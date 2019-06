NBA Finals - Toronto Raptors News und Gerüchte: Kawhi Leonard lobt das Load Management der Raptors

Kawhi Leonard hat in einem Interview erklärt, wie wichtig das Load Management in der Regular Season für ihn war. Seiner Meinung nach stünde er ohne die Ruhepausen nun nicht in den Finals. Derweil wird Fred VanVleet von Raptors-Superfan Drake gefeiert.

Kawhi Leonard: Ohne Load Management keine Finals?

Vor Spiel 4 wurde Kawhi Leonard in einem Interview zum mittlerweile berühmt-berüchtigten Load Management in der regulären Saison befragt. Die Klaue verpasste 2018/19 22 Spiele, vor allem, weil er aufgrund seiner langwierigen Verletzung am Quadrizeps in der Vorsaison immer wieder geschont wurde. "Das war wichtig", erklärte Leonard nun gegenüber Rachel Nichols von ESPN.

"Wann immer es schlimmer wurde, haben wir vier, fünf Spiele Auszeit genommen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre ich jetzt nicht hier", so der 27-Jährige. "So wie mein Spielplan zurechtgelegt wurde, war gut. Ich bin glücklich."

Auf die erneute Nachfrage, ob die vielen Ruhepausen wirklich einen Unterschied gemacht haben, betonte Kawhi erneut, dass es die richtige Entscheidung war: "Auf jeden Fall! Ich denke nicht, dass ich jetzt spielen würde, wenn ich versucht hätte, die ganze Saison durchzuhalten."

Die derzeitigen Auftritte in den NBA Finals gegen die Golden State Warriors geben ihm Recht: Mit 36 Punkten und 12 Rebounds führte die Klaue sein Team in Spiel 4 zum 105:92-Sieg und damit zur 3-1-Führung. Insgesamt legt Kawhi in den Finals im Schnitt 30,8 Punkte, 10,3 Rebounds sowie 4 Assists bei 45,2 Prozent aus dem Feld und 40 Prozent von Downtown auf.

Die Statistiken von Kawhi Leonard in den NBA Playoffs 2019

Runde Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists FG% Erste Runde 5 34,1 27,8 6 3 55,6 ECSF 7 39,7 34,7 9,9 4 53 ECF 6 41,3 29,8 9,5 4,3 44,2 Finals 4 40,2 30,8 10,3 4 45,2

Kawhi Leonard: Keine Gedanken an die Free Agency

Trotz der ersten Championship der Franchise-Geschichte in Reichweite wird weiterhin viel über die kommende Offseason der Toronto Raptors gesprochen. Niemand scheint so recht zu wissen, ob Kawhi in Kanada verlängert oder ob er das Team als Free Agent beispielsweise in Richtung Los Angeles verlässt.

Aktuell mache er sich über seine anstehende Entscheidung allerdings noch keinerlei Gedanken, so Leonard. "Nicht jetzt. Ich meine ... natürlich weißt du, was du willst. Aber ich denke nicht, dass ich nur aus dem oder dem Grund verlängern werde", so der Raptors-Star im ESPN-Interview mit Nichols.

"Ich denke gar nicht darüber nach, was ich machen werde. Ich bin einfach auf das fokussiert, was vor mir liegt", erklärte er. In der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) könnte Toronto mit einem Sieg vor heimischen Publikum den Titel perfekt machen. "Und dann, wenn es vorbei ist, dann werde ich auf das Thema nochmal zurückkommen."

NBA Finals - Einzelkritiken zu Raptors vs. Warriors, Spiel 4: Nur die Rückkehrer überzeugen © getty 1/20 Die Raptors holen sich dank des überragenden Kawhi die 3-1-Führung in den Finals - da helfen den Warriors auch starke Comebacks zweier Verletzter nichts. Curry erwischt dieses Mal keinen Sahnetag. Hier gibt es die Noten zu Spiel 4. © getty 2/20 GOLDEN STATE WARRIORS - Stephen Curry (Starting Point Guard): Spiel 3 hat ganz offensichtlich einiges an Kraft gekostet. Viele seiner Jumper waren zu kurz, am Ende stand er bei 2/9 von Downtown. Defensiv mit einigen Fehlern. Note: 4 © getty 3/20 Klay Thompson (Starting Shooting Guard): Klar der beste Mann auf Seiten der Dubs. Kreierte anfangs viel aus dem Post heraus. Quasi der einzige Warrior, der Gefahr aus der Distanz ausstrahlte - und wie! 6 von 10 Dreier für 28 Punkte. Note: 2+ © getty 4/20 Andre Iguodala (Starting Small Forward): Fast egal in welchen Matchups, Iggy machte defensiv einen soliden Job. Gegen Kawhi reichte das in einigen Situationen aber nicht. Offensive klappte wenig. Note: 3- © getty 5/20 Draymond Green (Starting Power Forward): Sein Hustle und die Help-Defense waren phasenweise überragend, auch als Playmaker wusste er zu überzeugen. Gegen Ende der Partie hatte er aber immer weniger Impact-Plays. Note: 3 © getty 6/20 DeMarcus Cousins (Starting Center): Erneut ein schwacher Auftritt von Boogie. Sein Abend begann mit 3 Turnover in den ersten 3 Minuten. Besserung war anschließend nicht in Sicht. In Hälfte zwei durfte er nur noch 4:32 Minuten ran - zu Recht. Note: 5 © getty 7/20 Shaun Livingston (Backup Guard): Schlechtester Plus/Minus-Wert unter allen Akteuren, strahlte offensiv mal wieder wenig Gefahr aus. Insgesamt sehr unauffällig. Note: 4 © getty 8/20 Quinn Cook (Backup Guard): Stets bemüht trifft es bei Cook wohl noch am besten. In seinen Minuten sollte er Spacing liefern, das ging im wahrsten Sinne daneben. Trotz teils offener Looks landete keiner seiner 5 Jumper im Korb. Note: 5 © getty 9/20 Alfonzo McKinnie (Backup Forward): Überzeugte anfangs mit starker Arbeit an den Brettern, offensiv war er allerdings kein Faktor. Das Matchup mit Kawhi nutzte die Klaue zudem das ein ums andere Mal gnadenlos aus. Note: 4 © getty 10/20 Andrew Bogut (Backup Center): Die Lobgefahr aus den vergangenen Partien war der Australier dieses Mal nicht. Dafür machte er sich immerhin als Screen-Setter positiv bemerkbar. Defensiv immerhin solide. Note: 3- © getty 11/20 Jonas Jerebko (Backup Forward): Nach dem sehr schwachen Game 3 bekam der "Swedish Larry Bird" an diesem Abend gar keine Minuten. Auch Jordan Bell sowie Jacob Evans blieben die kompletten 48 Minuten über auf der Bank. Keine Benotung. © getty 12/20 TORONTO RAPTORS - Kyle Lowry (Starting Point Guard): 10 Punkte, 3/12 FG, trotzdem war Lowry einer der besten Spieler auf dem Court - Klassiker! Sein Passspiel im vierten Viertel war eine Augenweide. Note: 2+ © getty 13/20 Danny Green (Starting Shooting Guard): Nach seiner tollen Leistung in Spiel 3 diesmal offensiv ganz schwach, gerade in Halbzeit eins. Defensiv zwar solide, trotzdem der schwächste Raptors-Starter. Note: 4 © getty 14/20 Kawhi Leonard (Starting Small Forward): Leonard ist weiter dabei, einen der besten Playoff-Runs der NBA-Geschichte hinzulegen. Beängstigend gut. Was soll man da noch sagen? Note: 1 © getty 15/20 Pascal Siakam (Starting Power Forward): Nicht sein auffälligstes Spiel, aber Siakam trug mit seinen Freiwürfen (7/8) und seiner Defense, gerade in Halbzeit zwei gegen Thompson, einiges zum Sieg bei. Note: 2- © getty 16/20 Marc Gasol (Starting Center): Die erste Hälfte war mäßig, in der zweiten steigerte sich der Spanier aber merklich. Trotzdem klar der schwächere Raptors-Center in diesem Spiel. Note: 3- © getty 17/20 Fred VanVleet (Backup Guard): Wieder eine gute Vorstellung des Guards, auch wenn offensiv die Präzision fehlte (3/9), dafür defensiv erneut auffällig. Wichtiger: Ist nach seinem "Knockout" via Livingston wohl OK. Note: 2- © getty 18/20 Norman Powell (Backup Guard): Fügte sich gut in das überragende Defensiv-Kollektiv der Raptors ein. Offensiv kein Faktor, warf in elf Minuten nur einmal. Note: 3 © getty 19/20 Serge Ibaka (Backup Forward): Der eindeutig wichtigste Bankspieler der Raptors und neben Kawhi auch der Mann des Tages. Ibaka lieferte dringend benötigten Scoring Punch in der Zone (20 Punkte, 9/12 FG), dazu mit starker Defense. Note: 1 © getty 20/20 Patrick McCaw (Backup Guard): Wurde nur zwei Minuten eingesetzt, seine Leistung war insofern nicht zu benoten. Raptors-Coach Nick Nurse vertraute erneut einer kleinen Rotation.

Toronto Raptors: Fred VanVleet scherzt nach Gesichtsverletzung

Im vierten Viertel von Spiel 4 kam es zu einer üblen Szene, als Fred VanVleet unabsichtlich den Ellbogen von Shaun Livingston ins Gesicht bekam und anschließend blutend am Boden lag. Die Wunde im Gesicht wurde mit sieben Stichen genäht und er kehrte zurück auf die Bank - allerdings mit einem Zahn weniger.

"Wenn es das heißt, ein Kanadier zu sein, bin ich nicht sicher, ob ich das möchte", scherzte der Raptors-Guard nach der Partie. "Ich spiele kein Eishockey, ich habe eine Menge Respekt vor diesen Jungs. Einen Zahn zu verlieren ist nicht lustig."

"Hoffentlich ist es das nächste Mal, wenn ihr mich seht, repariert", so VanVleet. Für seine Aktion, schon bald nach der Szene auf die Raptors-Bank zurückzukehren, verdiente sich der 25-Jährige selbst eine Menge Respekt.

Superfan Drake kommentierte beispielsweise ein Foto vom angeschlagenen VanVleet auf Instagram und bot scherzhaft seine Hife an: "Verdammt, Zwilling. Du kannst meine kostenlose Gesundheitsversorgung nutzen."