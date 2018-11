NBA: D-Rose und KAT dominieren bei Erfolg gegen Brooklyn Nets

Derrick Rose und Karl-Anthony Towns führen die Minnesota Timberwolves zum 112:102-Sieg über die Brooklyn Nets. Es ist der bereits vierte Erfolg des Teams, seitdem Superstar Jimmy Butler zu den Philadelphia 76ers getradet wurde.

Brooklyn Nets (8-12) - Minnesota Timberwolves (8-11) 102:112 (BOXSCORE)

Minnesota konnte im sechsten Spiel nach dem Abgang von Jimmy Butler den vierten Sieg einfahren. Allerdings kam das Match gegen Brooklyn nur sehr gemächlich in Fahrt. Besonders die Defense ließ auf beiden Seiten stark zu wünschen übrig und die Spieler schienen oft nicht engagiert genug, dem Ball hinterher zu jagen.

Das Auswärtsteam erwischte dennoch den etwas besseren Start, allerdings schlossen die Nets Mitte des ersten Viertels mit einem 7:0-Run auf. Zum Ende dieses Spielabschnittes erweiterten sie diesen Run sogar auf 18:8 und gingen so mit vier Zählern in Führung. Weiterhin vernachlässigten jedoch beide Teams ihre Transition-Defense und vor allem bei den Nets häuften sich die Turnover, zur Halbzeit waren es bereits 10.

Taj Gibson brachte die Wolves derweil wieder in Front und stand zur Halbzeit bei 12 Punkten und 6 Rebounds. Mit einem 12:2-Lauf verabschiedete sich Minnesota in die Pause, Karl-Anthony Towns hatte zum diesem Zeitpunkt erst magere zwei Punkte auf dem Konto. Doch der Center drehte im Laufe des dritten Viertels so richtig auf und scorte überragende 17 Zähler, Brooklyn fand keine Antwort.

Erst zum Ende des Schlussabschnittes kämpften sich die Nets wieder heran und überzeugten mit ihrem uneigennützigen Spielstil. Sechs Nets-Spieler kamen auf eine zweistellige Punktzahl, dennoch reichte es in der Endphase nicht. Die Wolves behielten die Nerven, Derrick Rose war erneut nicht zu stoppen und legte 25 Punkte (11/17 FG) auf. KAT beendete das Duell mit 21 Zählern (9/18 FG) sowie 9 Boards, während Gibson auf ein Double Double mit 16 Punkten (6/7 FG) und 11 Rebounds kam.

D'Angelo Russell erwischte einen schlechten Tag, blieb bei 0/6 von Downtown und scorte lediglich 5 Punkte (2/10 FG). Die beste Performance auf Seiten der Nets hatte Spencer Dinwiddie mit 18 Zählern (6/14 FG), zudem bereitete er 8 Treffer für seine Kollegen vor. Ausschlaggebend waren letztendlich die 18 Turnover des Heimteams, welche es den Wolves über weite Strecken zu einfach machten, im Fastbreak zu scoren.

