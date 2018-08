NBA News – Spielplan: LeBron James‘ Lakers treffen die Warriors am Christmas Day

Die NBA wartet immer noch auf die Veröffentlichung des Spielplans für die kommende Saison, am Dienstag sickerten jedoch erneut ein paar Details durch. Via New York Times wurde nun bekannt, wie der Christmas Day aussehen wird.

Der 25. Dezember ist traditionell einer der großen NBA-Feiertage und wird auch in dieser Saison wieder mit hochkarätigen Duellen aufwarten. Im Zentrum steht dabei wie schon erwartet ein Aufeinandertreffen der Los Angeles Lakers um Neuzugang LeBron James mit dem amtierenden Meister, den Golden State Warriors.

Es ist noch nicht bekannt, ob das Spiel das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Regular Season sein wird. In den letzten Jahren hatten sich die Warriors stets zum ersten Mal in der Saison mit den Cleveland Cavaliers am ersten Weihnachtstag "getroffen."

Auch die anderen Spiele haben es in sich. Eröffnet wird der Feiertag traditionell im Madison Square Garden, wo die New York Knicks die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo empfangen, dazu kommt es auch zum Playoff-Wiedersehen zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers.

Bis zu fünf deutsche Spieler könnten am Christmas Day im Einsatz sein: Daniel Theis mit den Celtics, Dennis Schröder mit den OKC Thunder, Isaiah Hartenstein mit den Houston Rockets und sowohl Moritz Wagner als auch Isaac Bonga mit den Lakers.

Der komplette NBA-Spielplan am Christmas Day: