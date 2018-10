NBA-News: San Antonio Spurs-Rookie Lonnie Walker IV fällt monatelang aus

Lonnie Walker IV hat sich im Preseason-Spiel gegen die Detroit Pistons einen Meniskusriss im rechten Knie zugezogen und wird sich am Montag einer Operation unterziehen müssen. Das gaben die San Antonio Spurs in einer Pressemitteilung bekannt.

Wie Adrian Wojnarowski von ESPN zudem berichtet, wird der 18. Pick des diesjährigen Drafts etwa sechs bis acht Wochen fehlen.

Der 19-Jährige hatte sich bereits am College einen Meniskusriss im rechten Knie zugezogen, kam jedoch sehr stark von der Verletzung zurück.

Mit durchschnittlich 11,5 Punkten und einer Wurfquote von 48,7 Prozent für die University of Miami spielte er sich in die Gunst der Spurs. Da viele Teams aufgrund der Krankenakte von Walker IV abgeschreckt waren, fiel er im Draft bis zu den Texanern an Position 18.