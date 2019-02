NBA Spielbericht: Milwaukee Bucks gewinnen Thriller gegen die Boston Celtics

Die Milwaukee Bucks haben im Spitzenspiel der Eastern Conference einen Sieg gegen die Boston Celtics eingefahren und besitzen damit weiterhin die beste Bilanz der NBA. Beim hauchdünnen 98:97-Sieg überragte mal wieder Giannis Antetokounmpo, doch den entscheidenden Wurf traf Khris Middleton in einer wilden Schlussphase.

Beim ersten Auftritt im Fiserv Forum mussten die Celtics auf Gordon Hayward verzichten, der kurzfristig ausfiel. Nikola Mirotic gab für Milwaukee hingegen sein Debüt, kam aber erst einmal von der Bank. Beide Teams zeigten sich zu Beginn noch rostig vom All-Star Break. Kyrie Irving schoss vier Fahrkarten, Giannis Antetokounmpo ließ einen Dunk liegen und leistete sich schnell zwei Turnover.

Boston fand zuerst ein wenig Rhythmus und führte Mitte des Viertels zweistellig, aber der starke Khris Middleton küsste die Gastgeber ein wenig wach. Unter anderem hätte der All-Star beinahe Daniel Theis ein bitteres Poster verpasst, doch der Deutsche konnte gerade so noch foulen. Boston führte nach zwölf Minuten dennoch mit 22:20.

Das Niveau wurde in der Folge angehoben, beide Teams ließen den Ball gut laufen, alle Spieler wurden eingebunden. Mirotic erzielte per Tip-In seine ersten Punkte für die Bucks. Boston hatte in den Minuten ohne Al Horford Probleme, mit ihm stand vor allem die Defense. Milwaukee traf aber im zweiten Viertel den Dreier deutlich besser und ging so mit einer 53:47-Führung in die Kabine.

Die zweite Halbzeit startete wieder sehr fahrig, es regnete Backsteine aus allen Lagen. In den ersten sechs Minuten trafen beide Teams nur 3/22 aus dem Feld, erst ein Alley Oop für Smart und ein Dunk von Antetokounmpo weckten das Publikum wieder. Auch Mirotic streute nun zwei Triples back-to-back ein, aber die Bucks konnten sich aufgrund zu vieler Ballverluste nicht absetzen. 72:68 vor dem Schlussabschnitt.

Khris Middleton entscheidet wilde Schlussphase

Aufgrund fünf Punkten in Folge von Malcolm Brogdon gerieten die Celtics aber ins Hintertreffen, der Greek Freak legte sogar noch einen Dreier nach. Doch die Celtics blieben im Spiel und nach einem Irving-Dreier waren die Gäste wieder auf zwei Zähler dran und wenig später sogar in Front (89:90). Dies währte aber nicht lange, Middleton zeigte sich clutch und traf 32 Sekunden vor dem Ende wieder zur Führung (98:95). Irving verkürzte per Leger, doch danach foulte Boston nicht.

Marcus Smart forcierte 3,7 Sekunden vor dem Ende einen Sprungball, die Bucks hatten nur noch 0,2 Sekunden für den Angriff, eine Shotclock Violation war die logische Folge. Kyrie kam nach einer Auszeit noch einmal zum Abschluss, doch sein wilder Korbleger klatschte dank der starken Bucks-Defense nur auf den Ring.

Bester Scorer der Bucks war natürlich Antetokounmpo, der neben seinen 30 Punkten (11/19 FG) auch noch 13 Rebounds und 6 Assists auflegte. Unterstützung bekam der Grieche von Middleton (15, 13 Rebounds) und Brogdon (15). Für Boston hatte Irving (22, 9/27 FG) lange große Schwierigkeiten, während Horford (21, 17 Rebounds, je 3 Blocks und Steals) ein starkes Double-Double auflegte. Tatum verbuchte 17 Zähler und 10 Rebounds. Theis kam nur in der ersten Halbzeit sechs Minuten zum Einsatz, in denen er seinen einzigen Wurf, einen Dreier auf den Ring setze.

NBA: Die besten Bilder vom All-Star Game 2019 © getty 1/26 Beim All-Star Game 2019 in Charlotte feiert Dirk Nowitzki einen emotionalen Abschied von der großen All-Star-Bühne. Derweil liefern sich der Greek Freak und LeBron ein packendes Duell - auch die Stars und Sternchen sind verzückt. © getty 2/26 Schon bevor es so richtig losging, war die Stimmung in der Kabine von Team LeBron prächtig. Den Verschwörungstheoretikern der Association wird dieses Foto wohl wieder mal einiges an Material liefern ... © getty 3/26 Da checkt auch Ben Simmons schnell nochmal die aktuelle Gerüchtelage. Nicht, dass man noch was wichtiges verpasst. © getty 4/26 Zeit für ernsthafte Gespräche gab es vor Tip-Off natürlich auch. "Und Kawhi, wo wirst du kommende Saison so spielen?" Vielleicht ging es bei Irving und Leonard aber auch einfach nur um die Sneaker-Auswahl für den Abend. © getty 5/26 Für den Auftakt der All-Star-Show zeigte sich dann Rapper Meek Mill verantwortlich. Der Sixers-Fan heizte den Fans in Charlotte direkt mal ordentlich ein. © getty 6/26 Nach der … nun ja … spannenden Interpretation der Nationalhymne von Fergie im vergangenen Jahr, kam die Version von Anthony Hamilton dieses Mal deutlich besser an. Und damit konnte es endlich losgehen! © getty 7/26 Das ließ sich vor allem Giannis Antetokounmpo nicht zweimal sagen. Der Greek Freak lieferte in den Anfangsminuten eine spektakuläre One-Man-Show ab - Dunks, Layups, Alley-Oops, Giannis zeigte das gesamte Repertoire. © getty 8/26 Ob das auch Dirk Nowitzki ansteckte? Der Deutsche kam kurz vor dem Ende des ersten Viertels erstmals aufs Parkett und versenkte innerhalb von wenigen Minuten drei Dreier! © getty 9/26 Giannis und seine Teamkollegen ließen es sich natürlich nicht nehmen, den Veteranen dafür gebührend zu feiern. © getty 10/26 Und sonst so? Paul George begeisterte die Massen mit einem beeindruckenden 360-Grad-Dunk ... © getty 11/26 ... und auch Karl-Anthony Towns stellte die gegnerische Korbanlage ordentlich auf die Probe. © getty 12/26 Doch für das Highlight der ersten Halbzeit sorgte definitiv Giannis Antetokounmpo. Der Grieche verwertete einen Bounce-Pass-Alley-Oop von Curry in schier unfassbarer Höhe mit einem krachenden Slam. © getty 13/26 Das schien unter anderem auch Allen Iverson zu beeindrucken. © getty 14/26 The Answer war aber natürlich nicht die einzige Legende des Sports, die es sich am Spielfeldrand bequem machte. Hier schüttelt ein sichtlich erfreuter LaMarcus Aldridge die Hand eines sichtlich unbeeindruckten Bill Russell. © getty 15/26 Bei einem NBA All-Star Game ist natürlich auch die Prominenz aus Film und Fernsehen nicht weit. Ob Spike Lee der Braue hier die Vorzüge des Big Apples ein wenig näher bringt? © getty 16/26 Auch Patriots-Besitzer und Super-Bowl-Sieger Robert Kraft gab sich in Charlotte die Ehre und ließ sich mit Gucci Mane, Quavo und Michael Rubin ablichten. © getty 17/26 Auch Ludacris und Guy Fieri ... © getty 18/26 ... oder 2 Chainz waren vor Ort. Wem der Rapper die Daumen drückte, dürfte recht klar sein. © getty 19/26 Bevor er den King bei seinem Comeback-Versuch anfeuern konnte, durfte er sich aber erst einmal von der gelungenen Halbzeit-Unterhaltung von J. Cole berieseln lassen. © twitter.com/Lakers 20/26 Apropos Comeback-Versuch: Den starteten Dwyane Wade und LeBron James mit einer altbewährten Alley-Oop-Combo ... © getty 21/26 ... und Damian Lillard sowie Klay Thompson hämmerten anschließend einen Dreier nach dem anderen durch die Reuse. © getty 22/26 So schrumpfte der mühsam erarbeitete 20-Punkte-Vorsprung von Giannis und Co. nach und nach immer weiter zusammen, bis schließlich nichts mehr übrig blieb. © getty 23/26 Und damit noch lange nicht genug. Nun fing auch Kevin Durant wieder Feuer, mit zwei Dreiern in Folge brachte KD Team LeBron in der Crunch Time auf die Siegerstraße ... © getty 24/26 ... und durfte sich am Ende über die MVP-Trophäe freuen - zum zweiten Mal nach 2012 wurde ihm diese Ehre zuteil. © getty 25/26 Geehrt wurden auch Nowitzki und Dwyane Wade, die als "Special Roster Additions" ihre wahrscheinlich letzten Auftritte auf der All-Star-Bühne hinlegten. Kurz vor dem Start des Schlussabschnitts bekamen beide ein besonderes Andenken überreicht. © getty 26/26 Auch trotz der Niederlage gegen Team LeBron war das Lächeln aus dem Gesicht des Deutschen nicht mehr wegzukriegen. Was für ein schöner Abschied für den großen Blonden!

Die wichtigsten Statistiken

Milwaukee Bucks (44-14) vs. Boston Celtics (37-22) 98:97

Das erste Viertel war teils schwere Kost, da noch der Rhythmus fehlte. Die Bucks trafen 36 Prozent, die Celtics sogar nur 33 Prozent aus dem Feld. Hinzu kamen zusammengerechnet gleich 11 Ballverluste und einige weitere wilde Sequenzen. Mit Spitzenspiel hatte dies wenig zu tun. Auch im dritten Viertel war es wieder sehr zäh, beide Teams trafen gerade einmal 15/48 Versuche aus dem Feld.

Milwaukees Offense wurde im zweiten Viertel aber besser, weil der Ball besser bewegt und so einige offene Dreier herausgespielt wurden. Nach nur 2/8 im ersten Viertel, folgten sechs verwandelte Distanzwürfe (10 Versuche) im zweiten Abschnitt. Ganz so heiß blieben die Bucks zwar nicht, aber 36 Prozent und 14 verwandelte Triples lagen ungefähr im Saisonschnitt der Franchise aus Wisconsin.

Boston traf vor allem durch Jumper recht wenig, war aber in Person von Horford immer wieder am offensiven Brett präsent. Der Center hatte schon in der ersten Halbzeit 6 Offensiv-Rebounds eingesammelt. Am Ende hatten die Celtics 12 offensive Boards eingesammelt, Mliwaukee kam am Ende auf 9 zweite Chancen.

Trotz der guten Dreierquote konnten sich die Gastgeber aber nicht absetzen, was an zu vielen Ballverlusten lag. Insgesamt unterliefen den Bucks 15 Ballverluste (aber nur 2 im vierten Viertel), wobei gleich 11 Steals der Celtics waren. Boston generierte daraus 14 Zähler, während die Celtics den Ball nur sechsmal abgaben und daraus nur zwei Zähler kassierten.

Der Star des Spiels

Giannis Antetokounmpo. Der Grieche startete recht behäbig, doch ab dem zweiten Viertel war der MVP-Kandidat voll auf der Höhe und Boston hatten alle Hände voll zu tun. Als Milwaukees Offense stockte, übernahm wieder der Grieche und sorgte für wichtige Entlastung. Außer Horford hatte kein Gäste-Spieler den Hauch einer Chance gegen die Urgewalt des Forwards. Apropos Urgewalt: Wie Giannis Tatum im vierten Viertel in Transition abräumte, kann wohl keiner so wie der Bucks-Star.

NBA - Der Strength of Schedule aller Teams für die restliche Saison 2018/19 © getty 1/31 Nach dem All-Star-Break starten die 30 NBA-Teams in das letzte Saisondrittel - doch für wen steht das schwierigste Rest-Programm auf dem Zettel? SPOX präsentiert einen Überblick, ausgehend von der zusammengerechneten Winning-Percentage der Gegner. © getty 2/31 Platz 30: Toronto Raptors - verbleibende Spiele: 23, Strength of Schedule (SOS): .450 © getty 3/31 Platz 29: Utah Jazz - verbleibende Spiele: 25, SOS: .452 © getty 4/31 Platz 28: Orlando Magic - verbleibende Spiele: 23, SOS: .460 © getty 5/31 Platz 27: Phoenix Suns - verbleibende Spiele: 23, SOS: .460 © getty 6/31 Platz 26: Milwaukee Bucks - verbleibende Spiele: 25, SOS: .472 © getty 7/31 Platz 25: Washington Wizards - verbleibende Spiele: 24, SOS: .479 © getty 8/31 Platz 24: Detroit Pistons - verbleibende Spiele: 26, SOS: .482 © getty 9/31 Platz 23: Los Angeles Clippers - verbleibende Spiele: 23, SOS: .484 © getty 10/31 Platz 22: Philadelphia 76ers - verbleibende Spiele: 24, SOS: .485 © getty 11/31 Platz 21: Sacramento Kings - verbleibende Spiele: 25, SOS: .485 © getty 12/31 Platz 20: Memphis Grizzlies - verbleibende Spiele: 23, SOS: .488 © getty 13/31 Platz 19: San Antonio Spurs - verbleibende Spiele: 23, SOS: .488 © getty 14/31 Platz 18: New York Knicks - verbleibende Spiele: 24, SOS: .490 © getty 15/31 Platz 17: Portland Trail Blazers - verbleibende Spiele: 25, SOS: .493 © getty 16/31 Platz 16: Chicago Bulls - verbleibende Spiele: 24, SOS: .498 © getty 17/31 Platz 15: Houston Rockets - verbleibende Spiele: 25, SOS: .502 © getty 18/31 Platz 14: Golden State Warriors - verbleibende Spiele: 25, SOS: .502 © getty 19/31 Platz 13: New Orleans Pelicans - verbleibende Spiele: 23, SOS: .503 © getty 20/31 Platz 12: Cleveland Cavaliers - verbleibende Spiele: 24, SOS: .510 © getty 21/31 Platz 11: Atlanta Hawks - verbleibende Spiele: 24, SOS: .511 © getty 22/31 Platz 10: Dallas Mavericks - verbleibende Spiele: 25, SOS: .511 © getty 23/31 Platz 9: Los Angeles Lakers - verbleibende Spiele: 25, SOS: .520 © getty 24/31 Platz 8: Indiana Pacers - verbleibende Spiele: 24, SOS: .522 © getty 25/31 Platz 7: Miami Heat - verbleibende Spiele: 26, SOS: .524 © getty 26/31 Platz 6: Boston Celtics - verbleibende Spiele: 24, SOS: .526 © getty 27/31 Platz 5: Minnesota Timberwolves - verbleibende Spiele: 25, SOS: .538 © getty 28/31 Platz 4: Denver Nuggets - verbleibende Spiele: 25, SOS: .540 © getty 29/31 Platz 3: Brooklyn Nets - verbleibende Spiele: 23, SOS: .541 © getty 30/31 Platz 2: Charlotte Hornets - verbleibende Spiele: 25, SOS: .541 © getty 31/31 Platz 1: Oklahoma City Thunder - verbleibende Spiele: 25, SOS: .572

Der Flop des Spiels

Kyrie Irving. Hat da jemand in Charlotte zu viel gefeiert? Uncle Drew gelang vor allem in der ersten Halbzeit wenig und traf von zehn Würfen nur einen schweren Fadeaway über Lopez. Ansonsten regnete es Backsteine und selbst Korbleger konnte der Guard nicht verwandeln. Nach dem Wechsel präsentierte sich dann ein besserer Irving, der die Celtics auf Tuchfühlung hielt, aber einige wilde Aktionen waren da auch da wieder dabei. Komplett blass blieb dagegen Backup Terry Rozier.

Coaching Move des Spiels

Kann Brook Lopez in den Playoffs auf dem Feld bleiben? Diese Thematik dürfte in der Postseason enorm wichtig werden und Boston testete den oft etwas hüftsteif wirkenden Center, wo es nur ging. Immer wieder packten die Celtics Lopez in Pick'n'Rolls und bekamen so häufig den Switch. Der Center schlug sich aber überraschend gut gegen Irving und Co. und ließ kaum Drives zum Korb zu. Stattdessen nahmen die Gäste jede Menge Jumper über die langen Arme des Bigs, meist mit nur wenig Erfolg.