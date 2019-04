NBA: Mavericks-Coach Rick Carlisle im Interview: "Dirk Nowitzki hat mir eine Menge beigebracht"

Seit elf Jahren ist Rick Carlisle als Head Coach der Dallas Mavericks und damit an der Seite von Dirk Nowitzki aktiv. Gemeinsam mit der Mavs-Legende brachte er 2011 die Championship nach Dallas. Im Interview mit DAZN und SPOX sprach der 59-Jährige über die gemeinsame Zeit mit dem Dirkster und was den Deutschen so besonders macht.

Außerdem prognostiziert der Mavs-Coach seinem jungen Team um Luka Doncic und Kristaps Porzingis eine strahlende Zukunft und blickt voraus auf das womöglich letzte Heimspiel von Dirk Nowitzki gegen die Suns (Mittwoch, 10. April, ab 2.30 Uhr live auf DAZN).

Mr. Carlisle, Sie sind bereits elf Jahre hier in Dallas und damit elf Jahre der Head Coach von Dirk Nowitzki. Was macht ihn so besonders für Sie als Coach?

Rick Carlisle: Nun ja, seine Größe als Spieler ist das Offensichtliche. Er ist die Definition von jemandem, der den Unterschied ausmacht, und das seit über zwei Dekaden. Was ich damit meine: Wenn er den Court betritt, dann gibt es einen Gegenspieler, der ihn über das ganze Feld eng verteidigt. Das öffnet Räume für die anderen vier Spieler. Er ist jemand, der es den anderen Spielern auf dem Feld immer ermöglicht hat, besser zu spielen, weil er Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist aber nur die strategische Seite.

Und wie sieht die andere Seite aus?

Carlisle: Wenn du über Leadership sprichst, darüber, ein guter Teamkollege zu sein und solche Sachen, ist er das Nonplusultra. Er ist extrem bescheiden, er liebt es, Teil eines Teams zu sein, Teil von etwas, das größer ist als er selbst. Er liebt die Kameradschaft in der Kabine. Das einzige, was er immer wollte, war eine Championship zu gewinnen - oder mehrere. In seinen ersten zehn, elf oder zwölf Jahren hat er einen harten Kampf durchgemacht, um sich seinen Weg dorthin zu erarbeiten. 2006 waren sie nah dran, konnten das große Ziel aber nicht erreichen. 2011 hat er, zum großen Teil aufgrund der Opfer, die er finanziell erbracht hat, indem er aus seinem Vertrag ausgestiegen ist und neu unterschrieben hat, Platz gelassen, um neue, gute Spieler zu holen.

... zum Beispiel Center Tyson Chandler.

Carlisle: Und Tyson war derjenige, der das Team 2011 vervollständigt hat. Dirk hatte also einen großen Einfluss auf dem Parkett, aber er war auch großartig in der Community - man braucht es fast nicht zu sagen, aber er wird in Dallas geliebt. Einige der anderen Dinge, die er getan hat - mit seinem Vertrag und dem Verzicht auf viel Geld, um das Team wettbewerbsfähig zu halten - sind beispiellos für großartige Spieler. So etwas sieht man nicht häufig. Er ist einfach einzigartig.

NBA - Dirk Nowitzkis Dream Team bei den Dallas Mavericks: Nash, Kidd und der Hausmeister © getty 1/18 Die Regular Season 2018/19 neigt sich dem Ende entgegen - und damit auch die Karriere von Dirk Nowitzki? Vor seiner womöglich letzten Partie in der NBA in der kommenden Woche wirft SPOX einen Blick zurück auf das ultimative Mavs-Dream-Team mit Dirk. © getty 2/18 STARTER - Point Guard: Steve Nash (von 1998 bis 2004 bei den Mavs). Der Hall of Famer blühte mit den 7-Seconds-or-less-Suns auf, ein Titel blieb ihm aber verwehrt. Die Chemie mit Dirk war großartig. Was wäre passiert, wenn Cuban ihn gehalten hätte? © getty 3/18 Shooting Guard: Michael Finley (von 1996 bis 2005 bei den Mavs). In seiner Zeit in Dallas legte der Flügel knapp 20 Punkte und mehr als 5 Rebounds pro Partie auf. Der zweimalige All-Star war jahrelang der beste Mann im Team - bis Nowitzki ihn ablöste. © getty 4/18 Small Forward: Shawn Marion (von 2009 bis 2014 bei den Mavs). Der Titel 2011 wäre ohne Matrix wohl nicht möglich gewesen. Im Alter von 31 Jahren kam er per 4-Team-Trade nach Dallas - und überzeugte mit Defense, Rebounding und Kampfgeist. © getty 5/18 Power Forward: Dirk Nowitzki (von 1998 bis heute bei den Mavs). Champion 2011, MVP 2007, 14maliger All-Star, einer der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Muss man zum Dirkster eigentlich noch mehr Worte verlieren? © getty 6/18 Center: Tyson Chandler (2010/11 und 2014/15 bei den Mavs). Der 2,16-Meter Mann symbolisiert mit seiner Defense und der Arbeit an den Brettern den perfekten Big Man an der Seite von Nowitzki. Ebenfalls ein wichtiger Faktor beim Titelrun 2011. © getty 7/18 RESERVISTEN - Point Guard: Jason Kidd (1994 bis 1996 und 2008 bis 2012 bei den Mavs). Der nächste Hall-of-Fame-Point-Guard an der Seite des großen Blonden. Ein großartiger Passer, der sich aus Mavs-Sicht genau zur richtigen Zeit einen Dreier aneignete. © getty 8/18 Point Guard: J.J. Barea (von 2006 bis 2011 und seit 2014 bei den Mavs). Der kleine Wirbelwind war über Jahre hinweg eine enorm gefährliche Waffe von der Bank - selbst noch in dieser Saison im Alter von 34 Jahren vor seinem Achillessehnenriss. © getty 9/18 Shooting Guard: Jason Terry (von 2004 bis 2012 bei den Mavs). Unvergessen bleiben seine Auftritte in den Playoffs 2011. Kam der Ball in Clutch-Momenten zum Jet anstatt zu Dirk, war der 41-Jährige immer zur Stelle. © getty 10/18 Shooting Guard: Devin Harris (von 2004 bis 2008, 2013 bis 2017 und seit 2018 bei den Mavs). Im Trikot der Nets schaffte es der 36-Jährige zum 20-Punkte-Scorer und All-Star. Bei den Mavericks nahm er einen wichtigen Part als Rollenspieler ein. © getty 11/18 Shooting Guard: Monta Ellis (2013 bis 2015 bei den Mavs). Mit den Dubs schockte er 2007 die Mavs. Sechs Jahre später sollte er eine neue Ära in Dallas einleiten. Das misslang. Als Mikrowelle von der Bank ist er aber nicht zu unterschätzen. © getty 12/18 Small Forward: Antawn Jamison (2003/04 bei den Mavs). Seine Zeit in Dallas war begrenzt, er nutzte sie aber sehr effizient. 2004 räumte er den Sixth Man of the Year Award ab, über seine Karriere legte er 18,5 Punkte und 7,5 Rebounds auf. © getty 13/18 Small Forward: Josh Howard (von 2003 bis 2010 bei den Mavs). Jamison wurde am Ende der Saison nach Washington getradet, das verschaffte mehr Platz für Howard. Der29. Pick von 2003 zahlte das Vertrauen als langjährige zweite Scoring-Option der Mavs zurück © getty 14/18 Small Forward: Jerry Stackhouse (2004 bis 2009 bei den Mavs). Zwei Mal schaffte es Stackhouse ins All-Star-Team, 2001/02 legte er für die Pistons knapp 30 Zähler auf. Mit seiner Bankrolle in Dallas konnte er sich jedoch nicht so richtig anfreunden. © getty 15/18 Center: Erick Dampier (von 2004 bis 2010 bei den Mavs). Noch ein defensivstarker Center, der jahrelang an der Seite von Dirk aufräumte. Zum Titel reichte es für Dallas aber erst, nachdem Dampier 2010 ausgerechnet nach Miami wechselte. © getty 16/18 Center: Shawn Bradley (von 1997 bis 2005 bei den Mavs). Der in Landstuhl geborene Big Man begleitete Nowitzki in dessen Anfangsjahren in der NBA. Kurz vor seiner Ankuft in Dallas legte er 1996/97 für die Nets die meisten Blocks pro Spiel auf. © getty 17/18 Honorable Mention: Brian Cardinal (von 2010 bis 2012 bei den Mavs). Eine absolute Mavs-Legende, wenn auch vielleicht nicht aufgrund der sportlichen Leistungen. Für ein hartes Foul war der Janitor in den Playoffs 2011 aber immer gut. © getty 18/18 HEAD COACH: Rick Carlisle (seit 2008 bei den Mavericks). In seinen 21 Jahren bei den Mavs hatte Dirk nur drei Coaches an seiner Seite: Don Nelson, Avery Johnson und eben Carlisle. Nelson ist eine echte Legende, mit Carlisle gewann er den Titel.

Durch die Meisterschaft 2011 ist sich das Team natürlich nähergekommen. Wie ist Ihre persönliche Beziehung zu ihm?

Carlisle: Er ist einer meiner liebsten Menschen aller Zeiten. Ich betrachte Dirk als tollen Freund. Unsere Beziehung hat sich über eine Dekade entwickelt. Ich habe eine Menge über ihn gelernt, er hat eine Menge über mich gelernt. Er hat mir eine Menge beigebracht, ich hoffe, dass ich ihm geholfen habe. Aber wenn du gemeinsam durch so eine lange Periode mit intensivem Wettbewerb und einem Championship-Run gehst, solche Sachen bleiben ein Leben lang. Ich schätze meine Freundschaft mit Dirk sehr. Ich glaube, das ist eine lebenslange Freundschaft und das ist sehr bedeutsam.

Gab es in den vergangenen elf Jahren Gelegenheiten, um Zeit abseits des Courts zu verbringen, oder war es immer eine reine Coach-Spieler-Beziehung?

Carlisle: Es gab ein paar Dinge, die wir von Zeit zu Zeit gemeinsam gemacht haben. Während der Saison respektiere ich aber Dirks Zeit mit seiner Familie sehr. Er hat eine Familie mit drei Kindern und sie haben nicht viel Zeit gemeinsam. Als ich den Job bekommen habe, bin ich nach Würzburg gereist und habe vier Tage mit ihm und Holger (Geschwindner, Anm. d. Red.) verbracht. Ich habe ihn und seine Familie besser kennengelernt und erfahren, wo er herkommt. Das sind sehr wichtige Dinge. Die elf Jahre seit dieser Zeit sind extrem schnell vergangen. Die Erfahrung an seiner Seite ist etwas, das ist so locker und läuft so einfach, dass die Zeit verfliegt.

Gibt es einen Moment mit Dirk, der Ihnen für immer in Erinnerung bleiben wird?

Carlisle: Ich muss sagen, das war die Championship. In dem Moment, als 2011 Spiel 6 endete und wir gewannen, habe ich gesehen, wie Dirk die Arena verlassen hat. Die Emotionen haben ihn einfach überwältigt. Er hat sich gesammelt und ist zurückgekommen. Es müssen alle möglichen Dinge durch seinen Kopf gegangen sein. Sie hatten 2006 die schwierige Serie gegen Miami, fünf Jahre zuvor. Die Menge an Arbeit, die 2007 bis 2011 von Nöten war, um wieder an die Spitze zu kommen und erneut eine Chance zu bekommen ... Ich denke, all diese Gefühle haben ihn überflutet, er hatte Freudentränen in den Augen.