NBA News: Wayne Ellington landet wohl bei den Detroit Pistons

Nach der Trade-Deadline kommt der Buyout-Markt. Ein verfügbarer Spieler ist Shooter Wayne Ellington, der laut einem Medienbericht wohl bei den Detroit Pistons unterschreiben wird.

Wie ESPN berichtet, steht Ellington kurz davor einen Vertrag in Motown zu unterzeichnen. Nach einem Trade zwischen seinem ehemaligen Team, den Miami Heat, und den Phoenix Suns stand Ellington in Arizona unter Vertrag, wo er jedoch entlassen werden wird. Die Suns haben für den Shooter in ihrer aktuellen Situation keine Verwendung.

Die Pistons schickten jüngst Reggie Bullock per Trade zu den Los Angeles Lakers, weswegen sie einen weiteren Schützen gut gebrauchen können. Ellington wird wohl einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschreiben und danach erneut in der Free Agency sein Glück suchen.

Der 31-jährige Guard legt in dieser Saison in 21,3 Minuten 8,4 Punkte auf. Über seine Karriere hinweg trifft er 38 Prozent aus dem Dreierland. In dieser Saison waren es bislang 36,8 Prozent.