NBA-News: Luka Doncic zu Vergleichen mit LeBron James: "Unglaublich"

Der Hype um Luka Doncic geht weiter, nicht zuletzt wegen seines verrückten Wurfs in Portland, der die Verlängerung erzwang. Inzwischen kommen gar Vergleiche mit LeBron James auf. Auch Dirk Nowitzki und J.J. Barea schwärmen weiterhin vom slowenischen Wunderkind.

"Das ist unglaublich", sagte Doncic gegenüber Tim MacMahon (ESPN) zu den Vergleichen zu James. "Ihr wisst alle, dass er mein großes Idol ist. Es ist einfach großartig hier, in dieser Liga, zu sein."

Doncic verpasste gegen New Orleans um einen Rebound sein erstes Triple-Double (21 Punkte, 9 Rebounds, 10 Assists) in der NBA, was ihn zum jüngsten Spieler gemacht hätte, der dies geschafft hat. James gelang dies erst 20 Tage nach seinem 20. Geburtstag, während Doncic erst im Februar kein Teenager mehr sein wird.

"Ich habe nur den Sieg gejagt", sagte Doncic dazu, dass er das Triple-Double knapp verpasste. "Wären wir klarer vorne gewesen, hätte ich es vielleicht gemacht, so wollte einfach nur den Sieg."

Die jüngsten Spieler mit einem Triple-Double: Mein Triple-Double-Bruder © getty 1/23 Die Philadelphia 76ers haben nicht nur Platz drei im Osten gesichert. Markelle Fultz verbuchte als jüngster Spieler aller Zeiten ein Triple-Double. Damit lässt er Ben Simmons richtig alt aussehen. © getty 2/23 Platz 22: Ben Simmons (Philadelpia 76ers) am 23.10.2017 - Alter: 21 Jahre, 95 Tage - 21 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists gegen die Detroit Pistons © getty 3/23 Platz 21: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) am 22.02.2016 - Alter: 21 Jahre, 78 Tage - 27 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists gegen die Los Angeles Lakers © getty 4/23 Platz 20: Brad Daugherty (Cleveland Cavaliers) am 19.12.1986 - Alter: 21 Jahre, 86 Tage - 19 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assists gegen die Utah Jazz © getty 5/23 Platz 19: Jay Williams (Chicago Bulls) am 09.11.2002 - Alter: 21 Jahre, 60 Tage - 26 Punkte, 14 Rebounds, 13 Assists gegen die New Jersey Nets © getty 6/23 Platz 18: Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) am 23.03.2005 - Alter: 21 Jahre, 54 Tage - 10 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists gegen die Detroit Pistons © getty 7/23 Platz 17: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) am 28.12.2016 - Alter: 21 Jahre, 43 Tage - 15 Punkte, 11 Rebounds, 10 Assists gegen die Denver Nuggets © getty 8/23 Platz 16: Brandon Jennings (Milwaukee Bucks) am 30.10.2010 - Alter: 21 Jahre, 37 Tage - 20 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists gegen die Charlotte Bobcats © getty 9/23 Platz 15: Elfrid Payton (Orlando Magic) am 18.03.2015 - Alter: 21 Jahre, 24 Tage - 15 Punkte, 10 Rebounds, 12 Assists gegen die Dallas Mavericks © getty 10/23 Platz 14: Chris Paul (New Orleans/Oklahoma City Hornets) am 02.04.2006 - Alter: 20 Jahre, 331 Tage - 24 Punkte, 12 Rebounds, 12 Assists gegen die Toronto Raptors © getty 11/23 Platz 13: Chris Webber (Golden State Warriors) am 23.12.1993 - Alter: 20 Jahre, 297 Tage - 22 Punkte, 12 Rebounds, 12 Assists gegen die Los Angeles Clippers © getty 12/23 Platz 12: Antoine Walker (Boston Celtics) am 16.04.1997 - Alter: 20 Jahre, 247 Tage - 23 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists gegen die Charlotte Hornets © getty 13/23 Platz 11: Jrue Holiday (Philadelpiha 76ers) am 02.02.2011 - Alter: 20 Jahre, 235 Tage - 11 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assiste gegen die New Jersey Nets © getty 14/23 Platz 10: Tony Wroten (Philadelphia 76ers) am 13.11.2013 - Alter: 20 Jahre, 214 Tage - 18 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assists gegen die Houston Rockets © getty 15/23 Platz 9: Tyreke Evans (Sacramento Kings) am 10.03.2010 - Alter: 20 Jahre, 172 Tage - 19 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists gegen die Toronto Raptors © getty 16/23 Platz 8: Shareef Abdur-Rahim (Vancouver Grizzlies) am 19.04.1997 - Alter: 20 Jahre, 129 Tage - 26 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists gegen die Phoenix Suns © getty 17/23 Platz 7: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) am 02.03.2009 - Alter: 20 Jahre, 110 Tage - 17 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists gegen die Dallas Mavericks © getty 18/23 Platz 6: John Wall (Washington Wizards) am 10.11.2010 - Alter: 20 Jahre, 65 Tage - 19 Punkte, 10 Rebounds, 13 Assists gegen die Houston Rockets © getty 19/23 Platz 5: Lamar Odom (Los Angeles Clippers) am 30.12.1999 - Alter: 20 Jahre, 54 Tage - 10 Punkte, 13 Rebounds, 10 Assists gegen die Houston Rockets © getty 20/23 Platz 4: Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks) am 29.12.2017 - Alter: 20 Jahre, 34 Tage - 21 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists gegen die New Orleans Pelicans © getty 21/23 Platz 3: LeBron James (Cleveland Cavaliers) am 19.01.2005 - Alter: 20 Jahre, 20 Tage - 27 Punkte, 11 Rebounds, 10 Assists gegen die Portland Trail Blazers © getty 22/23 Platz 2: Lonzo Ball (Los Angeles Lakers) am 11.11.2017 - Alter: 20 Jahre, 15 Tage - 19 Punkte, 12 Rebounds, 13 Assists gegen die Milwaukee Bucks © getty 23/23 Platz 1: Markelle Fultz (Phialdelphia 76ers) am 11.04.2018 - Alter: 19 Jahre, 317 Tage - 13 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists gegen die Milwaukee Bucks

LeBron James lobt Luka Doncic

Für Dirk Nowitzki ist der Slowene ohnehin weit davon entfernt, ein Rookie zu sein. "Ich kann mich da nur wiederholen: Er spielt mehr wie ein Veteran, als ein 19-Jähriger." Mit diesen Aussagen ist der Würzburger aber nicht alleine. Auch Stars wie Steph Curry, Kevin Durant, Damian Lillard oder Anthony Davis schwärmten von Doncic.

Selbst LeBron, der nur sehr spärlich Lob an Youngster verteilt, nannte Doncic als Spieler, mit dem er gerne zusammenspielen würde, als er sich für seine Aussagen über AD rechtfertigte und dann weitere Akteure aufzählte, mit denen er gerne zusammenspielen würde.

Doncic bekommt Vertrauen in der Crunchtime

Auch gegen New Orleans war es Doncic, der die Mavs in der Crunchtime trug. Zuvor hatte J.J. Barea Dallas mit 11 Punkten im vierten Viertel wieder ins Spiel gebracht, danach drückte Coach Rick Carlisle aber dem Rookie den Spalding in die Hand. "Am Ende des Spiels muss Luka den Ball in der Hand haben", stimmte auch Barea seinem Coach zu.

"Er mag diese Situationen, er ist ein Spielmacher, der groß ist, passen und mit seinem Stepback immer seinen Wurf loswerden kann. Wenn wir also einen Wurf am Ende brauchen, ist es wichtig, ihn zu haben."

Der No.3-Pick des Drafts von 2018 legt in dieser Saison bisher im Schnitt 19,0 Punkte, 6,7 Rebounds und 5,1 Assists pro Partie auf, womit er der wohl heißeste Anwärter auf den Award des Rookie of the Year ist.