NBA Spielbericht: OT-Kracher! Kuzma stärker als Schröder und Westbrook

Die Los Angeles Lakers (25-21) fahren auswärts bei den Oklahoma City Thunder (26-18) einen wichtigen 138:128-Sieg im Kampf um die Playoffs ein. Überragender Akteur bei den Lakers war Kyle Kuzma, während Russell Westbrook erneut Wurfprobleme hatte.

Die Los Angeles Lakers müssen weiterhin auf ihren Superstar LeBron James verzichten, weswegen Kentavious Caldwell-Pope in der ersten Fünf aufs Parkett geschickt wurde. James hat nun 12 Spiel in Folge verpasst, der Höchstwert seiner Karriere lag bislang bei acht. Auf der anderen Seite fehlte Guard Alex Abrines. Nerlens Noel durchlief vor der Partie noch das Concussion Protocol der Liga und war mit von der Partie.

Die Partie startete direkt spannend, beide Mannschaften drückten ordentlich aufs Tempo. Den besseren Start erwischten dabei die Oklahoma City Thunder: Steven Adams traf zweimal per Dunk, Terrance Ferguson streute einen Dreier von Downtown ein. Das Problem der Lakers waren in dieser Phase vor allem Ballverluste. Bei den Gästen klappte wenig bis gar nichts, was auch Michael Beasley unter Beweis stellte, der mit seinen Aufwärmshorts aufs Parkett wollte. Zudem trafen die Thunder sechs von sieben Dreiern im ersten Abschnitt, 39:27. "Der Einsatz ist gerade katastrophal", sagte Lakers-Coach Luke Walton in der Viertelpause.

Anfang des zweiten Abschnitts standen sowohl Dennis Schröder als auch Moritz Wagner auf dem Parkett. Wagner, Joe Hart und Co. verkürzten schnell auf 41:37. Die Lakers machten weiter Druck und gingen durch ein Dreipunktspiel in Führung, während die Thunder-Fans Mitte des zweiten Viertels schockiert waren, da sich Schröder nach einem Sturz in der Kabine behandeln lassen musste. Der Lauf der Gäste setzte sich weiter fort, getragen von Kyle Kuzma und Ivica Zubac führten die Gäste mit sieben Zählern. Ferguson sorgte mit weiteren Dreiern dafür, dass die Thunder dran blieben, 63:67 zum Pausentee.

Die Fans in der Chesapeake Energy Arena erwartete also ein spannendes Schlussviertel, das genauso ausgeglichen startete, wie das Viertel zuvor. Die Mannschaften bewegten sich im Gleichschritt, weil Zubac auf Seiten der Lakers nicht zu bremsen war. Er erzielte acht von zehn Punkten der Lakers in Folge, 105:105 bei noch sechs Minuten auf der Uhr.

NBA - Die Bilder des London Games 2019: Auba dreht den Swag auf! © getty 1/14 Das London Game 2019 ist Geschichte, die Wizards und Knicks lieferten sich einen irren Krimi - ganz zu Freude der Fußball-Prominenz am Seitenrand. SPOX zeigt die besten Bilder aus der O2 World. Courtney Lee und Otto Porter Jr. gefällt das. © getty 2/14 Zum bereits achten Mal war die NBA während der regulären Saison in London zu Gast. Dieses Mal trafen die Washington Wizards auf die New York Knicks. Volle Konzentration beim Warmmachen. © getty 3/14 Doch bevor das runde Leder durch die Halle flog, begrüßte Tim Hardaway Jr. die Gäste in London. © getty 4/14 Austragungsort war erneut die O2-Arena, in der rund 20.000 Fans Platz finden. © getty 5/14 Die Washington Wizards versumpfen aktuell im Mittelmaß des Ostens und standen vor der Partie drei Siege hinter den Playoffs (... und wohl zehn Siege hinter den eigenen Erwartungen). © getty 6/14 Ohne John Wall ist Bradley Beal bei den Washington Wizards der Mann. Zu Beginn lief beim Guard jedoch wenig (1/5 FG im ersten Viertel). © getty 7/14 Auf der anderen Seite lief ein eher unbekannterer Name auf großer Bühne heiß: Luke Kornet. Er war im ersten Abschnitt von Downtown nicht zu halten (4/6 Dreier). © getty 8/14 Die NY Knicks führen hoch, da schaut Marcos Alonso vom FC Chelsea glatt lieber auf sein Handy. Ob er wohl Wizards-Fan ist? © getty 9/14 Ja, da ist die Kamera. Wer erkennt ihn? Auch der ehemalige Liverpool-Spieler Jamie Redknapp ließ sich das spektakuläre London Game nicht entgehen. © getty 10/14 Auch die Swag-Abteilung des FC Arsenal ist am Start. Hector Bellerin, Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette wissen, wie man heute rumläuft. Die Influencerin in der Reihe dahinter findet sich selbst allerdings hübscher als Aubas Style. © getty 11/14 Bei diesen Tretern haben wir für die Dame jedoch großes Verständnis, oder? Während Franck Ribery eine Schwäche für goldene Steaks hat, haben es glitzernde Schuhe Aubameyang angetan. Für Ottonormalverbraucher sehr gewöhnungsbedürftig. © getty 12/14 Zurück zum Sportlichen: Angetrieben von Beal kommen die Wizards zurück und sorgen im letzten Viertel für eine spannende Partie, nachdem die Knicks zuvor deutlich geführt haben. © getty 13/14 Die Spannung überträgt sich auf die Ränge. Der Bench Mob ist sichtlich beeindruckt. © getty 14/14 Es entwickelte sich ein spannendes hin und her - mit dem besseren Ende für die Wizards. Die Knicks doppelten Beal, der Thomas Bryant bediente. Sein Versuch wurde geblockt, doch die Entscheidung der Refs lautetet Goaltending. 101: 100 Wizards.

Kuzma und Ball zu stark für ideenlose Thunder

Fünf Minuten später traf Kuzma einen Floater zum 120:119 für die Lakers, bevor Hart an der Linie auf eine Drei-Punkte-Führung erhöhte. Den Thunder blieben 35 Sekunden. Wieder verlegte Westbrook einen Layup, bevor die Kuz auf der anderen Seite von Grant abgeräumt wurde und Westbrook drei Freebies für die Thunder zog, die er eiskalt verwandelte: 122:122. Kuzma konnte die letzte Chance nicht nutzen, Overtime.

Ball startete die Verlängerung mit einem tiefen Dreier, nachdem die Thunder zwei offenen Dreier liegen ließ. Zubac verwandelte in der Folge zwei Freiwürfe, Ball legte einen Korbleger nach, 122:129. Grant verkürzte von Downtown noch einmal auf fünf Punkte, doch näher kamen die Thunder, denen in der OT die Ideen fehlten, nicht mehr heran.

Bei den Lakers war Kuzma mit 32 Punkten der Topscorer, der sich zudem 8 Boards schnappte. Zubac kam von der Bank auf ein Career-High (26, 12) und auch Lonzo Ball (18, 10 Assists) erwischte einen guten Tag. Ingram verteilte zwar elf Assists hatte jedoch große Probleme aus dem Feld (1/9 FG). Wagner stand knapp acht Minuten auf dem Feld und kam auf 5 Punkte sowie 2 Boards. Der Deutsche auf Seiten von OKC erzielte 9 Punkte und 2 Assists. Topscorer der Thunder war Paul George mit 27 Zählern, Westbrook erzielte 26 Punkte und 13 Assists, während Steven Adams sein gewohntes Double-Double (17, 15) auflegte.

Die Thunder haben nun fünf ihrer letzten sechs Spiele verloren und treffen am Samstag Abend (21.30 Uhr) auf die Philadelphia 76ers. Die Los Angeles Lakers bekommen es in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit den Houston Rockets zu tun.

NBA: Die neuen Zwischenstände beim All-Star-Voting 2019 © getty 1/43 Vier Tage bevor das All-Star-Voting 2019 endet, hat die NBA neue Zwischenstände veröffentlicht. Luka Doncic liegt weiterhin auf dem zweiten Rang im Frontcourt des Westens - Derrick Rose sticht derweil James Harden aus! © getty 2/43 EASTERN CONFERENCE: BACKCOURT: Platz 10: Bradley Beal (Washington Wizards) - 251.170 Stimmen. © getty 3/43 Platz 9: Goran Dragic (Miami Heat) - 335.899 Stimmen. © getty 4/43 Platz 8: Jeremy Lin (Atlanta Hawks) - 341.024 Stimmen. © getty 5/43 Platz 7: Zach LaVine (Chicago Bulls) - 440.568 Stimmen. © getty 6/43 Platz 6: Kyle Lowry (Toronto Raptors) - 708.071 Stimmen. © getty 7/43 Platz 5: Victor Oladipo (Indiana Pacers) - 778.983 Stimmen. © getty 8/43 Platz 4: Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - 941.368 Stimmen. © getty 9/43 Platz 3: Kemba Walker (Charlotte Hornets) - 1.156.040 Stimmen. © getty 10/43 Platz 2: Dwyane Wade (Miami Heat) - 1.738.043 Stimmen. © getty 11/43 Platz 1: Kyrie Irving (Boston Celtics) - 3.187.015 Stimmen. © getty 12/43 FRONTCOURT: Platz 10: Al Horford (Boston Celtics) - 291.722 Stimmen. © getty 13/43 Platz 9: Gordon Hayward (Boston Celtics) - 336.476 Stimmen. © getty 14/43 Platz 8: Pascal Siakam (Toronto Raptors) - 338.716 Stimmen. © getty 15/43 Platz 7: Vince Carter (Atlanta Hawks) - 423.795 Stimmen. © getty 16/43 Platz 6: Blake Griffin (Detroit Pistons) - 677.472 Stimmen. © getty 17/43 Platz 5: Jimmy Butler (Philadelphia 76ers) - 740.778 Stimmen. © getty 18/43 Platz 4: Jayson Tatum (Boston Celtics) - 826.177 Stimmen. © getty 19/43 Platz 3: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - 2.292.511 Stimmen. © getty 20/43 Platz 2: Kawhi Leonard (Toronto Raptors) - 2.882.227 Stimmen. © getty 21/43 Platz 1: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 3.626.909 Stimmen. © twitter/NBAAllStar 22/43 Hier gibt es noch einmal die Zwischenstände der Eastern Conference in der Übersicht. © getty 23/43 WESTERN CONFERENCE: BACKCOURT: Platz 10: Devin Booker (Phoenix Suns) - 405.432 Stimmen. © getty 24/43 Platz 9: Chris Paul (Houston Rockets) - 419.410 Stimmen. © getty 25/43 Platz 8: Lonzo Ball (Los Angeles Lakers) - 764.892 Stimmen. © getty 26/43 Platz 7: DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) - 850.415 Stimmen. © getty 27/43 Platz 6: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 851.125 Stimmen. © getty 28/43 Platz 5: Klay Thompson (Golden State Warriors) - 1.120.675 Stimmen. © getty 29/43 Platz 4: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - 2.090.432 Stimmen. © getty 30/43 Platz 3: James Harden (Houston Rockets) - 2.315.093 Stimmen. © getty 31/43 Platz 2: Derrick Rose (Minnesota Timberwolves) - 2.712.938 Stimmen. © getty 32/43 Platz 1: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 2.979.080 Stimmen. © getty 33/43 FRONTCOURT: Platz 10: DeMarcus Cousins (Golden State Warriors) - 450.480 Stimmen. © getty 34/43 Platz 9: Draymond Green (Golden State Warriors) - 660.276 Stimmen. © getty 35/43 Platz 8: Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers) - 899.237 Stimmen. © getty 36/43 Platz 7: Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 1.128.766 Stimmen. © getty 37/43 Platz 6: Steven Adams (Oklahoma City Thunder) - 1.483.223 Stimmen. © getty 38/43 Platz 5: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 2.091.770 Stimmen. © getty 39/43 Platz 4: Kevin Durant (Golden State Warriors) - 2.432.134 Stimmen. © getty 40/43 Platz 3: Paul George (Oklahoma City Thunder) - 2.583.342 Stimmen. © getty 41/43 Platz 2: Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 3.301.825 Stimmen. © getty 42/43 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers) - 3.770.807 Stimmen. © getty 43/43 Hier gibt es noch einmal die Zwischenstände der Western Conference in der Übersicht.

Die wichtigsten Statistiken

Oklahoma City Thunder (26-18) vs. Los Angeles Lakers (25-21) 128:138 OT (BOXSCORE)

Die Los Angeles Lakers gingen zu Beginn der Partie nicht gerade sorgsam mit dem Ball um. Bereits im ersten Viertel warfen sie sechsmal den Ball weg. Los Angeles stand am Ende der Partie bei 24 Turnover. Auf dem Gamesheet der Oklahoma City Thunder stehen 15 Ballverluste. Die Gastgeber erzielten 31 Punkte mithilfe der Turnover der Lakers.

Im ersten Viertel begangen die OKC kein einziges Foul, doch in den folgenden Vierteln hatten die Lakers weniger Probleme damit, an die Charity Line zu kommen. Die Lila-Gelben zogen im gesamten Spiel 21 Freiwürfe, die Thunder kamen auf 36 Freebies. Deutlich treffsicherer waren jedoch die Lakers, die knapp über 90 Prozent von der Linie trafen (OKC 66,7 Prozent).

Aus dem Feld dasselbe Spiel: Die Lakers waren in der ersten Hälfte extrem treffsicher (57,1 Prozent FG, 52,6 Prozent Dreier), doch auch die Thunder legten ordentliche Quoten auf. Beide Mannschaften waren von Downtown heiß unterwegs, die Thunder produzierten sogar ein Season-High (Lakers 19 Dreier, Thunder 22 Dreier). Die Gäste konnten die starken Prozente nicht über die komplette Partie halten und standen am Ende bei 47,5 Prozent. Die Thunder trafen 40,7 Prozent, nahmen allerdings auch mehr Würfe.

Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder: Die Stimmen zum Spiel

Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers): "Das ist ein wichtiger Sieg für uns. Auch ohne LeBron James haben wir gezeigt, dass wir mithalten können. Am Anfang hat OKC viel getroffen, danach haben wir uns gut zurückgekämpft."

Der Star des Spiels

Kyle Kuzma war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit Abstand der wichtigste Akteur der Los Angeles Lakers. In der Offensive fand er so gut wie immer einen Weg, Punkte zu erzielen und strahlte vor allem von Downtown große Gefahr aus. Im letzten Viertel war er zur Stelle, wenn die Lakers Punkte brauchte, traf wichtige Triples und sammelte zudem 8 Boards.

Der Flop des Spiels

Es ist bislang nicht die Saison des Russell Westbrook, was sich auch in Oklahoma City gegen die Los Angeles Lakers erneut unter Beweis stellte. Westbrook nahm im Laufe der Partie einige fragwürdige Würfe, weswegen seine Wurfquoten auch dementsprechend verheerend aussehen. Aus dem Feld blieb der ehemalige MVP bei unter 25 Prozent (7/30 FG). Vor der OT blieb er zwar eiskalt von der Linie, verlegte zuvor jedoch zwei wichtige Layups.

Coaching Move des Spiels

Luke Walton gab seinem Team nach dem katastrophalen ersten Viertel zwei einfach, aber wichtige Ansagen: Passt auf den Ball und auf und boxt am hinteren Ende des Feldes aus. Diese Vorgaben setzte sein Team im weiteren Verlauf besser um, was den Grundstein für den Erfolg seiner Mannschaft legte. Andernfalls wären die Lakers wohl in einem Blowout untergangen, da die Thunder nicht alle Tage ihren Dreier treffen.