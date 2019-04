NBA heute live - Das wohl letzte Heimspiel der Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki: Übertragung, Livestream

In der kommenden Nacht treffen die Dallas Mavericks im vielleicht letzten Heimspiel von Dirk Nowitzki auf die Phoenix Suns. Hier findet ihr alle Informationen zum Spiel und der Übertragung auf DAZN.

Naht das Ende einer einzigartigen Karriere? Viele NBA-Experten und Fans der Dallas Mavericks gehen davon aus, dass Dirk Nowitzki seine legendäre Karriere nach der aktuellen Saison beenden wird. Entscheidet sich der Deutsche tatsächlich zu diesem Schritt, wird das Duell mit den Phoenix Suns in der Nacht vom 9. auf den 10. April 2019 sein letztes Spiel im heimischen American Airlines Center.

Nur einen Tag später geht es dann zum Saisonabschluss zu den San Antonio Spurs (in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 2 Uhr live auf DAZN). Offiziell angekündigt hat der Dirkster sein Karriereende allerdings noch nicht. Diese Entscheidung will er in aller Ruhe nach dem Ende der Saison treffen, aber dennoch hat die Franchise alle Vorkehrungen getroffen, um den besten Spieler der Mavericks-Geschichte gebührend zu feiern.

Wann und wo findet das wohl letzte Heimspiel von Dirk Nowitzki statt?

Die Begegnung der Mavericks gegen die Suns findet im American Airlines Center in Dallas statt. Die Multifunktionsarena bietet 20.000 Zuschauern Platz. Tip-Off ist am Mittwoch, den 10. April 2019, um 2.30 Uhr deutscher Zeit.

Mavs vs. Suns: Dirk Nowitzki heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Dallas und Phoenix ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für zahlreiche NBA-Spiele gesichert. Unter anderem werden in der Regular Season 189 Begegnungen übertragen sowie ausgewählte Playoff-Partien und alle Spiele der Conference Finals und Finals.

Vor dem Duell der Mavs gegen die Suns begrüßt euch Moderator Alex Schlüter gemeinsam mit Kommentator Freddy Harder sowie Experte Alexander Vogel ab 2.15 Uhr live aus Dallas. Das Spiel beginn kurz darauf um 2.30 Uhr deutscher Zeit.

DAZN überträgt neben der NBA auch die weiteren US-Sportligen NHL, NFL und MLB. Weiterhin sind zahlreiche Fußballspiele, unter anderem aus der Champions League, Europa League und Premier League, im Programm. Ihr könnt DAZN einen Monat kostenlos testen und zahlt anschließend nur 9,99 Euro monatlich.

Dallas Mavericks gegen Phoenix Suns: Die Ausgangslage

Die Dallas Mavericks und die Phoenix Suns sind nach der Bilanz die schlechtesten Teams in der Western Conference. Während die Texaner immerhin 32 Spiele für sich entscheiden konnten (bei 48 Niederlagen), stehen die Suns bei einem Record von 19-62. Betrachtet man die gesamte Liga, sind nur die New York Knicks noch schwächer.

Der Fokus des Spiels wird jedoch ohnehin nicht auf dem sportlichen Aspekt liegen. Vielmehr werden die Franchise und die Mavs-Fans die Gelegenheit nutzen, um Dirk Nowitzki gebührend zu feiern. Mavs-Coach Rick Carlisle hat bereits angekündigt, die Legende mit der Nummer 41 so viel spielen lassen zu wollen, wie möglich.

NBA: Die Spiele der kommenden Nacht im Überblick

Termin Heimteam Auswärtsteam Übertragung 10. April, 1 Uhr Washington Wizards Boston Celtics 10. April, 1 Uhr Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets 10. April, 1 Uhr Detroit Pistons Memphis Grizzlies 10. April, 1.30 Uhr Miami Heat Philadelphia 76ers 10. April, 2 Uhr Chicago Bulls New York Knicks 10. April, 2 Uhr Minnesota Timberwolves Toronto Raptors 10. April, 2 Uhr New Orleans Pelicans Golden State Warriors 10. April, 2.30 Uhr Dallas Mavericks Phoenix Suns DAZN 10. April, 3 Uhr Utah Jazz Denver Nuggets 10. April, 3.30 Uhr Oklahoma City Thunder Houston Rockets DAZN 10. April, 4.30 Uhr Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers

Thunder vs. Rockets: Ein weiteres Highlight im NBA-Spielplan

Neben dem womöglich letztem Heimspiel von Dirk Nowitzki zeigt DAZN in der kommenden Nacht ab 3.30 Uhr zudem die Partie der Houston Rockets bei den Oklahoma City Thunder. Der Kommentator dieser Partie ist Flo Pertsch. Beide Teams kämpfen noch um eine möglichst gute Ausgangsposition für die am nächsten Wochenende beginnenden Playoffs.