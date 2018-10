NBA-News: Boston Celtics streben vorzeitige Verlängerung mit Terry Rozier an

Terry Rozier hat vergangene Saison seinen Durchbruch bei den Boston Celtics gefeiert, mit Kyrie Irving und Marcus Smart bezahlen die Celtics allerdings schon jetzt viel Geld für ihre Point Guard-Position. Dennoch will die Franchise offenbar auch mit Rozier zeitig verlängern.

Rozier wird nach der kommenden Saison, in der er gut 3 Millionen Dollar verdient, Restricted Free Agent und gilt als Guard mit viel Potenzial, der dauerhaft wohl zu gut für eine Backup-Rolle ist. Boston hat das jedoch natürlich auch erkannt.

Dem Boston Sports Journal zufolge sind die Celtics daher "aktiv" in Verhandlungen und versuchen derzeit, Rozier noch vor der Deadline am 15. Oktober langfristig unter Vertrag zu nehmen. Dem Bericht zufolge könnte der 24-Jährige jedoch bis zu 15 Millionen Dollar pro Jahr fordern - Boston zahlt allerdings auch schon 20 Mio. für Kyrie Irving und 11 Mio. für Marcus Smart. Irving wird dazu nach der kommenden Saison ebenfalls Free Agent und hat bereits betont, dass er in Boston bleiben will. Der Superstar dürfte dann sogar noch deutlich mehr verdienen als im kommenden Jahr.

"Scary Terry" hatte vergangene Saison vor allem in den Playoffs auf sich aufmerksam gemacht, als er den verletzten Irving vor allem in Heimspielen gut vertrat und über 19 Spiele 16,5 Punkte und 5,7 Assists im Schnitt auflegte. Nun ist Irving wieder fit, Rozier soll trotzdem weiter eine große Rolle spielen: "Ich muss herausfinden, wie ich ihm so viele Minuten wie möglich verschaffe", hatte Coach Brad Stevens vergangene Woche gesagt. "Er ist großartig und arbeitet härter als jeder andere."

Langfristig könnte es indes zum Thema werden, ob Rozier langfristig eine Rolle als Backup akzeptiert. Der Guard selbst gab unlängst zu, dass er darüber nachdenkt. Im Laufe der Offseason haben Berichten zufolge unter anderem bereits die Phoenix Suns in Boston angefragt, weil sie Rozier gerne zu ihrem Starter auf der Eins machen würden.