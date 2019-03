NBA: Wiedersehen in L.A. - Kyrie Irving zeigt Mitleid für LeBron James

Kyrie Irving und LeBron James waren in ihrer gemeinsamen Zeit bei den Cleveland Cavaliers nie die besten Freunde. Nach dem Sieg seiner Celtics am gegen die Lakers zeigte sich Uncle Drew überraschend mitfühlend.

"Ich fühle mit ihm. LeBron war schon immer ein Aspirant auf die Meisterschaft. Sich nicht für die Playoffs zu qualifizieren, ist hart", so Irving.

Mit einer Bilanz von 36-30 und somit sieben Siegen hinter dem letzten Playoff-Platz sind die Chancen von L.A. auf eine Teilnahme an der Postseason nur noch theoretischer Natur. Vor allem da lediglich noch 16 Spiele auf dem Programm stehen und eine radikale Verbesserung nicht in Sicht scheint.

In weniger als 28 Minuten auf dem Parkett legte der King mit 28 Punkte (13/23 FG), 12 Assists und 10 Rebounds ein Triple-Double auf. Irving stach für die Celtics mit 30 Zählern (5/8 3FG) heraus und führte sein Team zum 41. Saisonsieg.

NBA: Die meisten Playoff-Teilnahmen in Serie - das Ende einer Ära? © getty 1/28 Die Lakers straucheln und somit steht auch die Serie von LeBron James’ Playoff-Teilnahmen in Folge in Gefahr. Wo ordnet sich der King ein? Interessanterweise ist er nicht der aktive Spieler mit der längsten Serie … © getty 2/28 Platz 26: Einige Spieler teilen sich diesen Platz mit 12 Teilnahmen in Serie - darunter Dirk Nowitzki, der mit den Mavericks von 2001 bis 2012 immer dabei war. Insgesamt erreichte Dirk 15mal die Postseason. © getty 3/28 Platz 13: LeBron James - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Cavaliers und Heat (von 2006 bis 2018) - noch aktiv! © getty 4/28 Platz 13: Jerry West - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Lakers (von 1961 bis 1974) © getty 5/28 Platz 13: Chet Walker - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Nationals, 76ers und Bulls (von 1963 bis 1975) © getty 6/28 Platz 13: Bill Russell - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Celtics (von 1957 bis 1969) © getty 7/28 Platz 13: Kevin McHale - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Celtics (von 1981 bis 1993) © getty 8/28 Platz 13: Dan Majerle - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Suns, Cavaliers und Heat (von 1989 bis 2001) © getty 9/28 Platz 13: Dennis Johnson - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den SuperSonics, Suns und Celtics (von 1978 bis 1990) © getty 10/28 Platz 13: Hal Greer - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Nationals und 76ers (von 1959 bis 1971) © getty 11/28 Platz 13: Bob Cousy - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Celtics (von 1951 bis 1963) © getty 12/28 Platz 13: Patrick Ewing - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Knicks (von 1988 bis 2000) - insgesamt 14 Teilnahmen © getty 13/28 Platz 13: Charles Oakley - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Bulls und Knicks (von 1986 bis 1998) - insgesamt 15 Teilnahmen © getty 14/28 Platz 13: Robert Parish - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Celtics (von 1981 bis 1993) - insgesamt 16 Teilnahmen © getty 15/28 Platz 13: Kareem Abdul-Jabbar - 13 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Lakers (von 1977 bis 1989) - insgesamt 18 Teilnahmen © getty 16/28 Platz 10: Rasheed Wallace - 14 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Trail Blazers, Pistons und Celtics (von 1997 bis 2010) © getty 17/28 Platz 10: Dolph Schayes - 14 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Nationals (von 1950 bis 1963) © getty 18/28 Platz 10: Clifford Robinson - 14 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Trail Blazers, Suns und Pistons (von 1990 bis 2003) - insgesamt 17 Teilnahmen © getty 19/28 Platz 8: Manu Ginobili - 15 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Spurs (von 2003 bis 2018) © getty 20/28 Platz 8: Clyde Drexler - 15 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Trail Blazers und Rockets (von 1984 bis 1998) © getty 21/28 Platz 8: Shaquille O’Neal - 15 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Magic, Lakers, Heat und Suns (von 1994 bis 2008) - insgesamt 17 Teilnahmen © getty 22/28 Platz 5: Scottie Pippen - 16 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Bulls, Rockets und Trail Blazers (von 1988 bis 2003) © getty 23/28 Platz 5: Robert Horry - 16 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Rockets, Lakers und Spurs (von 1993 bis 2008) © getty 24/28 Platz 5: Tim Duncan - 16 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Spurs (von 1998 bis 2016) - insgesamt 18 (Duncan fehlte in den 2000er Playoffs verletzt) © getty 25/28 Platz 3: Tony Parker - 17 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Spurs (von 2002 bis 2018) - noch aktiv! © getty 26/28 Platz 3: Jason Kidd - 17 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Suns, Nets, Mavericks und Knicks (von 1997 bis 2013) © getty 27/28 Platz 1: Karl Malone - 19 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Jazz und Lakers (von 1986 bis 2004) © getty 28/28 Platz 1: John Stockton - 19 Playoff-Teilnahmen in Folge mit den Jazz (von 1985 bis 2003)

Celtics zuversichtlich, dass Formkurve in den Playoffs anhält

Boston scheint die schwierige Phase jüngst endgültig überwunden zu haben. "An all das Zeug, was in der Regular Season passiert ist, kann man sich in den Playoffs kaum noch erinnern", wollte sich Irving mit der Vergangenheit nach der Partie gar nicht mehr befassen - und setzte dabei ein breites Grinsen auf.

Sein Teamkollege Gordon Hayward (15 Punkte) fügte hinzu: "Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Selbstverständlich hilft es, dass wir drei Spiele hintereinander gewonnen haben. Natürlich können wir uns auch noch verbessern. Wir wollen unseren besten Basketball spielen, sobald es Zeit für die Playoffs ist."

Moritz Wagner trotz starker Performance unzufrieden

Obwohl die Lakers einen weiteren Rückschlag hinnehmen mussten, war LeBron dennoch zufrieden mit der Spielweise seines Teams. "Ich mochte die Art, wie wir gespielt haben. Ich denke, dass wir sie den Großteil der Zeit gut verteidigt haben" sagte er. "Das ist ein sehr gutes Team. Ihre Hoffnungen in der Eastern Conference sind sehr sehr hoch."

Bei seinem ersten Einsatz in der Starting-Five konnte sich zudem Moritz Wagner beweisen. Mit seinem Karriere-Bestwert von 22 Punkten (7/13 FG) war er der drittbeste Scorer des Spiels, 6 Rebounds schnappte er sich auch noch. "Unter keinen Umstanden macht es Spaß zu verlieren" zeigte er sich danach dennoch alles andere als zufrieden. "Ich habe Luke (Walton: Lakers-Coach, Anm. d. Red.) nach dem Spiel gesagt, dass es schmerzt so zu kämpfen und dann wieder eine Niederlage zu kassieren.

Die Boston Celtics sind in der Nacht auf Dienstag, den 12. März, erneut in L.A. zu Gast und treten um 3.30 Uhr gegen die Clippers an. Am Tag darauf reisen die Los Angeles Lakers nach Chicago und duellieren sich ab 1 Uhr mit den Bulls.