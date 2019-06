NBA Finals – Toronto Raptors vs. Golden State Warriors News und Gerüchte: Irre Ticketpreise für Game 5

Wer Spiel 5 der NBA Finals live in der Scotiabank Arena verfolgen möchte, muss dafür viel Geld bezahlen. Ein Berater der Toronto Raptors hat derweil über die Entscheidung gesprochen, den Trade für Kawhi Leonard einzufädeln.

Irre Ticketpreise für Spiel 5 der NBA Finals

Zum ersten Mal in ihrer Franchise-Geschichte könnten die Raptors in der Nacht auf Dienstag zum NBA-Champion werden, den Kanadiern fehlt nur noch ein Sieg. Nicht nur auf den Straßen Torontos hat das zu großer Euphorie geführt, auch die Tickets für Spiel 5 sind heiß begehrt und enorm teuer.

Einem Bericht von CBC zufolge starten die günstigsten Tickets für Spiel 5 bei 3.238 US-Dollar bei der Re-Sale-Plattform StubHub, die teuersten Tickets werden derweil über Ticketmaster angeboten und kosten jeweils 60.000 Dollar. Man kann diese allerdings nicht einzeln, sondern nur als Paare erwerben. Wer an der Seitenlinie sitzen möchte, muss also insgesamt 120.000 Dollar dafür aufbringen.

Spiel 5 wird wie die gesamten Finals auf DAZN gezeigt (Di., 3 Uhr) - JETZT den kostenlosen Probemonat abschließen!

Raptors: Masai Ujiri traf die Entscheidung für Kawhi Leonard-Trade

Vor Spiel 5 der Finals hat der Cleveland Plain Dealer ein Interview mit Wayne Embry geführt, der seit etlichen Jahrzehnten für verschiedene NBA-Teams als Spieler und Manager fungierte und nun seit 15 Jahren als Berater bei den Raptors arbeitet. Embry sprach dabei unter anderem über die Entscheidung, den Trade für Kawhi Leonard vor der Saison einzufädeln.

"Diese Möglichkeit kam auf", so Embry. "Wir haben viel darüber geredet, es war ein Deal mit hohem Risiko, aber auch hohem Ertrag." Die Entscheidung, den einstigen Franchise-Player DeMar DeRozan abzugeben, sei letztendlich von Raptors-Präsident Masai Ujiri getroffen worden.

"Masai glaubte, dass Kawhi einer der fünf besten NBA-Spieler ist, wenn er gesund ist", so Embry. "Wir wussten, dass es riskant war, aber wir wussten auch, dass wir die Chance hatten, etwas Besonderes zu erreichen. Daher haben Masai und wir anderen gesagt: 'Lasst es uns versuchen.' Aber Masai hat die Entscheidung getrieben."

Leonard kann nach der Saison aus seinem Vertrag aussteigen und wird trotz der Chance auf den Titel mit den Raptors noch immer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Sollten die Raptors die Trophäe gewinnen, dürften sie die Entscheidung für den Trade letztlich dennoch kaum bereuen.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Raptors vs. Warriors, Spiel 4: Nur die Rückkehrer überzeugen © getty 1/21 Die Raptors holen sich dank des überragenden Kawhi die 3-1-Führung in den Finals - da helfen den Warriors auch starke Comebacks zweier Verletzter nichts. Curry erwischt dieses Mal keinen Sahnetag. Hier gibt es die Noten zu Spiel 4. © getty 2/21 GOLDEN STATE WARRIORS - Stephen Curry (Starting Point Guard): Spiel 3 hat ganz offensichtlich einiges an Kraft gekostet. Viele seiner Jumper waren zu kurz, am Ende stand er bei 2/9 von Downtown. Defensiv mit einigen Fehlern. Note: 4 © getty 3/21 Klay Thompson (Starting Shooting Guard): Klar der beste Mann auf Seiten der Dubs. Kreierte anfangs viel aus dem Post heraus. Quasi der einzige Warrior, der Gefahr aus der Distanz ausstrahlte - und wie! 6 von 10 Dreier für 28 Punkte. Note: 2+ © getty 4/21 Andre Iguodala (Starting Small Forward): Fast egal in welchen Matchups, Iggy machte defensiv einen soliden Job. Gegen Kawhi reichte das in einigen Situationen aber nicht. Offensive klappte wenig. Note: 3- © getty 5/21 Draymond Green (Starting Power Forward): Sein Hustle und die Help-Defense waren phasenweise überragend, auch als Playmaker wusste er zu überzeugen. Gegen Ende der Partie hatte er aber immer weniger Impact-Plays. Note: 3 © getty 6/21 DeMarcus Cousins (Starting Center): Erneut ein schwacher Auftritt von Boogie. Sein Abend begann mit 3 Turnover in den ersten 3 Minuten. Besserung war anschließend nicht in Sicht. In Hälfte zwei durfte er nur noch 4:32 Minuten ran - zu Recht. Note: 5 © getty 7/21 Shaun Livingston (Backup Guard): Schlechtester Plus/Minus-Wert unter allen Akteuren, strahlte offensiv mal wieder wenig Gefahr aus. Insgesamt sehr unauffällig. Note: 4 © getty 8/21 Quinn Cook (Backup Guard): Stets bemüht trifft es bei Cook wohl noch am besten. In seinen Minuten sollte er Spacing liefern, das ging im wahrsten Sinne daneben. Trotz teils offener Looks landete keiner seiner 5 Jumper im Korb. Note: 5 © getty 9/21 Alfonzo McKinnie (Backup Forward): Überzeugte anfangs mit starker Arbeit an den Brettern, offensiv war er allerdings kein Faktor. Das Matchup mit Kawhi nutzte die Klaue zudem das ein ums andere Mal gnadenlos aus. Note: 4 © getty 10/21 Kevon Looney (Backup Center): Wollte trotz Verletzung unbedingt spielen, das wurde mit Standing Ovations der Dubs-Fans gewürdigt. Wirkte nicht ganz so agil wie in den vergangenen Spielen, dennoch die besten Minuten aller Warriors-Bigs. Note: 2- © getty 11/21 Andrew Bogut (Backup Center): Die Lobgefahr aus den vergangenen Partien war der Australier dieses Mal nicht. Dafür machte er sich immerhin als Screen-Setter positiv bemerkbar. Defensiv immerhin solide. Note: 3- © getty 12/21 Jonas Jerebko (Backup Forward): Nach dem sehr schwachen Game 3 bekam der "Swedish Larry Bird" an diesem Abend gar keine Minuten. Auch Jordan Bell sowie Jacob Evans blieben die kompletten 48 Minuten über auf der Bank. Keine Benotung. © getty 13/21 TORONTO RAPTORS - Kyle Lowry (Starting Point Guard): 10 Punkte, 3/12 FG, trotzdem war Lowry einer der besten Spieler auf dem Court - Klassiker! Sein Passspiel im vierten Viertel war eine Augenweide. Note: 2+ © getty 14/21 Danny Green (Starting Shooting Guard): Nach seiner tollen Leistung in Spiel 3 diesmal offensiv ganz schwach, gerade in Halbzeit eins. Defensiv zwar solide, trotzdem der schwächste Raptors-Starter. Note: 4 © getty 15/21 Kawhi Leonard (Starting Small Forward): Leonard ist weiter dabei, einen der besten Playoff-Runs der NBA-Geschichte hinzulegen. Beängstigend gut. Was soll man da noch sagen? Note: 1 © getty 16/21 Pascal Siakam (Starting Power Forward): Nicht sein auffälligstes Spiel, aber Siakam trug mit seinen Freiwürfen (7/8) und seiner Defense, gerade in Halbzeit zwei gegen Thompson, einiges zum Sieg bei. Note: 2- © getty 17/21 Marc Gasol (Starting Center): Die erste Hälfte war mäßig, in der zweiten steigerte sich der Spanier aber merklich. Trotzdem klar der schwächere Raptors-Center in diesem Spiel. Note: 3- © getty 18/21 Fred VanVleet (Backup Guard): Wieder eine gute Vorstellung des Guards, auch wenn offensiv die Präzision fehlte (3/9), dafür defensiv erneut auffällig. Wichtiger: Ist nach seinem "Knockout" via Livingston wohl OK. Note: 2- © getty 19/21 Norman Powell (Backup Guard): Fügte sich gut in das überragende Defensiv-Kollektiv der Raptors ein. Offensiv kein Faktor, warf in elf Minuten nur einmal. Note: 3 © getty 20/21 Serge Ibaka (Backup Forward): Der eindeutig wichtigste Bankspieler der Raptors und neben Kawhi auch der Mann des Tages. Ibaka lieferte dringend benötigten Scoring Punch in der Zone (20 Punkte, 9/12 FG), dazu mit starker Defense. Note: 1 © getty 21/21 Patrick McCaw (Backup Guard): Wurde nur zwei Minuten eingesetzt, seine Leistung war insofern nicht zu benoten. Raptors-Coach Nick Nurse vertraute erneut einer kleinen Rotation.

Danny Green über Kawhi Leonard: "Ich bin gesegnet"

Danny Green kam im Sommer im Leonard-Trade gemeinsam mit dem Superstar aus San Antonio zu den Raptors, bei den Spurs hatten beide bereits sieben Jahre miteinander gespielt und 2014 gemeinsam einen Titel geholt. Nach Leonards beeindruckender Leistung in Spiel 4, in dem er 36 Punkte auflegte, wurde Green gefragt, wie es für ihn sei, Leonard schon so lange aus nächster Nähe zu erleben.

"Ich habe Glück", so Green. "Ich bin gesegnet, dass ich bisher fast seine gesamte Karriere mit ihm erleben darf. Es ist schön, ein Teil dieser Reise zu sein."

Nick Nurse: Kritik an Load Management war egal

Die Raptors setzten im Lauf der Saison auf eine kontroverse Load Management-Strategie bei Leonard und ließen diesen etwa keine Back-to-Backs absolvieren, damit er in den Playoffs so fit wie möglich sein würde. Dies hat sich offensichtlich ausgezahlt, Raptors-Coach Nick Nurse und Co. wurden jedoch während der Saison nicht selten dafür kritisiert.

"Das hat mich nicht im Geringsten gestört", sagte Nurse jedoch nun zu Yahoo! Sports. "Und ich muss die anderen Jungs dafür loben, weil sie sich den Arsch aufgerissen haben, wenn er nicht dabei war. Wir haben 17 dieser 22 Spiele ohne ihn gewonnen. Das hat uns geholfen, gerade bei der Entwicklung einiger Spieler. Und das kann man jetzt sehen."

Leonard hatte selbst kürzlich in einem Interview mit ESPN betont, dass diese Load Management-Strategie sehr wichtig für ihn war und ein Grund dafür sei, dass die Raptors es so weit geschafft hätten.