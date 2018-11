NBA: Markelle Fultz bei den Sixers - Ein einziger, großer Scherbenhaufen

Markelle Fultz sorgt mit seiner Abwesenheit bei den Philadelphia 76ers erneut für Schlagzeilen. Der Nr.1-Pick aus dem Jahr 2017 wirft weiterhin Fragen auf. Was läuft schief und wem ist eigentlich zu glauben? Ein Rückblick und eine Suche nach Antworten.

Kehrt jemals Ruhe ein in der Causa Markelle Fultz? Es bleibt wohl ein Wunschdenken, das beweisen die jüngsten Entwicklungen in Philadelphia. Der ehemalige Nr.1-Pick weilt aktuell nicht mehr bei den Sixers, es kursieren Gerüchte, dass Fultz einen Neuanfang bei einem anderen Team will. Was ist passiert?

Vor der Saison herrschte noch Optimismus in der Stadt der brüderlichen Liebe. In der Preseason machte Fultz, der eine mehr als enttäuschende Rookie-Saison hinter sich hatte, einen besseren Eindruck und versenkte sogar hin und wieder einen Dreier. Viel wichtiger: Das Vertrauen in den eigenen Wurf war (scheinbar) da, auch wenn es nur ein zartes Pflänzchen war.

Das war kein Zufall, schließlich holte sich Fultz in der Offseason, wohl auf Anraten von Joel Embiid, Wurfdoktor Drew Hanlen ins Boot, mit dem er den ganzen Sommer verbrachte. "Er hatte komplett vergessen, wie man wirft", berichtete Hanlen später, beteuerte aber auch, dass Fultz enorme Fortschritte mit seinem Wurf gemacht hat.

Markelle Fultz: Wo ist der Wurf?

Dieser verdammte Wurf. Seitdem Fultz erstmals einen NBA-Court betreten hatte, ist es ein wiederkehrendes Thema. Wo ist er nur hin, dieser smoothe Jumper, mit dem der Guard auf dem College gegnerische Verteidigungen terrorisierte? Es war kein Zufall, dass dieser Junge einstimmig als bestes Prospect im Land angesehen wurde.

Noch bevor Fultz an Eins gezogen wurde, trainierte er aus freien Stücken mit einem Trainer aus seiner Kindheit, Keith Williams. Der Release sollte für den NBA-Dreier ein wenig angepasst werden, damit weniger Energie für den Wurf benötigt werden würde. Aber: Ein Workout mit den Celtics soll laut The Athletic nicht gut verlaufen sein. Irgendwas stimmte mit Fultz nicht, soll man sich in Boston einig gewesen sein.

Fultz ist aber kein Anthony Bennett, der 2013 zufällig zur Nummer eins wurde. Was sich Cleveland mit diesem Pick damals dachte, fragten sich schon damals viele Experten.

Bei Fultz ist das anders. Als die Sixers für den Guard aus Washington von 3 auf 1 nach oben tradeten, wurde nicht Philly, sondern die Celtics und Danny Ainge für die Durchführung des Trades kritisiert. Nun haben die Celtics den Kings-Pick (nicht so wertvoll wie gedacht) für den kommenden Draft und in Jayson Tatum den vielleicht besten Spieler dieses Jahrgangs in den eigenen Reihen. Das Blatt hat sich um 180 Grad gewendet.

Big Three mit Simmons und Embiid passt nicht

Fans der Sixers dürften Gedankenspiele dieser Art Magenschmerzen bereiten. Fehlte in den vergangenen Playoffs nicht genau so ein Flügelspieler, der solide verteidigt und vorne die offenen Würfe trifft? Hätte, hätte, ...

Die Realität ist eine andere. Die Sixers hatten Fultz fest eingeplant, er sollte mit Ben Simmons und Embiid die neue Big Three bilden, stattdessen absolvierte er in seiner Rookie-Saison wegen anhaltender Schulterprobleme nur 14 Spiele. Nun also der nächste Versuch: Head Coach Brett Brown versuchte vor Beginn der neuen Saison, den Guard in die Starting Five zu implementieren. Die Hoffnung war, dass Fultz sich akklimatisiert und im Sommer tatsächlich Vertrauen in seinen Wurf gefunden hat und man sich schon einspielen werde, doch auch dies blieb ein Wunschtraum.

Natürlich hätte Fultz rein aus Leistungsgründen nicht starten sollen, doch er ist eben auch der erste Pick, ein großes Investment der Sixers, der die Zukunft in der Stadt der brüderlichen Liebe mitbestimmen sollte. Das Experiment, wenn man es denn so nennen mag, scheiterte jedoch krachend.

Zwischenzeitlich waren die Stats für das Trio einfach nur verheerend, es fehlte an Shooting, wodurch sich die drei Stars ständig auf den Füßen standen und sich ihrer Stärken gegenseitig beschnitten. Coach Brown hat jede Nacht die Herkules-Aufgabe, genügend Schützen für sein Team zu finden. Fultz ist offensichtlich keiner davon.

Sixers: Markelle Fultz im Teufelskreis

Wenig hilfreich waren da auch die Sixers-Fans, welche zwar stets euphorisch sind und das Wells Fargo Center teils zu einem Hexenkessel machen, aber eben auch sehr emotional agieren. Einem Spieler mit wenig Selbstvertrauen hilft es nicht, wenn erst alle 'Shoot' schreien und anschließend merklich aufraunen, wenn er den Wurf nicht nimmt.

Auch die immer wiederkehrenden Viral-Videos von merkwürdigen Freiwürfen, die bohrenden Fragen der Reporter machen es nicht leichter für Fultz, auch wenn sie definitiv gerechtfertigt sind - es ist ein kleiner Teufelskreis, aus dem sich der 20-jährige eigentlich nur selbst herausbefördern kann.

Doch hat Fultz schlicht und einfach das Werfen verlernt? Es ist schwer vorstellbar, es gibt keine vergleichbaren Fälle in der langen Geschichte der NBA. Von Hamlen hat sich Fultz inzwischen wieder getrennt. Der Shooting Coach deutete in der Folge an, dass sein ehemaliger Lehrling noch immer nicht fit ist. Die Sixers dementierten dies und blieben auch bei ihrem Standpunkt, als Fultz' Berater und Anwalt Raymond Brothers seinen Klienten für verletzt erklärte und aus dem Verkehr zog. Für kommende Woche ist ein Arzttermin in New York bei einem weiteren Spezialisten angesetzt.

Markelle Fultz: Ist auch das Handgelenk lädiert?

In Philly dürfte man ob dieser Aktion aus allen Wolken gefallen sein, entsprechend äußerte sich General Manager Elton Brand verwundert. "Aus medizinischer Sicht haben wir nichts gesehen, was ihm nicht erlaubt hätte, zu spielen", erklärte Brand gegenüber Reportern. "Er hat gestern gespielt und er hat auch vor zwei Tagen gespielt." Folglich nannte Brand auch keinen Termin für eine mögliche Rückkehr.

Es ist und bleibt bizarr. Nun vermeldete The Athletic obendrein, dass auch mit Fultz' Handgelenk etwas nicht stimmt. Soll dies die Erklärung dafür sein, dass er sich an der Freiwurflinie einer Technik bedient, die gelinde gesagt mehr als fragwürdig ist? Ist dies eine Erklärung dafür, dass es nach harter Arbeit aussieht, wenn sich Fultz die Schuhe bindet?

Gemäß The Athletic beeinträchtigen ihn die Blessuren am Handgelenk. Mit einigen Spezialisten soll sich der Guard bereits getroffen haben, um das Handgelenk zu stärken - bislang aber wohl ohne Erfolg. Mal sind die Schmerzen da, an anderen Tagen kann er befreit aufspielen.

Markelle Fultz: Seine Statistiken in der NBA

Saison Spiele MIN PTS FG% 3P% FT% REB AST 2017/18 14 18,1 7,1 40,5 0,0 47,6 3,1 3,8 2018/19 19 22,5 8,2 41,9 28,6 56,8 3,7 3,1

Will Fultz einen Neustart woanders?

Ob dies der Wahrheit entspricht, ist schwer einzuschätzen. Es fliegen inzwischen zu viele Gerüchte durch die Medien, viele davon widersprechen sich. Vielleicht ist es tatsächlich das Beste, wenn der 20-Jährige nun ein wenig aus der Schusslinie genommen wird. Bei seinem letzten Spiel gegen Phoenix verzichtete Coach Brett Brown auf den Guard in der zweiten Halbzeit und setzte lieber auf T.J. McConnell.

Danach zog Fultz sich selbst aus dem Verkehr, auch wenn Brown seine Maßnahme als spontan bezeichnete. "Wir haben einen Impuls gebraucht und das ist geschehen. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob McConnell Fultz als Backup in der Zukunft ersetzen wird."

Das Camp des Point Guards nahm dem Coach diese Entscheidung dann selbst ab. Auch Trade-Gerüchte kamen auf, wonach Fultz sich einen Neustart bei einem anderem Team wünschen würde. Dies wurde aber recht schnell von Brothers dementiert.

Wahrscheinlich wären die Sixers von einem Trade inzwischen aber wohl gar nicht mehr so abgeneigt. Im Moment stimmen vor allem die Zeitpläne beider Seiten nicht mehr. Die Sixers sind ein Team im Win-Now-Modus, sie können es sich im Prinzip gar nicht erlauben, ein Projekt wie Fultz - was er mit seinen Ups and Downs definitiv ist - durch die Saison zu schleifen.

NBA - Die neuen City-Edition-Jerseys der NBA-Teams © getty, twitter.com/lakers 1/31 Die NBA-Teams haben ihre City Jerseys veröffentlicht - mit ziemlich unterschiedlichem Ergebnis! Wir präsentieren alle neuen Designs. © nba.com 2/31 PORTLAND TRAIL BLAZERS - C.J. McCollum präsentiert das neue Jersey der Blazers, das als Hommage an den Pazifischen Nordwesten gedeutet werden soll. © nba.com 3/31 MILWAUKEE BUCKS - Ungewohnte Farbenpracht bei den Bucks: Als Inspiration diente das alte Court-Design der ehemaligen UW-Milwaukee Panther Arena (besser bekannt als MECCA), in der die Bucks zwischen 1969 und 1988 spielten. © twitter.com/chicagobulls 4/31 CHICAGO BULLS - Die vier Sterne auf der Brust des Bulls-Jerseys sollen die Stadtflagge Chicagos repräsentieren. © nba.com 5/31 CLEVELAND CAVALIERS - Auch die Cavs haben ihre neuen Jerseys veröffentlicht und offensichtlich sind alle Spieler begeistert davon. Oder, Kevin Love? Kevin? © twitter.com/celtics 6/31 BOSTON CELTICS - Grün/Weiß/Gold, die Celtics repräsentieren ihr Wurzeln, ansonsten wurde nicht viel herumexperimentiert, sondern sich auf Altbewährtes verlassen. © twitter.com/TomerAzarly 7/31 LOS ANGELES CLIPPERS - Sieht so das neue City-Edition-Jersey der Clippers aus? Offiziell vorgestellt wurde es noch nicht, es sieht aber ganz danach aus, als ob die Clippers eine Hommage an das Logo der Olympischen Spiele 1984 in das Trikot einarbeiten. © nba.com 8/31 MEMPHIS GRIZZLIES - In Memphis will man die Nähe zum Wrestling präsentieren - insgesamt sechsmal sollen Jaren Jackson Jr. und Co. mit dem "Main Event" Jersey auflaufen. © twitter.com/ATLhawks 9/31 ATLANTA HAWKS - Mit den goldenen Ziffern feiern die Hawks ihr 50. Jubiläum, das Muster an den Seiten soll die Federn des Adlers darstellen. © twitter.com/MiamiHEAT 10/31 MIAMI HEAT - Sie sind wieder da! Die Heat haben die neue Trikot-Version der Vice-Kampagne vorgestellt. Nach den weißen Jerseys im Vorjahr laufen die Heat 2018/19 an 15 Abenden in schwarzen Leibchen mit rosa-blauen Akzenten auf. © twitter.com/UniWatch 11/31 CHARLOTTE HORNETS - Der "Buzz City"-Schriftzug ist bereits aus den vergangenen Jahren bekannt und auch sonst gibt es bei den City Edition Jerseys der Hornets nur marginale Veränderungen zu den Vorversionen. © nba.com 12/31 SACRAMENTO KINGS - Mit dem babyblauen Trikot möchten die Kings ihrem Stolz auf die kalifornische Hauptstadt Ausdruck verleihen. Abgesehen vom Sactown-Schriftzug gibt es aber nicht besonders viele Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. © twitter.com/nyknicks 13/31 NEW YORK KNICKS - Es sieht eigentlich kaum wie ein Trikot der Knicks aus. Dunkele Farben mit den auffälligen Streifen als Umrandung, ein Look angelehnt an die 50er Jahre. © twitter.com/lakers 14/31 LOS ANGELES LAKERS - Das Team von LeBron James bleibt seinen Farben treu und ließ sich von Legende Magic Johnson beim Design unterstützen. © twitter.com/OrlandoMagic 15/31 ORLANDO MAGIC - Auf den ersten Blick wirkt diese Ausgabe des Magic-Trikots nicht sonderlich spektakulär. Auf den zweiten Blick fallen aber die Verzierungen an den Seiten des Trikots, die den Nachthimmel darstellen sollen, positiv ins Auge. © nba.com 16/31 DALLAS MAVERICKS - Luka Doncic präsentiert das neue Jersey der Mavs, das einen Neuanfang für die Franchise repräsentieren soll. Ist das gelungen? © nba.com 17/31 BROOKLYN NETS - Normalerweise laufen die Nets nur in Schwarz/Weiß auf, mit den neuen City-Edition-Jerseys bekommt die Franchise einen kleinen Farbtupfer verpasst. © nba.com 18/31 DENVER NUGGETS - Das Regenbogen-Design ist eine Hommage an frühere Tage in der Mile High City, dazu die Skyline Denvers mit den Rocky Mountains im Hintergrund. Durchaus gelungenes Design oder was meint ihr? © twitter.com/pacers 19/31 INDIANA PACERS - Erkennen nur wir hier eine gewisse Ähnlichkeit zum Jersey der Grizzlies? Wie dem auch sei - "Speed" ist das Motto dieses Trikots. © twitter.com/PelicansNBA 20/31 NEW ORLEANS PELICANS - Farbenfroh und dynamisch, die Pelicans haben sich Mardi Gras als Motto genommen. Der Fasching kommt mit dem Design wirklich gut rüber. © twitter.com/detroitpistons 21/31 DETROIT PISTONS - Die schwarzen City-Edition-Jerseys der Pistons wurden laut Aussage der Franchise von der Automobil-Kultur sowie die pragmatische Mentalität der Stadt inspiriert. © twitter.com/KrisReports 22/31 TORONTO RAPTORS - Seit dem letzten Jahr hat sich nicht viel verändert, doch diesmal entschieden sich die Raptors für weiß anstatt schwarz. Auch hier nahm der Rapper Drake wieder Einfluss. © twitter.com/HoustonRockets 23/31 HOUSTON ROCKETS - Genau wie die Warriors, versuchen auch die Rockets die chinesische Kultur ihrer Fans in das neue Trikot einfließen zu lassen. Selbige Idee hatten sie auch schon letztes Jahr. © twitter.com/sixers 24/31 PHILADELPHIA 76ERS - Auch die Sixers feiern mit ihren City-Edition-Jerseys einen lokalen Helden: Rocky Balboa. Die grauen Trikots sollen an den berühmten Trainingsanzug erinnern, den Sylvester Stallone in den Rocky-Filmen trug. © nike.com 25/31 PHOENIX SUNS - In Arizona wagt man keine besonders großen Experimente. Das fast komplett in lila gehaltene Throwback-Jersey mit den orangefarbenen Akzenten soll an die alten Zeiten in den 90ern erinnern. © twitter.com/okcthunder 26/31 OKLAHOMY CITY THUNDER - Nach den vielen dunkel geprägten City-Edition-Jerseys bringen die Thunder endlich ein wenig Farbe ins Spiel. © nba.com 27/31 MINNESOTA TIMBERWOLVES - Das Design lehnt sich an das Album Purple Rain der Pop-Ikone Prince an - dieser ist einer der bekanntesten Söhne der Stadt. Definitiv eine schöne Idee, wobei die Farbe für viele sicherlich ein wenige gewöhnungsbedürftig sein wird. © nba.com/warriors 28/31 GOLDEN STATE WARRIORS - Die Warriors ehren die chinesische Community der Bay Area. Viele Elemente alter Trikots wurden aber dennoch beibehalten und mit der chinesischen Kultur gemixt. © nba.com 29/31 WASHINGTON WIZARDS - Die weißen Streifen an der Seite des Trikots sollen das Washington Monument darstellen - eine Würdigung der nächtlichen Skyline der US-Hauptstadt © nike 30/31 UTAH JAZZ - Die selben Trikots, wie auch schon im letzten Jahr. Keine Veränderungen im Design. © nike 31/31 SAN ANTONIO SPURS - Auch hier wurde nichts verändert, sondern sich für die Trikots vom letzten Jahr entschieden.

Gibt es Teams, die für Fultz traden würden?

Auch der Salary Cap wird durch den Sophomore belastet, wenn man bedenkt, wie wenig Impact Fultz eigentlich hat. Klar, er steckt in seinem Rookie-Deal, doch schon nächste Spielzeit streicht der ehemalige Top-Pick rund 10 Millionen Dollar ein. Das ist schon ein gewaltiger Batzen Geld für einen Spieler, der im Moment nicht einzuschätzen ist.

Gleiches gilt somit auch für Fultz' Tradewert. Es bräuchte wohl schon ein verzweifeltes Team, welches einen solchen Gamble eingehen würde (Washington, Detroit, Phoenix, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen). Viel zu holen wäre für Philly wahrscheinlich nicht.

So bleibt Fultz, seine Gesundheit, sein Wurf, ein Dauerthema, welches wie eine dunkle Wolke über der Franchise schwebt. "Es ist eine verrückte Situation. Ich habe das Gefühl, in meinen ersten zwei Jahren ähnliches erlebt zu haben, aber das hier ist anders", stellte auch Embiid fest, der Fultz' größter Vertrauter im Kader der 76ers ist.

Es herrscht Ratlosigkeit in Philadelphia, nur noch wenig deutet darauf hin, dass es ein gutes Ende mit Fultz und den Sixers nimmt. Dass Agent Brothers sich nun als Anwalt des Guards bezeichnet, ist nur ein weiteres alarmierendes Zeichen, dass die Beziehung mehr als angespannt ist. Die Zeichen stehen viel mehr auf Trennung. Wie diese aussehen und wann sie vollzogen wird, bleibt aber völlig unklar. Wie so vieles bei Markelle Fultz.