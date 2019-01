NBA: Die Dallas Mavericks vor der Trade Deadline: Kommt noch ein Smith-Trade?

Die Dallas Mavericks haben nach einem guten Start in die Saison ein wenig zu den Playoff-Plätzen abreißen lassen müssen. Im Hinblick auf die Trade Deadline stellt sich die Frage: "Wo soll es für die Mavs eigentlich hingehen?" SPOX zeigt die Trade-Kandidaten der Mavs und blickt auf die Möglichkeiten, die sich Dallas bieten könnten.

Es war verdächtig ruhig die letzten Tage rund um die Mavs. Nach dem ganzen Hickhack um Dennis Smith Jr. drangen kaum noch Gerüchte um Dallas an die Öffentlichkeit. Muss dies bedeuten, dass die Mavs ihre Füße zur Trade Deadline still halten? Sicherlich nicht, aber Dallas befindet sich in der schwierigen Position, man baumelt mehr oder weniger zwischen den Stühlen herum.

Auf Platz acht beträgt der Rückstand bereits 4,5 Spiele, bis zur Trade Deadline geht es noch zu den Cavs und gegen Charlotte. Das sind im Prinzip zwei Pflichtsiege, wenn die Texaner wirklich noch an eine Teilnahme in der Postseason glauben. Dass man versucht, diese zu erreichen, ergibt auf jeden Fall Sinn. Durch den Draft-Trade für Luka Doncic bekommt Atlanta den Erstrundenpick der Mavs, wenn dieser nicht in den Top 5 landet.

Das ist für Dallas ohnehin kaum mehr möglich, da Stand jetzt jedes Ost-Team, welches außerhalb der Playoff-Plätze liegt, eine schlechtere Bilanz als die Mavericks vorzuweisen hat. Würde Dallas also im Osten spielen, müsste man wohl gar über mögliche Trades spekulieren. Viel anzubieten haben die Mavs eigentlich auch nicht, im Prinzip hat man aber auch nur vier Kandidaten, die realistisch gesehen noch verschifft werden könnten.

NBA: Diese Spieler könnten noch bis zur Deadline getradet werden © getty 1/25 Am 7. Febuar ist ist in diesem Jahr die Trade Deadline, Teams können also nur noch einen knappen Monat Trades einfädeln. SPOX blickt auf die Kandidaten, die bis dahin noch getradet werden könnten. © getty 2/25 Kent Bazemore (Atlanta Hawks, Forward, Vertrag bis 2020, noch 37,3 Mio.) - Die Hawks stecken weiter im Monster-Umbruch. Baze ist ein wertvoller 3-and-D-Mann, für den man mit einem schlechten Vertrag sicher einen Pick bekommen könnte. © getty 3/25 Dewayne Dedmon (Atlanta Hawks, C, 2019, 7,2 Mio.) - Und noch ein Veteran, den die Hawks zu einem Contender schicken könnten. Das würde gleichzeitig auch mehr Spielzeit für John Collins bedeuten. © getty 4/25 Jeremy Lin (Atlanta Hawks, PG, 2019, 13,8 Mio.) - Lin ist wieder fit und spielt hinter Trae Young eine solide Saison. Wer noch einen erfahrenen Backup-PG braucht, könnte bei Lin zuschlagen. © getty 5/25 Terry Rozier (Boston Celtics, PG, 2019 RFA, 3,1 Mio.): Der Backup-PG glänzte in den POs, nun hat er in kleinerer Rolle hinter Irving Schwierigkeiten und sieht sich selbst eher als Starter. Außerdem: die Celtics würden noch gerne die Luxury Tax verhindern. © getty 6/25 DeMarre Carroll (Brooklyn Nets, F, 2019, 15,4 Mio.) - Auch Carroll hat seinen Anteil am Höhenflug der Nets, dürfte in den Planungen aber langfristig keine Rolle mehr spielen. Bei einem guten Angebot würde man wohl nicht Nein sagen. © getty 7/25 Nicolas Batum (Charlotte Hornets, F, 2021, 76,7 Mio.) - Die Hornets sind in der Cap-Hölle und das liegt vor allem am Franzosen. Kann Charlotte den Forward vielleicht zusammen mit Frank Kaminsky abstoßen? © getty 8/25 Jabari Parker (Chicago Bulls, F, 2019, 20 Mio.) - Das ist offensichtlich. Parker und die Bulls bzw. Jim Boylen passt einfach nicht. Das happige Gehalt wird jedoch schwer zu traden sein. © getty 9/25 Robin Lopez (Chicago Bulls, C, 2019, 14,4 Mio.) - Etwas leichter könnte es bei RoLo werden. Brauchen nicht die Warriors eventuell noch einen soliden Backup? © getty 10/25 Kevin Love (Cleveland Cavaliers, PF, 2023, 144,5 Mio.) - Das ist ein gewaltiger Batzen Geld, den Love noch bekommen wird. Gibt es ein Team, welches so verzweifelt ist (Denver, Dallas?), diese Hypothek aufzunehmen? © getty 11/25 Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks, PG, 2021, 13,9 Mio.) - Geben die Mavs tatsächlich so schnell auf? DSJ ist bislang kein guter Fit neben Doncic, doch warum jetzt traden? Wenn, dann wahrscheinlich nur im Paket mit Wes Matthews. © getty 12/25 Milos Teodosic (L.A. Clippers, PG, 2019, 6,3 Mio.) - Der Serbe hat es im vollgepackten Backcourt bei den Clippers nicht leicht. Suchen nicht die Suns noch einen Spielmacher? © getty 13/25 Kentavious Caldwell-Pope (Los Angeles Lakers, SF, 2019, 12,0 Mio.) - Sollten die Lakers tatsächlich noch Jagd auf einen Star machen, wäre KCP der ultimative Trade-Chip. © getty 14/25 Wayne Ellington (Miami Heat, F, 2019, 6,3 Mio.) - Heat-Coach Eric Spoelstra tut es selbst weh, dass der Schütze so wenig spielt. Ist er auf dem Markt, ist Ellington für jedes Playoff-Team unglaublich interessant. © getty 15/25 Anthony Tolliver (Minnesota Timberwolves, PF, 2019, 5,8 Mio.) - Kam wohl im Sommer mit mehr Erwartungen, als ständig DNPs zu kassieren. Als Stretch Four mit Defense könnten ihn einige Teams gut gebrauchen. © getty 16/25 Courtney Lee (New York Knicks, SG, 2020, 25,0 Mio.) - Bei der Tanking-Mission würde der Shooter wohl eher schaden, entsprechend wird Lee kaum noch eingesetzt. © getty 17/25 Enes Kanter (New York Knicks, C, 2019, 18,6 Mio.) - Öffentlich zeigte Kanter seinen Unmut, auch wenn er wohl bleiben will. Es gibt zudem nicht viele Teams, die den Staatenlosen gebrauchen könnten. © getty 18/25 Terrence Ross (Orlando Magic, SG, 2019, 10,5 Mio.) - Anders verhält es sich bei Ross. Der Flügel ist zwar streaky, könnte aber in den Playoffs eine nette Mikrowelle von der Bank geben. © getty 19/25 Nikola Vucevic (Orlando Magic, C, 2019, 12,8 Mio.) - Der Montenegriner glänzt in dieser Spielzeit, doch ist er die Zukunft in Orlando, wo Bamba und Isaac mit den Hufen scharen? © getty 20/25 Markelle Fultz (Philadelphia 76ers, PG, 2021, 30,4 Mio.) - Seine Geschichte ist bestens bekannt. Ob Fultz diese Saison noch einmal spielt, ist unklar. Geht jemand den Gamble mit dem ehemaligen No.1-Pick ein? © getty 21/25 Zach Randolph (Sacramento Kings, PF, 2019, 11,7 Mio.) - Z-Bo vergessen? Helfen wird er wohl niemand mehr, aber vielleicht braucht ja ein Team noch einen Leader im Locker Room? © getty 22/25 Kosta Koufos (Sacramento Kings, C, 2019, 8,7 Mio.) - Wer mehr Hilfe braucht, könnte sich auch bei Koufos bedienen. Solide Backup-Fünfer braucht jedes Team. © getty 23/25 Otto Porter (Washington Wizards, F, 2021, 72,8 Mio.) - Und dann sind da noch die Wizards, bei denen Porter wohl der logischste Kandidat wäre. Den Mavs wurde zuletzt Interesse nachgesagt. © getty 24/25 Bradley Beal (Washington Wizards, SG, 2021, 81,3 Mio.) - Die radikale Lösung wäre wohl ein Beal-Trade, um voll in den Tank zu gehen. © getty 25/25 Markieff Morris (Washington Wizards, PF, 2019, 8,6 Mio.) - Dazu könnten die Wizards auch noch andere Veteranen abgeben, Morris wäre hier eine plausible Lösung für viele Teams.

Wesley Matthews, Vertrag bis 2019, Gehalt 2018/19: 18,6 Millionen Dollar

Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST 43 29,9 13,0 41,0 37,4 2,3 2,3

Wie lange wollen die Mavs jetzt eigentlich schon den Shooting Guard traden? Wahrscheinlich viel zu lange, aber Matthews' Vertrag ist eben auch eine gewaltige Hypothek. Sicherlich kann der Iron Man für einen Contender wertvolle Minuten von der Bank spielen, doch die 18,6 Millionen Dollar sind schon ein gewaltiges Brett.

Die Rockets oder auch die Sixers wären sicherlich an einem Trade interessiert, doch viel bekommen würden die Mavs wahrscheinlich nicht, außer sie wären bereit, Geld für die kommende Saison aufzunehmen. Das ist eigentlich keine schlechte Strategie, denn Dallas ist fast schon traditionell kein echter Free Agent-Magnet und im kommenden Sommer hat so ziemlich jedes Team Platz unter dem Cap.

Dwight Powell, Vertrag bis 2019, 9,6 Mio, Spieleroption für 2020 (10,3 Mio.)

Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST 45 16,2 8,5 58,0 19,4 4,1 1,0

Bei Powell gibt es wahrscheinlich weniger Bedarf. Gesprächsbereit dürften die Mavs aber sein, da der Frontcourt ohnehin ein wenig überfüllt scheint. Da Powell aber wohl seine Spieleroption ziehen wird, dürfte es weniger Interesse an ihm geben. Dallas wird aber bei Anrufen sicherlich genau hinhören.

Auf der anderen Seite wäre Dallas aber auch nicht traurig, wenn Powell auch in der kommenden Saison im Kader steht. Durch das wahrscheinliche Karriereende von Dirk Nowitzki löst sich der Frontcourt-Stau ohnehin, dazu hätten die Mavs weniger Druck wegen der bevorstehenden Free Agency von Maxi Kleber, der Restricted ist und bestimmt einige valide Angebote bekommen wird.

Harrison Barnes, Vertrag bis 2019, 24,1 Mio., Spieleroption für 2020 (25,1 Mio.)

Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST 45 32,3 17,6 40,4 39,5 4,2 1,2

Sein starker Start in die Saison entpuppte sich als Strohfeuer. Die Hoffnung, dass er nun als zweite oder dritte Option im Angriff effizienter agieren würde, wurde nicht bestätigt. Im Gegenteil: Barnes trifft so schlecht aus dem Feld wie seit seiner Sophomore-Saison nicht mehr und behindert das Spiel der Mavs mehr, als dass er hilft.

Als Spotup-Schütze aus den Ecken ist er zwar durchaus wertvoll, doch ansonsten hält er oft zu lange den Ball und bleibt ein schwarzes Loch. 1,2 Assists pro Partie sind für einen Spieler mit seiner Usage Rate ein absolut unterirdischer Wert und rechtfertigen nicht sein üppiges Gehalt.

Als 3-and-D-Spieler wird er sicherlich immer ein interessanter Spieler sein, doch Barnes besitzt auch noch einen Trade Kicker von 8 Prozent. Es dürfte also schwierig werden, Barnes in jeglichen Deal zu pressen, er dürfte wohl auch noch nach der Trade Deadline das Jersey der Dallas Mavericks tragen.

Dennis Smith Jr., Vertrag bis 2021, 3,8 Mio.

Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST 31 28,4 12,9 44,1 35,2 2,8 4,0

Bei Smith haben die Mavs ein ähnliches Problem, nur dass der Point Guard zu wenig verdient. Ihn müsste Dallas wohl in einem Paket (Matthews?) verschiffen, um gleichzeitig auch einen gewissen Gegenwert zu bekommen. Nach einigen turbulenten Tagen, in denen Smith nicht beim Team war, haben die Mavs den Point Guard wieder integriert.

Vor allem Coach Rick Carlisle wurde in den vergangenen Tagen nicht müde, Smith für seine Einstellung zu loben. "Er hat uns das geliefert, was wir gebraucht haben", lobte der Coach nach dem Sieg gegen die Clippers, als DSJ wieder in den Kader zurückkehrte. In der Vergangenheit soll es jedoch nicht so harmonisch zwischen Coach und Spielmacher gewesen sein. Tim Bontemps (ESPN) berichtete unter anderem, dass Smith Play Calls von Carlisle ignorierte, was den Coach verständlicherweise frustrierte.

Vielleicht haben sich die beiden Protagonisten auch wieder zusammenraufen können. Carlisle ist bekannt dafür, seine Point Guards kritisch zu sehen, wie die Beispiele Jason Kidd oder Rajon Rondo aus der Vergangenheit zeigen. Mit 21 Jahren ist Smith auch noch jung genug, um zu lernen wie man eine Offense anführt. Es ist kein Mythos, dass diese Position die anspruchvollste im Basketball ist.

Auch der angeblich fehlenden Fit mit Luka Doncic sollte nicht überbewertet werden. Die beiden spielen nicht einmal eine halbe Saison zusammen, blindes Verständnis entwickelt man nicht über Nacht. Sollte es hinter den Kulissen nicht komplett gekracht haben, muss Dallas Smith auf jeden Fall behalten, auch weil sein Trade-Wert im Moment komplett im Keller ist.

Es gibt zudem auch nicht wirklich Nachfrage nach einem jungen Point Guard, sieht man einmal von Orlando und Phoenix ab. Somit besteht eigentlich nicht die Gefahr, dass es einen Bieterkrieg geben würde.