NBA Draft 2019 News und Gerüchte: Wollen die New York Knicks den dritten Pick traden?

Die New York Knicks halten im Draft den dritten Pick, doch laut Medienberichten könnten die Knicks dieses Auswahlrecht traden. Cam Reddish fällt derweil wegen einer Operation lange aus.

NBA Draft 2019: Traden die Knicks den dritten Pick?

Was machen die New York Knicks mit ihrem Pick, dem dritten im Draft 2019? Die meisten Mock Drafts sehen an dieser Stelle Flügelspieler R.J. Barrett, doch schon in den vergangenen Tagen gab es Gerüchte, dass die Knicks vielleicht doch lieber Jarrett Culver an Position drei bevorzugen würden.

Barrett würde sich Berichten zufolge freuen, wenn ihn die Knicks wählen würden. Ein privates Workout mit den Memphis Grizzlies, die den zweiten Pick halten, sagte er ab. Der Kanadier wird am 10. Juni dafür im Big Apple vorspielen, dann ist ein Workout geplant. Laut Jonathan Givony von ESPN liebäugeln die Knicks aber auch mit der Möglichkeit, den Pick nicht selbst zu verwenden, sondern zu traden.

Als möglicher Partner werden dabei die Atlanta Hawks ins Spiel gebracht, welche die Picks 8 und 10 halten. Hintergrund für New York wäre es, an diesen Positionen bessere "Komplementärspieler" für mögliche Free Agents wie Kevin Durant oder Kyrie Irving zu bekommen. Allerdings würde ein solcher Trade wohl erst am Draftabend selbst geschehen, wenn klar ist, wer an Position acht überhaupt noch zu haben ist.

Die Statistiken von R.J. Barrett (pro 40 Minuten) in 2018/19

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 25,7 8,6 4,9 1,0 0,5 3,7 45,4 30,8 (73/237) 66,5

NBA Mock Draft 2019: Wo landen Zion Williamson, Ja Morant und Co.? © getty 1/31 Die New Orleans Pelicans haben überraschend die Draft Lottery für sich entschieden und dürfen beim NBA Draft am 20. Juni an erster Position auswählen. SPOX macht den Mock Draft für die erste Runde und stellt die besten Talente vor. © getty 2/31 1. NEW ORLEANS PELICANS - ZION WILLIAMSON (Duke, F): Logisch, nichts geht über Zion. Seine Power, sein Gefühl für das Spiel und sein extremer Wille machen ihn zur klaren Nr. 1. Der Wurf ist noch etwas ausbaufähig, doch das spielt noch keine Rolle. © getty 3/31 2. MEMPHIS GRIZZLIES - JA MORANT (Murray State, PG): Nach Zion war er die Story des Turniers. Seine Übersicht ist grandios, dazu beim Drive kaum zu stoppen. Sein Wurf ist noch wacklig, bei March Madness aber da. Defensiv bleibt er ein Fragezeichen. © getty 4/31 3. NEW YORK KNICKS - R.J. BARRETT (Duke, G/F): Das kleine Feld auf dem College kam dem Kanadier nicht unbedingt entgegen. Barrett ist ein starker Gestalter aus dem Pick’n’Roll. Der Wurf ist passabel, aber mit Luft nach oben. © getty 5/31 4. LOS ANGELES LAKERS - JARRETT CULVER (Texas Tech, G/F): Es steckt einiges an Jimmy Butler in Culver, zumindest sportlich. Der Flügel der Red Raiders ist ein guter Playmaker und geht gerne in den Post, dazu stark in der Defense. Der Wurf wackelt noch. © getty 6/31 5. CLEVELAND CAVALIERS - DE’ANDRE HUNTER (Virginia, PF): Der wohl beste Defender im Draft! Kann dank exzellenter Fußarbeit alles verteidigen. Steigerte sich im zweiten Jahr in Virginia auch offensiv, sein Wurf aus der Mitteldistanz ist zumindest solide. © getty 7/31 6. PHOENIX SUNS - DARIUS GARLAND (Vanderbilt, PG): Spielte aufgrund einer Verletzung wenig, ist aber nach Morant klar die Nr.2 auf Point. Die Kombination aus Fußarbeit, Ballhandling und dem Kreieren von Würfen ist schon sehr ausgereift. © getty 8/31 7. CHICAGO BULLS - CAM REDDISH (Duke, SF): Spielte neben Williamson und Barrett nur die dritte Geige bei Duke und enttäuschte. Schwachen Quoten und fehlendem Engagement stehen sein enormes Potential als Athlet und Shooter sowie seine Instinkte gegenüber. © getty 9/31 8. ATLANTA HAWKS - COBY WHITE (Kentucky, PG): Die Stärken des Freshman liegen klar im Scoring, sowohl vom Perimeter als auch in der Zone. Zeigte das Potential, den Ballvortrag in Teilen zu übernehmen. Ein klassischer Combo Guard für eine Bankrolle. © getty 10/31 9. WASHINGTON WIZARDS - JAXSON HAYES (Texas, C): Wide Receiver in der High School, Center bei den Longhorns - das spricht für Athletik. Lebte am College vor allem über Ringniveau, Potential als Rim-Protector, als Pick'n'Roll-Verteidiger schwach. © getty 11/31 10. ATLANTA HAWKS - ROMEO LANGFORD (Indiana, SG): Stark beim Attackieren des Korbs, scort in Ringnähe variabel. Probleme aus der Distanz (27,2 Prozent), was auch mit einer Verletzung seiner Wurfhand zusammenhängt. Gute Anlagen in der Verteidigung. © getty 12/31 11. MINNESOTA TIMBERWOLVES - BRANDON CLARKE (Gonzaga, PF/C): Spiel mit klaren Stärken und Schwächen. Starker Rebounder und Shot-Blocker, auch als abrollender Big Man sehr effektiv. Fragezeichen beim Wurf und seiner optimalen Position in der NBA. © getty 13/31 12. CHARLOTTE HORNETS - SEKOU DOUMBOUYA (Frankreich, SF): Der wohl interessanteste Pick in der Lottery: Erst 18 Jahre alt, geboren in Guinea, spielt in Frankreich. Top-Athlet, dessen Wurf sich stabilisieren muss. © getty 14/31 13. MIAMI HEAT - BOL BOL (Oregon, C): Galt vor der Saison als eines der Top-Talente des Jahrgangs, Sorgen macht aber die Verletzungsanfälligkeit. Eine Stressfraktur machte der Mischung aus Ringbeschützer und Floor Spacer einen Strich durch die Rechnung. © getty 15/31 14. BOSTON CELTICS - NASSIR LITTLE (North Carolina, SF): Ging mit Vorschusslorbeeren in seine Freshman-Saison, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen (9,8 Punkte). Seine Athletik, Energie und Talent sprechen jedoch für eine produktive Rolle. © getty 16/31 15. DETROIT PISTONS - RUI HACHIMURA (Gonzaga, PF): Der Japaner startete erst als Teenager mit dem Basketballsport, zeigte aber schnell großes Talent. Legte für Gonazga 20 und 6 auf und traf 40 Prozent aus der Distanz. Sehr roh, aber entwicklungsfähig. © getty 17/31 16. ORLANDO MAGIC - Kevin Porter (USC, SG): Riskanter Pick mit jeder Menge Upside: Großer Flügelspieler, der variabel scoren kann. Zweifel bestehen an seiner Einstellung. Dennoch könnte am Ende der Lottery ein Team zugreifen. © getty 18/31 17. BROOKLYN NETS - P.J. WASHINGTON (Kentucky, F): Offensiv hat er sich in seiner Sophomore-Saison stark verbessert, guter Passer und Scorer. Auch von Downtown gefährlich (42,2 Prozent Dreier). Fragezeichen stehen hinter Rebounding und Einstellung. © getty 19/31 18. INDIANA PACERS - NICKEIL ALEXANDER-WALKER (Virginia Tech, G/F): Als Playmaker und vielseitiger Scorer eine Waffe. Allerdings dank durchschnittlicher Athletik mit Schwierigkeiten in der Zone abzuschließen. Guter Verteidiger beider Guard-Positionen. © getty 20/31 19. SAN ANTONIO SPURS - KELDON JOHNSON (Kentucky, G/F): Seine Einstellung und die Defense sind die großen Stärken, dazu solider Dreier und gute Athletik. Gerade offensiv fehlt es allerdings noch in einigen Bereichen. © getty 21/31 20. BOSTON CELTICS - K.Z. OKPALA (Stanford, F): Anlagen als Two-Way-Flügel sind vorhanden: Athletisch, vielseitige Offense, zeigte immer wieder Anzeichen eines starken Verteidigers. Allerdings noch relativ roh, Einstellung teilweise verbesserungswürdig. © getty 22/31 21. OKC THUNDER - TYLER HERRO (Kentucky, G): Shooter kann man in der NBA bekanntermaßen nie genug haben, genau das ist die größte Stärke des 19-Jährigen. Kann heiß laufen - oder aber auch phasenweise kalt werden. Fußarbeit und Defense sind Sorgenkinder. © getty 23/31 22. BOSTON CELTICS - GRANT WILLIAMS (Tennessee, F): Die Offense der Volunteers lief vor allem durch Williams im Post, unter dem Ring auch mit Kontakt brandgefährlich. Das Gegenteil ist allerdings am Perimeter der Fall. Hoher Basketball-IQ, auch defensiv. © getty 24/31 23. UTAH JAZZ - ERIC PASCHALL (Villanova, F): Seine unfassbare Einstellung macht ihn zu einem guten Verteidiger, auf der anderen Seite hat Paschall einen guten Dreier im Repertoire - und viel Athletik. Das Problem: Mit 22 Jahren kein allzu hohes Upside. © getty 25/31 24. PHILADELPHIA 76ERS - CAMERON JOHNSON (North Carolina, F): 45,7 Prozent von Downtown sprechen eine eindeutige Sprache. Guter Spot-Up-Shooter, gute Balance, gute Fußarbeit. Abgehesen vom Floor-Spacing bringt Johnson jedoch nicht sonderlich viel mit. © getty 26/31 25. PORTLAND TRAIL BLAZERS - TALEN HORTON-TUCKER (Iowa, G/F): Seine Spannweite von 2,16 Meter dürfte gegnerischen Guards das Leben schwer machen. Mit seinen 18 Jahren aber noch ein Rohdiamant, der geschliffen werden muss. © getty 27/31 26. CLEVELAND CAVALIERS - CARSEN EDWARDS (Purdue, PG): Combo-Guard, der in erster Linie zum Punktesammeln da ist. Muss sowohl als Shooter als auch mit seinen Drives respektiert werden. Problemzonen sind die Defense und das Playmaking. © getty 28/31 27. BROOKLYN NETS - BRUNO FERNANDO (Maryland, C): Ein Athletik-Freak, der dazu auch noch über einen soften Touch in unmittelbarer Ringnähe verfügt. Gegen Double-Teams sah er aber das ein oder andere Mal alt aus - genau wie in der Defense. © getty 29/31 28. GOLDEN STATE WARRIORS - GOGA BITADZE (Georgien, C): Ganz ähnlich sieht es auch bei dem Europäer aus. Talentierter Scorer in der Zone, der auch als Passer überzeugt. Es fehlt jedoch an Explosivität, was ihn defensiv angreifbar macht. © getty 30/31 29. SAN ANTONIO SPURS - LUGUENTZ DORT (Arizona State, G/F): 1,93 Meter und 111 Kilogramm - sein Körper ermöglicht es ihm, auch gegen Kontakt hochprozentig abzuschließen. Besitzt zudem hohen Basketball-IQ und spielt mit viel Intensität. Kein Shooter. © getty 31/31 30. MILWAUKEE BUCKS - ADMIRAL SCHOFIELD (Tennessee, G/F): Gute physische Voraussetzungen, aber bereits 22 Jahre alt. Kann werfen, doch sein Offensiv-Spiel birgt Verbesserungspotenzial. Wird auch in der NBA mehrere Positionen verteidigen können.

NBA Draft 2019: Los Angeles Lakers laden Jarrett Culver zum Workout ein

Einen Pick nach den Knicks sind die L.A. Lakers an der Reihe, auch für sie könnte ein Trade eine valide Option sein. Doch auch das Team mit den beiden Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga wird sich vor dem Draft einige Prospects genauer anschauen.

Wie die Lakers am Freitag bekannt gaben, wird unter anderem Jarrett Culver in Los Angeles am Samstag vorspielen. Der Guard, der Texas Tech ins Finale des NCAA-Tournaments führte, gilt als sicherer Top-10-Pick und hat seine Stärken im Playmaking vom Flügel sowie in der Defense.

Die Statistiken von Jarrett Culver (pro 40 Minuten) in 2018/19

PTS REB AST STL BLK TOV FG% 3P% FT% 22,8 7,9 4,6 1,8 0,7 3,3 45,5 30,4 (57/157) 70,7

NBA Draft 2019: Cam Reddish muss operiert werden

Ebenfalls in den Top 10 dürfte Cam Reddish landen, der jedoch bei Duke in seiner Freshman-Saison nicht wirklich überzeugen konnte, aber weiterhin großes Potenzial besitzt.

Wie Shams Charania (The Athletic) nun berichtete, wird sich Reddish einer OP am Rumpf unterziehen. Diese Verletzung soll den Flügelspieler schon die komplette Saison bei Duke behindert haben. Sechs Wochen nach der OP sollte Reddish dann aber wieder einsatzbereit sein, für die Summer League dürfte das wohl nicht reichen.

Reddish könnte in der NBA ein guter 3-and-D-Spieler werden, der gleichzeitig auch ein guter Slasher ist. Durch seine Größe und Mobilität sollte der 19-Jährige auch gleich mehrere Positionen am hinteren Ende des Feldes verteidigen können.

Die Statistiken von Cam Reddish (pro 40 Minuten) in 2018/19