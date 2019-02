NBA - Trade Deadline: Enttäuschung in Hollywood - der Osten rüstet auf

Die Trade Deadline 2019 ist Geschichte und hatte mal wieder eine Menge Spektakel zu bieten. Während sich die Top-Teams in der Eastern Conference um Toronto und Milwaukee weiter verstärkt haben, blieb es bei den Los Angeles Lakers ruhig. Vielleicht zu ruhig?

Der Gasol-Trade zu den Toronto Raptors

Der wohl größte Hammer der Trade Deadline kam etwa eine Stunde vor der eigentlichen Frist - und natürlich per Woj-Bomb. Der ESPN-Journalist vermeldete via Twitter, dass die Raptors kurz davor seien, einen Trade um Marc Gasol mit den Memphis Grizzlies einzufädeln.

Kurz darauf nannte Wojnarowski das Paket, das die Raptors zurück nach Memphis schicken werden (Jonas Valanciunas, C.J. Miles, Delon Wright und einen 2024er Zweitrundenpick), im nächsten Tweet vermeldete der an diesem Abend vielbeschäftigte Mann die Einigung: Der dreimalige All-Star-Center und Defensive Player of the Year 2013 wechselt tatsächlich nach Kanada!

Für Toronto ist es definitiv ein guter Move, besonders viel abgeben musste Teampräsident Masai Ujiri für den Spanier schließlich nicht. Miles (5,9 Punkte pro Spiel in 14 Minuten) und Wright (6,9 in 18,3 Minuten) sind zwar gute Rotationsspieler, der Verlust sollte durch den immer noch tiefen Kader aber gut abzufangen sein.

In Valanciunas verlässt ein talentierter und teilweise immer noch unterschätzter, erst 26 Jahre alter Big Man das Team, dennoch kann Gasol als Upgrade eingestuft werden. "Marc bringt eine Menge Playoff-Erfahrung, was uns neben seiner Cleverness und seinen Qualitäten als Leader helfen wird, unser ultimatives Ziel zu erreichen", fasste Ujiri die Stärken seines neuen Centers zusammen.

NBA - Alle Trades der Deadline: Die Liga dreht komplett durch! © getty 1/35 Was war das für eine Deadline! In einer Woche wurden knapp 60 Spieler getradet - darunter auch Schwergewichter wie Marc Gasol, Kristaps Porzingis oder Tobias Harris. SPOX zeigt noch einmal alle wichtigen Trades. © getty 2/35 Es begann alles so harmlos. Die Philadelphia 76ers sicherten sich James Ennis von den Rockets. Houston kann im Gegenzug im Jahr 2021 die Zweitrundenpicks tauschen. © getty 3/35 Es folgte der erste Knüller. Die Bucks sicherten sich Nikola Mirotic von den Pelicans. © getty 4/35 Diese erhielten Stanley Johnson und Jason Smith sowie gleich vier Zweitrundenpicks! Auch Detroit war involviert und bekam Thon Maker von den Bucks. © getty 5/35 Die Reise von Nik Stauskas und Wade Baldwin ging derweil weiter. Von Portland über Cleveland und Houston landeteten beide in Indiana. Die Pacers bekamen einen Zweitrundenpick. © getty 6/35 Ausmisten in Memphis. Garrett Temple und JaMychal Green wurden zu den L.A. Clippers geschickt. © getty 7/35 Im Gegenzug erhielt Memphis Shooting Guard Avery Bradley. © getty 8/35 Der Blockbuster. Marc Gasol wird in Zukunft das Trikot der Toronto Raptors tragen. © getty 9/35 Dafür gaben die Kanadier Jonas Valanciunas, Delon Wright, C.J. Miles sowie einen Zweitrundenpick ab. © getty 10/35 Historischer L.A.-Trade! Erstmals seit 1983 dealten Lakers und Clippers miteinander. Die Lakers schnappten sich Stretch Big Mike Muscala … © getty 11/35 … und gaben im Gegenzug Michael Beasley und Ivica Zubac ab. © getty 12/35 Einen einfachen Tausch gab es zwischen Portland und Sacramento. Die Kings trennten sich von Skal Labissiere und bekamen Caleb Swanigan. © getty 13/35 Und noch ein kleiner Deal: Shlevin Mack spielt nun in Atlanta und Tyler Dorsey für die Memphis Grizzlies. © getty 14/35 Ein Hammer ist dagegen, dass sich die Philadelphia 76ers tatsächlich von Markelle Fultz getrennt haben. © getty 15/35 Dafür bekommen die Sixers Jonathon Simmons, einen Erstrundenpick 2020 (OKC) und einen Zweitrundenpick der Cavs. © getty 16/35 Die Celtics machten einen Rosterspot frei und schickten Jabari Bird nach Atlanta gegen Cash. © getty 17/35 Auch Toronto machte noch einen ähnlichen Move. Greg Monroe und ein Zweitrundenpick wandern zu den Brooklyn Nets. © getty 18/35 Ziemlich genau eine Woche vor der Deadline sorgten die Mavericks für den ersten Blockbuster: Dallas sicherte sich in einem Trade mit den Knicks die Dienste von Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee und Trey Burke. © getty 19/35 Als Gegenwert sicherten sich die Knicks nicht nur zwei zukünftige Erstrundenpicks, sondern auch Dennis Smith Jr., … © getty 20/35 … DeAndre Jordan … © getty 21/35 … und Wesley Matthews. Der Guard wird aber voraussichtlich nicht lange das Knicks-Trikot tragen. Ein Buyout scheint wahrscheinlich, damit sich der 32-Jährige einem Contender anschließen kann. © getty 22/35 Die Portland Trail Blazers haben sich mit Rodney Hood von den Cleveland Cavaliers verstärkt, um dem Kader mehr Tiefe zu verleihen. © getty 23/35 Kurz vor der Deadline hatte Wizards-Eigentümer Ted Leonsis noch angekündigt, seine Big Three um John Wall, Bradley Beal und Otto Porter zusammenhalten zu wollen. Kurz darauf war eben jener Porter allerdings auf dem Weg nach Chicago. © getty 24/35 Im Gegenzug erhielten die Wizards Jabari Parker, Bobby Portis sowie einen Zweitrundenpick für 2023. © getty 25/35 Um die angespannte finanzielle Situation in Miami ein wenig aufzulockern, haben die Heat einen Trade für Wayne Ellington und Tyler Johnson eingefädelt. © getty 26/35 Das Duo zieht gemeinsam um nach Phoenix, während die Suns Ryan Anderson in Richtung Florida abgeben. © getty 27/35 Zwar kein Davis-Blockbuster, aber dennoch erwähnenswert: Die Los Angeles Lakers verstärken sich mit Reggie Bullock von den Detroit Pistons. © getty 28/35 Der Backup-Guard wechselt im Tausch für Sviatoslav Mykhailiuk an die Westküste. © getty 29/35 Für den nächsten Blockbuster sorgten also nicht etwa die Lakers, sondern viel mehr der Stadtrivale, die Los Angeles Clippers. LAC schickte Tobias Harris in einem Sechs-Spieler-Trade nach Philadelphia. © getty 30/35 Dort wird er gemeinsam mit Ben Simmons, J.J. Redick, Jimmy Butler und Joel Embiid eine der gefährlichsten Starting Fives der Liga bilden. Auch Boban Marjanovic und Mike Scott waren in dem Deal dabei. © getty 31/35 Die Clippers bekamen dafür Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala sowie vier zukünftige Draft-Picks (zwei First und zwei Second Rounder) zurück. © getty 32/35 Washington fädelte neben dem Porter-Trade noch einen weiteren Deal ein. Markieff Morris nennt von nun an New Orleans sein zuhause, … © getty 33/35 … die Pelicans schicken dafür Wesley Johnson in die US-amerikanische Hauptstadt. Die Pels griffen zudem einen Zweitrundenpick (2023) ab. © getty 34/35 Auch Dallas war vor der Trade Deadline mehrmals aktiv. Die Mavs konnten den Vertrag von Harrison Barnes loswerden und schickten den Forward zu den Sacramento Kings. © getty 35/35 Im Gegenzug wechseln Justin Jackson und Zach Randolph nach Dallas. Letzterer wird jedoch aller Voraussicht nach keine Partie für die Texaner absolvieren. Stattdessen soll offenbar ein Buyout verhandelt werden.

Raptors: Marc Gasol nicht mehr ganz der Alte

Gasol trifft verlässlich seinen Dreier (34,4 Prozent bei 4,2 Versuchen pro Partie), besticht durch hervorragendes Playmaking und ist immer noch einer der besten Verteidiger unter dem Korb. Vor allem in Hinblick auf ein mögliches Duell mit Joel Embiid in den Playoffs könnte das höchst interessant werden.

Allerdings muss man auch festhalten, dass Gasol nach seiner Fuß-OP 2016 und im gehobenen Sportler-Alter von 34 Jahren nicht mehr ganz an sein altes Niveau herankommt. Vor allem mit seinem fehlenden Speed wird er einigen gegnerischen Bigs nur hinterherhinken. Auch im Duell mit Stretch-Fives wird er seiner Stärke als Rim-Protector beraubt.

Es könnte also gut sein, dass Gasol bei einigen Matchups auf die Bank muss, beispielsweise wenn es in einem möglichen Playoff-Duell gegen die Bucks geht. Interessant wird sein, wie Head Coach Nick Nurse seine Starting Five nach dem Deal anpasst. Zuletzt hatten die Raptors mit Serge Ibaka als Starting-Center viel Erfolg.

Rückt der 29-Jährige nun auf die Bank oder startet Nurse mit einem größeren Lineup - oder führt vielleicht sogar Gasol die Reservisten an? Dann wird spannend sein, wie er mit dieser für ihn neuen Rolle umgehen wird.

Der Gasol-Trade in der Übersicht

Toronto Raptors Memphis Grizzlies Jonas Valanciunas Marc Gasol Delon Wright C.J. Miles Zweitrundenpick 2024

Raptors gehören zum Favoritenkreis im Osten

Gleichzeitig wartet im Sommer eine interessante Entscheidung auf Gasol und die Raptors. Der Spanier hat eine Spieleroption über 25,6 Millionen Dollar für die kommende Saison, auf dem freien Markt wird er definitiv nicht so viel Geld geboten bekommen.

Vielleicht steigt Gasol aber dennoch aus seinem Vertrag aus, wenn es ihm im kalten Toronto nicht gefällt oder sich kein Erfolg einstellt. In diesem Fall hätte Toronto Valanciunas, Wright und Miles für nichts abgegeben. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Raptors mit ihrem neuen Team einen tiefen Run in die Playoffs starten und sogar ein dickes Wörtchen im Kampf um die Finals mitreden werden.

Genau das ist das von Ujiri angesprochene Ziel (mindestens) und wird eventuell auch vonnöten sein, um Kawhi Leonard von einem langfristigen Verbleib in Toronto überzeugen zu können. Mit dem Trade für Gasol gehen die Raptors All-In - vieles spricht dafür, dass es sich lohnen könnte.