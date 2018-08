NBA Saturdays & Sundays: Neuer Rekord für Primetime-Spiele nach europäischer Zeit

Am Freitag veröffentlichte die NBA ihren Spielplan für die kommende Saison und auch für die europäischen Fans gibt es dabei gute Nachrichten: In der Spielzeit 2018/19 wird es so viele Primetime-Spiele in Europa geben wie noch nie zuvor.

Die Kampagne "NBA Sundays" geht in ihre fünfte Saison und wie schon im Vorjahr wird es ab Dezember auch wieder "NBA Saturdays" geben, wo Spiele um 23 Uhr deutscher Zeit beginnen. Insgesamt wird es 42 Primetime-Spiele nach europäischer Zeit geben, so viele wie noch nie zuvor.

Einige Highlights, die es dabei in der kommenden Saison zur besten Sendezeit zu sehen geben wird, sind beispielsweise die Duelle zwischen den Phoenix Suns (mit Scoring-Maschine Devin Booker sowie Nr.1-Pick Deandre Ayton) und den Los Angeles Lakers um LeBron James in Week 7 oder auch das Duell zwischen den Philadelphia 76ers um Joel Embiid und Ben Simmons mit den OKC Thunder um Russell Westbrook, Paul George und Dennis Schröder in Woche 14.

© NBA

In Woche 16 empfangen die Boston Celtics mit Kyrie Irving und Daniel Theis die Thunder, in Woche 20 sind die Celtics auch im Duell mit den Western Conference-Finalisten des letzten Jahres, den Houston Rockets, zu sehen.

Auch bei DAZN und SPOX werden wie gewohnt viele der Spiele zu sehen sein. Der komplette Livestream-Spielplan wird indes zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Alle NBA Saturdays & NBA Sundays in der Saison 18/19

Woche NBA Saturdays Uhrzeit NBA Sundays Uhrzeit 1 Cavaliers - Hawks 23 Uhr 2 Nets - Warriors 21 Uhr 3 Bucks - Kings 20.30 Uhr 4 Pistons - Hornets 20.30 Uhr 5 Timberwolves - Grizzlies 20.30 Uhr 6 Lakers - Magic 20.30 Uhr 7 Knicks - Bucks 22 Uhr Lakers - Suns 20.30 Uhr 8 Mavericks - Rockets 23 Uhr Pistons - Pelicans 20.30 Uhr 9 Magic - Jazz 22 Uhr Cavaliers - Sixers 20.30 Uhr 10 Clippers - Nuggets 22 Uhr Pistons - Hawks 21 Uhr 11 Bucks - Nets 22 Uhr Magic - Pistons 20.30 Uhr 12 Nuggets - Hornets 22 Uhr Timberwolves - Lakers 20.30 Uhr 13 Heat - Grizzlies 22 Uhr Hawks - Bucks 20.30 Uhr 14 Sixers - Thunder 20.30 Uhr Pacers - Hornets 23 Uhr 15 Pelicans - Spurs 23 Uhr Bulls - Cavaliers 20.30 Uhr 16 Pistons - Clippers 22 Uhr Celtics - Thunder 19 Uhr 17 Jazz - Spurs 22 Uhr Sixers - Lakers 20.30 Uhr 18 19 Sixers - Trail Blazers 18 Uhr Raptors - Magic 20.30 Uhr 20 Cavaliers - Pistons 22 Uhr Celtics - Rockets 20.30 Uhr 21 Knicks - Kings 17 Uhr Sixers - Pacers 19.30 Uhr 22 Celtics - Hawks 16.30 Uhr Bucks - Sixers 19.30 Uhr 23 Hornets - Celtics 22 Uhr Bucks - Cavaliers 20.30 Uhr 24 Rockets - Kings 22 Uhr Thunder - Mavericks 20.30 Uhr 25 Bucks - Nets 22 Uhr Timberwolves - Thunder 20.30 Uhr

*Änderungen im Spielplan vorbehalten.