten Teamleistung trotzte das Team aus Kanada der bärenstarken Leistung von Warriors-Star Stephen Curry.

Der Point Guard erzielte 47 Punkte und hielt Golden State, die ohne die verletzten Kevin Durant, Klay Thompson und Kevon Looney antraten, damit zeitweise im Alleingang in der Partie. Doch es reichte nicht. Die Warriors stehen damit in Spiel 4 bereits gewaltig unter Druck. Ein Sieg ist Pflicht, will der amtierende Champion auf dem Weg zum dritten Titel in Folge nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten.

Golden State Warriors: Thompson fit, Kevin Durant verletzt

Immerhin werden die Warriors in Spiel 4 der NBA Finals wieder auf Klay Thompson zurückgreifen können. Der zweite Teil der Splash Brother verpasste die vergangene Partie aufgrund einer Zerrung im Oberschenkel, für Spiel 4 hat er sich aber fit gemeldet.

Definitiv ausfallen wird dagegen Kevin Durant. Der zweimalige Finals-MVP laboriert weiterhin an einer Wadenzerrung, die ihn seit gut einem Monat außer Gefecht setzt. Eventuell könnte KD in Spiel 5 sein Comeback auf dem Parkett feiern. Kevon Looney wird den Warriors dagegen wohl noch länger fehlen.