NBA News – Golden State Warriors absolvieren Preseason-Spiel in Seattle

Die Golden State Warriors haben am Montag ihren Preseason-Spielplan für die kommende Saison bekannt gegeben. Dabei kommt es zu einer Art Wiedersehen für Kevin Durant.

Am 5. Oktober werden die Warriors ein Vorbereitungsspiel gegen die Sacramento Kings absolvieren - in der KeyArena von Seattle, in der seit 2008 kein NBA-Matchup mehr stattgefunden hat. Damals waren die SuperSonics von ihrer neuen Besitzer-Gruppe nach Oklahoma City umgezogen und dort zu den Thunder geworden.

Für Warriors-Superstar Kevin Durant wird das Spiel eine Art Wiedersehen, da er 2007/2008 seine Debütsaison für die SuperSonics absolviert hatte. Seattle versucht seit Jahren, wieder eine NBA-Franchise zu bekommen, und auch Durant hat sich in der Vergangenheit sehr lautstark dafür ausgesprochen.

"Das wäre großartig, ich hoffe, dass es klappt", sagte Durant bereits im Februar über die Möglichkeit eines Vorbereitungsspiels in Seattle. "Die Fans in Seattle verdienen definitiv Basketball, deswegen wäre das großartig. Ich freue mich darauf."

Die Warriors absolvieren in der Preseason außerdem zwei Spiele gegen die Los Angeles Lakers sowie je eins gegen die Minnesota Timberwolves und eins gegen die Phoenix Suns.

Der Preseason-Spielplan der Warriors