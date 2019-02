NBA All-Star Game 2019: Termin, Teilnehmer und TV-Übertragung

Endlich ist es wieder soweit und die besten Spieler der NBA treten im All-Star Game gegeneinander an. Alle Informationen zum Höhepunkt des All-Star Weekends findet ihr hier bei SPOX.

Die Starter des All-Star Games 2019 wurden am 24. und die Reservisten am 31. Januar bekanntgegeben. Am 1. Februar fand schließlich der Draft der Teams statt, zuerst mussten dabei alle Starter gewählt werden.

Victor Oladipo von den Indiana Pacers fällt verletzungsbedingt (Knie) aus und wird daher von D'Angelo Russell ersetzt. Die Starter wurden in diesem Jahr zu 50 Prozent von den Fans sowie jeweils 25 Prozent von der Presse und den Spielern ausgewählt. Daraufhin entschieden die Trainer der NBA-Teams über die Reservisten, welche zum Draft bereitstanden.

NBA All-Star Game 2019: Termin und Austragungsort

Die 68. Auflage des All-Star Games findet im Jahr 2019 in der Nacht auf Montag, den 18. Februar, um 2 Uhr statt. Gespielt wird diesmal im Spectrum Center in Charlotte, North Carolina.

NBA All-Star Game 2019: TV-Übertragung und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt das komplette All-Star Weekend mit allen Wettbewerben live und in voller Länge. Somit steht auch das All-Star Game auf dem Programm, dieses Personal ist dabei für euch am Start:

Kommentator: Benni Zander

Benni Zander Experte: Dre Voigt

NBA All-Star Game 2019: Die Teilnehmer und ihre Teams

Die beiden Kapitäne, LeBron James und Giannis Antetokounmpo, haben ihre Mitspieler gewählt und treten in ihren jeweils eigenen Teams als Starter an. Dirk Nowitzki und Dwyane Wade wurden dem All-Star Game 2019 als "special team roster additions" hinzugefügt und konnten zum Schluss gepickt werden.

Team LeBron:

Spieler Team Position Draft-Pick Kevin Durant Golden State Warriors Small Forward 1. (Starter) Kyrie Irving Boston Celtics Point Guard 3. (Starter) Kawhi Leonard Toronto Raptors Small Forward 5. (Starter) James Harden Houston Rockets Shooting Guard 7. (Starter) Anthony Davis New Orleans Pelicans Power Forward 10. Klay Thompson Golden State Warriors Shooting Guard 12. Ben Simmons* Philadelphia 76ers Point Guard 13. Damian Lillard Portland Trail Blazers Point Guard 14. LaMarcus Aldridge San Antonio Spurs Power Foward 18. Karl-Anthony Towns Minnesota Timberwolves Center 20. Bradley Beal Washington Wizards Shooting Guard 22. Dwyane Wade Miami Heat Shooting Guard 23.

Head Coach Michael Malone von den Denver Nuggets wird das Team LeBron leiten, während auf der anderen Seite Mike Budenholzer von den Milwaukee Bucks das Team Giannis übernimmt.

Team Giannis:

Spieler Team Position Draft-Pick Stephen Curry Golden State Warriors Point Guard 2. (Starter) Joel Embiid Philadelphia 76ers Center 4. (Starter) Paul George Oklahoma City Thunder Small Forward 6. (Starter) Kemba Walker Charlotte Hornets Point Guard 8. (Starter) Khris Middleton Milwaukee Bucks Small Forward 9. Nikola Jokic Denver Nuggets Center 11. Blake Griffin Detroit Pistons Power Forward 15. Russell Westbrook* Oklahoma City Thunder Point Guard 16. D'Angelo Russell Brooklyn Nets Point Guard 17. Nikola Vucevic Orlando Magic Center 19. Kyle Lowry Toronto Raptors Point Guard 21. Dirk Nowitzki Dallas Mavericks Power Forward 24.

*Ben Simmons wurde für Russell Westbrook zu Team LeBron getradet.