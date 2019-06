NBA Finals - Golden State Warriors nach Spiel 4 mit dem Rücken zur Wand: Die Geschichte soll sich wiederholen

Mit der Pleite in Spiel 4 der NBA Finals rückt der dritte Titel in Folge für die Golden State Warriors in weite Ferne. Die Raptors waren in der Oracle Arena erneut das klar bessere Team. Doch Aufgeben steht für Stephen Curry und Co. nicht zur Debatte. Immerhin: Die jetzige Situation ist nicht unbekannt.

Das Rund der Oracle Arena leerte sich ziemlich schnell, noch bevor der finale Buzzer ertönte. Ein Layup von Kyle Lowry brachte die Raptors gut eineinhalb Minuten vor dem Ende mit 14 Zählern in Front, anschließend strömten viele der Warriors-Fans in Richtung der Ausgänge. Die Arena gehörte nun scheinbar den Toronto Raptors.

Einige Minuten nachdem der 105:92-Sieg der Raptors offiziell war, übernahmen die zahlreichen Gäste-Fans das Kommando. "Let's go Raptors"-Rufe schallten durch die Arena, wenig später stimmten die verbliebenen Fans "O Canada", die kanadische Nationalhymne, an. In der kompletten Bay Area hofft man, dass dies nicht das letzte Bild ist, was man von der altehrwürdigen Oracle Arena in Erinnerung behalten wird.

Die Warriors werden in der Offseason bekanntermaßen in ein neues Zuhause umziehen, einmal quer über die San Francisco Bay in das nigelnagelneue Chase Center. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Pleite in Spiel 4 der Finals gleichzeitig der Abschied der Dubs aus Oakland war.

Golden State liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 1-3 hinten, die Warriors stehen vor Spiel 5 in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) mit dem Rücken zur Wand. Toronto dagegen hat die Chance, den ersten Titel der Franchise-Geschichte unter Dach und Fach zu bringen. Sie haben die Chance, den amtierenden Champion vom Thron zu stoßen, womöglich gar eine komplette Dynastie, auf jeden Fall aber die Ära der Oracle Arena zu beenden.

Golden State Warriors: Eine bekannte Situation

Aber: "Es ist noch nicht vorbei", warnte Stephen Curry nach Spiel 4. "Das ist gerade kein gutes Gefühl, aber wir haben beide Seiten schon erlebt." Der Chefkoch spielte damit auf die Playoffs 2016 an. Auch damals machte Golden State die Erfahrung eines 1-3-Rückstandes.

Die Warriors drehten allerdings die Western Conference Finals, eliminierten die Oklahoma City Thunder (mit Kevin Durant) in sieben Spielen, nur um dann gegen LeBrons Cavaliers selbst mit 3-1 in Führung zu gehen und diese noch zu verspielen. So etwas gab es in den NBA Finals zuvor noch nie, nun wollen die Warriors diese Geschichte wiederholen, wenn auch in anderer Rolle.

Gut drei Stunden zuvor hatten allerdings wohl die wenigsten Warriors-Fans damit gerechnet, dass es zu solch einer Situation kommen würde. Durch die Rückkehr von Klay Thompson, der Spiel 3 noch mit einer Oberschenkelzerrung aussetzen musste, war ohnehin schon eine Menge Optimismus unter den Dubs-Fans zu spüren.

Und dann überraschte Head Coach Steve Kerr auch noch mit Kevon Looney. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass der Big Man nach seinem Bruch am ersten Rippenknorpel kein Spiel mehr in diesen Finals absolvieren kann. Auf einmal stand der 23-Jährige aber doch auf dem Parkett, überraschend für (fast) alle Beteiligten.

NBA Finals: Die heldenhafte Rückkehr des Kevon Looney

Unter anderem auch deshalb waren die Fans in der Oracle Arena von Beginn an heiß auf diese Partie. Die Atmosphäre war erstklassig, es war extrem laut. Looney bekam bei seiner ersten Einwechslung nach wenigen Minuten im ersten Viertel Standing Ovations.

"Wir haben vier oder fünf Ärzte gefragt und haben immer die gleiche Antwort bekommen: Es konnte nicht schlimmer werden", erklärte Looney anschließend sein überraschendes Comeback. "Also lag es nur an mir, die Schmerzen zu verkraften. Ich wollte unbedingt spielen."

Dafür gebührt dem Big viel Respekt, genau wie für seine anschließende Leistung. Looney stand knapp 20 Minuten auf dem Parkett, erzielte 10 Punkte (5/8 FG) und schnappte sich 6 Rebounds. Das Problem? Looney war an diesem Abend quasi der einzige Rollenspieler der Warriors, der zu gebrauchen war, trotz seiner Verletzung.

Golden State Warriors: Der Supporting Cast schwächelt

Vor allem im Vergleich mit DeMarcus Cousins präsentierte sich Looney als die deutlich bessere Option im Frontcourt. Ähnlich wie in Spiel 3 erwischte Boogie Cousins einen fast schon katastrophalen Abend.

In der Theorie ist DMC ohne Zweifel der talentierteste Big im Warriors-Kader, doch dies kann er momentan auch aufgrund der Nachwehen seiner Quadrizeps-Verletzung nicht zeigen. Am Ende standen magere 6 Punkte, 4 Rebounds und 4 Turnover in 15 Minuten auf Cousins' Konto.

Er war bei Weitem nicht die einzige Enttäuschung auf Seiten der Warriors. Bei Quinn Cook, der eigentlich dringend benötigtes Shooting liefern soll, klappte wenig bis gar nichts (0 Punkte, 0/5 FG). Dazu lieferten Andre Iguodala sowie Shaun Livingston keine Glanzleistungen ab, Draymond Green zeigte viel Licht in Halbzeit eins und dann viel Schatten in Halbzeit zwei.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Raptors vs. Warriors, Spiel 4: Nur die Rückkehrer überzeugen © getty 1/21 Die Raptors holen sich dank des überragenden Kawhi die 3-1-Führung in den Finals - da helfen den Warriors auch starke Comebacks zweier Verletzter nichts. Curry erwischt dieses Mal keinen Sahnetag. Hier gibt es die Noten zu Spiel 4. © getty 2/21 GOLDEN STATE WARRIORS - Stephen Curry (Starting Point Guard): Spiel 3 hat ganz offensichtlich einiges an Kraft gekostet. Viele seiner Jumper waren zu kurz, am Ende stand er bei 2/9 von Downtown. Defensiv mit einigen Fehlern. Note: 4 © getty 3/21 Klay Thompson (Starting Shooting Guard): Klar der beste Mann auf Seiten der Dubs. Kreierte anfangs viel aus dem Post heraus. Quasi der einzige Warrior, der Gefahr aus der Distanz ausstrahlte - und wie! 6 von 10 Dreier für 28 Punkte. Note: 2+ © getty 4/21 Andre Iguodala (Starting Small Forward): Fast egal in welchen Matchups, Iggy machte defensiv einen soliden Job. Gegen Kawhi reichte das in einigen Situationen aber nicht. Offensive klappte wenig. Note: 3- © getty 5/21 Draymond Green (Starting Power Forward): Sein Hustle und die Help-Defense waren phasenweise überragend, auch als Playmaker wusste er zu überzeugen. Gegen Ende der Partie hatte er aber immer weniger Impact-Plays. Note: 3 © getty 6/21 DeMarcus Cousins (Starting Center): Erneut ein schwacher Auftritt von Boogie. Sein Abend begann mit 3 Turnover in den ersten 3 Minuten. Besserung war anschließend nicht in Sicht. In Hälfte zwei durfte er nur noch 4:32 Minuten ran - zu Recht. Note: 5 © getty 7/21 Shaun Livingston (Backup Guard): Schlechtester Plus/Minus-Wert unter allen Akteuren, strahlte offensiv mal wieder wenig Gefahr aus. Insgesamt sehr unauffällig. Note: 4 © getty 8/21 Quinn Cook (Backup Guard): Stets bemüht trifft es bei Cook wohl noch am besten. In seinen Minuten sollte er Spacing liefern, das ging im wahrsten Sinne daneben. Trotz teils offener Looks landete keiner seiner 5 Jumper im Korb. Note: 5 © getty 9/21 Alfonzo McKinnie (Backup Forward): Überzeugte anfangs mit starker Arbeit an den Brettern, offensiv war er allerdings kein Faktor. Das Matchup mit Kawhi nutzte die Klaue zudem das ein ums andere Mal gnadenlos aus. Note: 4 © getty 10/21 Kevon Looney (Backup Center): Wollte trotz Verletzung unbedingt spielen, das wurde mit Standing Ovations der Dubs-Fans gewürdigt. Wirkte nicht ganz so agil wie in den vergangenen Spielen, dennoch die besten Minuten aller Warriors-Bigs. Note: 2- © getty 11/21 Andrew Bogut (Backup Center): Die Lobgefahr aus den vergangenen Partien war der Australier dieses Mal nicht. Dafür machte er sich immerhin als Screen-Setter positiv bemerkbar. Defensiv immerhin solide. Note: 3- © getty 12/21 Jonas Jerebko (Backup Forward): Nach dem sehr schwachen Game 3 bekam der "Swedish Larry Bird" an diesem Abend gar keine Minuten. Auch Jordan Bell sowie Jacob Evans blieben die kompletten 48 Minuten über auf der Bank. Keine Benotung. © getty 13/21 TORONTO RAPTORS - Kyle Lowry (Starting Point Guard): 10 Punkte, 3/12 FG, trotzdem war Lowry einer der besten Spieler auf dem Court - Klassiker! Sein Passspiel im vierten Viertel war eine Augenweide. Note: 2+ © getty 14/21 Danny Green (Starting Shooting Guard): Nach seiner tollen Leistung in Spiel 3 diesmal offensiv ganz schwach, gerade in Halbzeit eins. Defensiv zwar solide, trotzdem der schwächste Raptors-Starter. Note: 4 © getty 15/21 Kawhi Leonard (Starting Small Forward): Leonard ist weiter dabei, einen der besten Playoff-Runs der NBA-Geschichte hinzulegen. Beängstigend gut. Was soll man da noch sagen? Note: 1 © getty 16/21 Pascal Siakam (Starting Power Forward): Nicht sein auffälligstes Spiel, aber Siakam trug mit seinen Freiwürfen (7/8) und seiner Defense, gerade in Halbzeit zwei gegen Thompson, einiges zum Sieg bei. Note: 2- © getty 17/21 Marc Gasol (Starting Center): Die erste Hälfte war mäßig, in der zweiten steigerte sich der Spanier aber merklich. Trotzdem klar der schwächere Raptors-Center in diesem Spiel. Note: 3- © getty 18/21 Fred VanVleet (Backup Guard): Wieder eine gute Vorstellung des Guards, auch wenn offensiv die Präzision fehlte (3/9), dafür defensiv erneut auffällig. Wichtiger: Ist nach seinem "Knockout" via Livingston wohl OK. Note: 2- © getty 19/21 Norman Powell (Backup Guard): Fügte sich gut in das überragende Defensiv-Kollektiv der Raptors ein. Offensiv kein Faktor, warf in elf Minuten nur einmal. Note: 3 © getty 20/21 Serge Ibaka (Backup Forward): Der eindeutig wichtigste Bankspieler der Raptors und neben Kawhi auch der Mann des Tages. Ibaka lieferte dringend benötigten Scoring Punch in der Zone (20 Punkte, 9/12 FG), dazu mit starker Defense. Note: 1 © getty 21/21 Patrick McCaw (Backup Guard): Wurde nur zwei Minuten eingesetzt, seine Leistung war insofern nicht zu benoten. Raptors-Coach Nick Nurse vertraute erneut einer kleinen Rotation.

Klay Thompson der Lichtblick bei den Warriors

Und selbst Curry erwischte keinen allzu glücklichen Abend. Seine One-Man-Show mit 47 Zählern in Spiel 3 hat ganz offenbar einiges an Kraft gekostet, die fehlte ihm allerdings in Spiel 4: Seine ersten vier Dreierversuche sprangen allesamt vorne am Ring ab. Gleichzeitig machte auch die Raptors-Defense einen guten Job gegen den 31-Jährigen.

"Sie waren die gesamte Serie über aggressiv und haben versucht, mir und Klay den Platz zu nehmen", erklärte Steph. "Ich habe am Anfang ein paar Würfe daneben gesetzt, die ich normalerweise versenke, vor allem von der Dreierlinie."

Ganz anders präsentierte sich dagegen Thompson. Der zweite Splash Brother machte ein bockstarkes Spiel, nur ging dies in Anbetracht des Endergebnisses ein wenig unter. Klay versenkte 6 Dreier für 28 Punkte - es mangelte nur an der Hilfe. Das war einer der Gründe, warum Golden State nach der ersten Hälfte mit eigentlich guter Defense (und dem Wurfpech der Raptors) nicht schon höher führte.

Warriors vs. Raptors, Spiel 4: Die Statistiken im dritten Viertel

Team Punkte Field Goals Off-Rating Def-Rating Net-Rating Golden State Warriors 21 7/20 84,0 154,2 -70,2 Toronto Raptors 37 12/23 154,2 84,0 +70,2

Das dritte Viertel: Raptors drehen Spieß gegen Warriors um

Das bestrafte Toronto im dritten Viertel postwendend. Normalerweise ist dieser Abschnitt eine große Stärke der Dubs, zumindest war es das mal. In Spiel 4 drehten die Raptors den Spieß aber um. Vor allem defensiv hatten die Hausherren nun enorme Probleme, Kawhi Leonard (17 Punkte im dritten Durchgang) war nicht mehr zu stoppen. Der Abschnitt ging mit 37:21 an Toronto. "Das war echt Scheiße", lautete das Fazit von Green.

Coach Kerr ging in seiner Analyse ein klein wenig tiefer ins Detail: "Wir spielen gegen ein sehr gutes Team, das den Ball bewegt. Ich denke, wir hatten defensiv unsere Momente, aber wir konnten das Spiel über nicht mehrere Stops aneinanderreihen."

Die Warriors wirkten in dieser Phase müde, es schlichen sich ein paar mentale Fehler ein. Beispielsweise bei Stephen Curry, der Danny Green bei dessen einzigen Triple des Abends komplett allein ließ. In Halbzeit zwei kam der amtierende Champion so auf ein Defensiv-Rating von schier unglaublichen 140,0. Zum Vergleich: In der regulären Saison hatten die Cavs mit 116,7 das schlechteste Defensiv-Rating der Liga.

Hinzu kamen die angesprochenen Probleme in der Offense wie beim Shooting (abgesehen von Thompson standen die Dubs bei 2/17 Dreier) oder auch in Sachen Turnover (19 Ballverluste, Toronto nur 11). Die Warriors hatten den Raptors am Ende nichts mehr entgegenzusetzen.

Golden State Warriors: Was ist mit Kevin Durant?

Nun hat der amtierende Champion drei Tage Zeit, um sich auf Spiel 5 vorzubereiten. Das heißt für die Warriors-Fans, drei weitere Tage auf ein mögliches Comeback von Kevin Durant zu hoffen. Mittlerweile dürfte auch der letzte Kritiker die Diskussionen der vergangenen Wochen, ob Golden State ohne KD nicht vielleicht sogar besser sei, abgehakt haben.

Die Dubs brauchen Durant, das wurde in den vergangenen Partien deutlich. Doch die Infos, die zuletzt durchsickerten, setzten der Ungewissheit kein Ende. Vielmehr dürften sie die besorgten Warriors-Fans nur noch weiter verunsichert haben.

Coach Kerr äußerte sich direkt nach der Partie nicht zum aktuellen Status des zweimaligen Finals-MVP. Der Fokus der Warriors liegt woanders. "Man muss einfach versuchen, ein Spiel zu gewinnen. Das haben wir vor ein paar Jahren gegen OKC gemacht: Ein Spiel gewinnen und dann weitermachen", sagte Coach Kerr.

Curry pflichtete ihm bei: "Wir müssen ein Spiel nach dem anderen angehen. Das klingt wie ein Klischee, aber für uns ist das der einzige Weg, zurück in die Serie zu kommen." Es ist der einzige Weg, auf der einen Seite den Triumph gegen OKC von 2016 zu wiederholen und gleichzeitig, die Schmach gegen die Cavs wiedergutzumachen. Und es ist der einzige Weg, doch noch einen anderen, einen schöneren Abschied aus der Oracle Arena zu feiern.