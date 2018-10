NBA-News: J.R. Smith lästert nach Rangelei mit den Boston Celtics über Marcus Smart

Während des Preseason-Spiels zwischen den Cleveland Cavaliers und Boston Celtics kam es im ersten Viertel zu einer Rangelei zwischen J.R. Smith und Marcus Smart. Im Anschluss an die Partie hatte J.R. noch einige Worte an seinen Gegenüber parat.

"Für jemanden, der in so einer Situation so tough sein will, führt Smart die Liga bestimmt in Flops an", sagte Smith gegenüber den versammelten Reportern in der Kabine. "Man kann nicht so oft floppen und dann so tough sein wollen. Wie geht das zusammen?"

Nach einem Gerangel mit Aron Baynes im Anschluss im Kampf um einen Rebound schubste Smart J.R. in den Rücken. Bevor die Situation eskalieren konnte, hielt Jayson Tatum seinen Teamkollegen zurück und warf ihn zu Boden, um ihn festzuhalten.

"Ich werde nicht hier sitzen und Geld verlieren, weil ich versuche, mit Marcus Smart zu kämpfen", führte Smith weiter aus. "Ich will kein Geld wegen meines Tattoos verlieren, warum sollte ich es also wegen ihm verlieren?"

Marcus Smart: "Wir können das auch abseits des Courts regeln"

Smart, der für seine Aktion von den Referees vom Feld verwiesen wurde, erklärte gegenüber Reportern, dass er sich keine Gedanken über mögliche Konsequenzen mache: "Was auch immer auf mich zukommt, kann kommen."

Der Guard der Kelten hatte Smith zudem mit einer Geste aufgefordert, ihn nach dem Spiel in den Katakomben der Arena zu treffen. "Ich habe ihm gesagt, dass er nach hinten kommen soll", so der 24-Jährige. "Wir können das auch abseits des Courts regeln."