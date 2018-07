NBA 2018/19: Saisonstart, Spielplan, Preseason, Schedule Release, Termine

MLB All-Star Game: National League -

Nach dem Ende der Summer League fahren einige Spieler in den Urlaub, die 30 Teams bereiten sich aber schon jetzt auf die Spielzeit 2018/19 vor. Wann beginnt die Saison? Wann wird der Spielplan bekannt gegeben? Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Saisonstart, Spielplan und weiteren Terminen.

Wann wird die Preseason ausgetragen? Was sind die wichtigsten Termine? SPOX liefert den Überblick.

Wann beginnt die neue NBA-Saison 2018/19

Die Regular Season wird am 30. Oktober 2018 (Ortszeit) beginnen und damit fast zwei Wochen später als in der vorigen Spielzeit. Allerdings wird die Regular Season dafür auch etwas später enden, genauer gesagt am 17. April 2019. Wer die neue Saison dabei eröffnen wird, ist noch nicht bekannt, allerdings werden die Golden State Warriors als amtierender Champion definitiv direkt am 30. Oktober im Einsatz sein.

Der NBA-Spielplan für die Saison 2018/19

Der Spielplan für die kommende Regular Season wurde bisher noch nicht bekannt gegeben, aktuell kennt man nur vereinzelte Termine. Der komplette Spielplan wird im August 2018 veröffentlicht, auch hier ist das genaue Datum allerdings unbekannt.

Wann und wo findet das All-Star Game 2019 statt?

Ein Termin, der schon länger feststeht, ist der des All-Star Games: Dieses wird in der kommenden Saison am 17. Februar (Ortszeit) in Charlotte, North Carolina stattfinden. Dort sollte das Spiel eigentlich schon 2017 stattfinden, aufgrund einer Kontroverse wegen des Public Facilities Privacy and Security Act wurde es aber kurzfristig nach New Orleans verschoben. Ausgetragen wird das Spiel im Spectrum Center.

Gibt es 2018/19 wieder Global Games?

Wie schon in den vergangenen Jahren wird die NBA auch Spiele auf internationalem Boden austragen lassen. Bisher sind die folgenden Termine bekannt:

NBA-Saison 2018/19: Preseason

Datum Ort Team A Team B 30. September, 4 Uhr Vancouver, Kanada Toronto Raptors Portland Trail Blazers 5. Oktober, 19 Uhr Shanghai, China Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 8. Oktober, 19 Uhr Shenzhen, China Dallas Mavericks Philadelphia 76ers 11. Oktober, 1.30 Uhr Montreal, Kanada Toronto Raptors Brooklyn Nets

NBA-Saison 2018/19: Regular Season

Datum Ort Team A Team B 17. Januar 2019, 21 Uhr London, England New York Knicks Washington Wizards

Wann beginnt die Preseason?

Die Preseason wird in diesem Jahr am 29. September beginnen und dauert dann bis zum 26. Oktober an, endet also lediglich wenige Tage vor dem Beginn der Regular Season. Die Preseason gehört zur Vorbereitung auf die Regular Season. Die NBA-Teams treten dabei sowohl gegeneinander als auch gegen Teams außerhalb der USA an. Einige Spiele sind dabei schon bekannt, unter anderem die folgenden Spiele gegen Teams aus Australien und Brasilien:

Datum Ort Team A Team B 29. September, 1.30 Uhr Philadelphia Philadelphia 76ers Melbourne United 30. September, 3 Uhr Salt Lake City Utah Jazz Melbourne United 1. Oktober, 4.30 Uhr Los Angeles L.A. Clippers Sydney Kings 6. Oktober, 1 Uhr Toronto Toronto Raptors Melbourne United 6. Oktober, 1 Uhr Orlando Orlando Magic Flamengo

Welches sind die Topspiele der Preseason?

Es haben noch nicht alle Teams ihren Schedule für die Preseason bekannt gegeben. Trotzdem stehen beispielsweise schon folgende Topspiele fest:

Datum Heim Auswärts 1. Oktober, 3.30 Uhr L.A. Lakers Denver Nuggets 2. Oktober, 1 Uhr Washington Wizards New York Knicks 5. Oktober, 4.30 Uhr L.A. Lakers Sacramento Kings 6. Oktober, 1.30 Uhr New York Knicks New Orleans Pelicans 8. Oktober, 0 Uhr San Antonio Spurs Houston Rockets 11. Oktober, 4 Uhr L.A. Lakers Golden State Warriors 13. Oktober, 4.30 Uhr Golden State Warriors L.A. Lakers

Wann beginnen die NBA Playoffs 2019?

Die Playoffs 2019 werden im April kurz nach dem Ende der Regular Season (17. April) beginnen und dann bis Ende Mai andauern. Die NBA Finals enden dann wie gewohnt im Juni. Die genauen Daten sind allerdings bisher noch nicht bekannt.

Wo kann man die NBA-Saison 2018/19 verfolgen?

Wie schon in den letzten Jahren wird DAZN viele Spiele der Regular Season und Playoffs zeigen, das Stream-Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Gleiches gilt auch für den Programm-Plan bei SPOX, wo weiterhin jeden Sonntag ein Spiel zur besten Sendezeit übertragen werden wird.