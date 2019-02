NBA-News: All-Star Captain's Draw - Dirk Nowitzki im Team Giannis

Die beiden Team-Kapitäne LeBron James und Giannis Antetokounmpo haben in der vergangenen Nacht ihre Teams für das All-Star Game 2019 in Charlotte gewählt. Der Greek Freak wählte unter anderem Dirk Nowitzki.

Zwar konnten die Los Angeles Lakers vor der Trade Deadline keinen Deal mehr für Anthony Davis über die Bühne bringen, LeBron und die Braue werden dennoch gemeinsam auflaufen können - wenn auch nur im All-Star Game.

Beim Captain's Draw, bei dem LBJ und Giannis als Team-Kapitäne ihre Teams für das All-Star Game am Montag, den 18. Februar (2 Uhr live bei DAZN) gedraftet haben, entschied sich LeBron zunächst mit dem ersten Pick für Kevin Durant.

Nachdem der Greek Freak mit dem zweiten Pick Stephen Curry in sein Team holte, wählte James Kyrie Irving an dritter Position. Des Weiteren werden Kawhi Leonard und James Harden für Team LeBron starten.

Für Team Giannis werden neben Antetokounmpo und Curry Joel Embiid, Paul George und Kemba Walker von Beginn an auflaufen.

Captain's Draw: LeBron und Giannis einigen sich auf Trade

In der zweiten Draft-Runde, in der die Reservisten zur Auswahl standen, durfte schließlich Giannis beginnen. Wie zuvor bereits angekündigt wählte der Bucks-Star seinen Teamkollegen Khris Middleton als erstes (9. Pick overall), sodass der Weg für LeBron frei war, AD in sein Team zu holen.

Dafür schnappte Antetokounmpo wenig später Ben Simmons vor der Nase des Kings weg, der sich sichtlich darüber ärgerte, seinen Kumpel nicht mehr picken zu können. Dafür einigten sich die beiden Kapitäne nach dem Draft auf einen Trade, der Simmons doch noch ins Team LeBron brachte. Dafür wird Russell Westbrook für den Griechen auflaufen.

In der dritten Runde durfte LeBron erneut beginnen und sich zwischen Dirk Nowitzki und Dwyane Wade aus den "Special Roster Additions" entscheiden. Wenig überraschend wählte James seinen langjährigen Weggefährten Wade. Nowitzki wird dagegen für das Team Giannis auflaufen.

Der Captain's Draw für das All-Star Game 2019 im Überblick

Team LeBron Team Giannis LeBron James (Kapitän) Giannis Antetokounmpo (Kapitän) Kevin Durant (1. Pick) Stephen Curry (2. Pick) Kyrie Irving (3. Pick) Joel Embiid (4. Pick) Kawhi Leonard (5. Pick) Paul George (6. Pick) James Harden (7. Pick) Kemba Walker (8. Pick) Anthony Davis (10. Pick) Khris Middleton (9. Pick) Klay Thompson (12. Pick) Nikola Jokic (11. Pick) Damian Lillard (14. Pick) Ben Simmons (13. Pick)* Russell Westbrook (16. Pick)* Blake Griffin (15. Pick) LaMarcus Aldridge (18. Pick) D'Angelo Russell (17. Pick) Karl-Anthony Towns (20. Pick) Nikola Vucevic (19. Pick) Bradley Beal (22. Pick) Kyle Lowry (21. Pick) Dwyane Wade (23. Pick) Dirk Nowitzki (24. Pick)

*Simmons und Westbrook wurde getradet

Wann und wo findet das All-Star Game 2019 statt?

Vom 15. bis zum 17. Februar 2019 findet das All-Star Game 2019 in Charlotte, North Carolina statt. Aufgrund der Zeitverschiebung startet das All-Star Game, der Höhepunkt der jährlichen Festivitäten, in Deutschland allerdings erst um 2 Uhr in der Nacht auf Montag, den 18. Februar. Das All-Star Game ist genau wie die Rising Stars Challenge sowie Dunk-Contest, Dreier-Contest und die Skills Challenge live bei DAZN zu sehen.