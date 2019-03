NBA-News - James Harden nach Verletzung gegen Dallas Mavericks wieder fit

Rockets-Star James Harden von den Houston Rockets hat für die Partie gegen die Dallas Mavericks in der Nacht auf Montag (0 Uhr) grünes Licht erhalten. Die Handgelenksverletzung ist nicht schwerwiegend, wie eine Röntgenaufnahme herausstellte.

The Beard hatte sich bereits beim 115:104 gegen die Boston Celtics vor rund einer Woche verletzt, aber dennoch auch die kommenden Partien der Texaner bestritten. Allerdings verschlimmerte sich die Verletzung in der Nacht auf Samstag beim deutlichen 107:91-Sieg über die Philadelphia 76ers.

Als Harden im Anschluss gefragt wurde, wie er sein Handgelenk schützen konnte, reagierte der 29-Jährige wie folgt: "Man muss einfach versuchen, nicht draufzufallen." Eine recht simple, jedoch auch risikobehaftete Methode. "Das ist das einzige, was ich tun kann. Es weiter kühlen und weiter behandeln lassen. Aber wenn man man immer wieder drauffällt, dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer", erklärte der Top-Scorer der NBA (36,6 Punkte).

Derzeit befindet sich Houston mit einer Bilanz von 40-25 auf dem dritten Platz in der Western Conference, hinter den Golden State Warriors und den Denver Nuggets. Nach dem Match bei den Mavericks am Sonntag, warten vier Heimspiele auf die Rockets, unter anderem in der Nacht auf Donnerstag (2.30 Uhr) gegen die Dubs.