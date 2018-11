NBA: JR Smith fordert öffentlich einen Trade von den Cavaliers - Geldstrafe als Folge?

JR Smith von den Cleveland Cavaliers möchte getradet werden, dies sagte der 33-Jährige am Dienstag gegenüber einem Reporter. Nun droht dem Shooting Guard deswegen allerdings eine Geldstrafe der NBA.

Auf die Frage, ob er von den Cavaliers getradet werden möchte, antwortete Smith: "Ja. Sie (die Cavs) wissen das. Sie wollen mich nicht hier haben, also wissen sie es offensichtlich."

Jedoch ist es NBA-Spielern nicht erlaubt öffentlich Trades zu fordern. Eric Bledsoe, der ehemalige Point Guard der Phoenix Suns, twitterte beispielsweise letztes Jahr: "Ich will nicht hier sein." Daraufhin musste er 10.000 Dollar Strafe zahlen, da die NBA dies als eine öffentliche Aufforderung betrachtet hat.

JR ist offensichtlich unzufrieden mit seiner Situation in Cleveland, nachdem er aus der Rotation des Teams geflogen ist. Deshalb soll er bei dem Front Office der Cavs die Erlaubnis eingeholt haben, sich vom Team zu entfernen, solange bis sie einen Trade für ihn finden.

In dieser Saison verdient Smith 14,7 Mio. Dollar, 2015 kam er von den New York Knicks und gewann im folgenden Jahr zusammen mit LeBron James die Meisterschaft. Aktuell legt JR im Schnitt 2,5 Punkte und 1 Rebound in gerade mal 12 Minuten auf. Sein derzeitiger Vertrag läuft noch bis zur nächsten Saison.