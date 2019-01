NBA-News: DeMarcus Cousins gibt nächste Woche sein Warriors-Debüt

DeMarcus Cousins steht unmittelbar vor einer Rückkehr auf den Court: Der Center der Golden State Warriors wird voraussichtlich Ende kommender Woche sein Debüt für den Champion feiern. Cousins erlitt im Januar 2018 als Spieler der New Orleans Pelicans einen Achillessehnenriss.

Cousins nahm bereits im Dezember an Trainingseinheiten der Santa Cruz Warriors, dem G-League-Team Golden States, teil und absolvierte am 2. Januar seine erste vollständige Einheit bei den Warriors. In diesem Workout überzeugte der Center und soll deshalb am 18. Januar beim Gastspiel bei den Los Angeles Clippers sein Debüt für sein neues Team geben. Dies berichtet Chris Haynes von Yahoo Sports.

Coach Steve Kerr will sich derweil noch nicht auf ein konkretes Datum festlegen. "Ich kann euch nur sagen, dass sein Comeback immer näher rückt. In den letzten Trainingseinheiten sah er viel besser aus. Was seinen körperlichen Zustand betrifft, hat er eine Barriere durchbrochen", sagte der dreifache Meistercoach gegenüber Nick Friedell von ESPN.

Nach seinem Achillessehnenriss Ende Januar unterschrieb Boogie im Juli einen Einjahresvertrag über 5,3 Millionen Dollar bei den Warriors. In 48 Spielen mit den New Orleans Pelicans legte der viermalige All-Star vor seiner Verletzung mit 25,2 Punkten und 12,9 Rebounds beeindruckende Zahlen auf.