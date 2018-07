NBA Summer League: 23 Punkte! Moritz Wagner rockt sein Lakers-Debüt

MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Cubs @ Padres MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Cubs @ Padres MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers

Moritz Wagner hat bei seinem Debüt für die Los Angeles Lakers überzeugt. Sein Team zog am Ende zwar den Kürzeren - doch der Deutsche schrammte nur knapp daran vorbei, zum Topscorer zu werden. Jaren Jackson fackelte bei den Grizzlies ein Feuerwerk ab.

Summer League in Utah

Memphis Grizzlies (1-0) - Atlanta Hawks (0-1) 103:88

Punkte: Jaren Jackson Jr. (29) - Tyler Dorsey (18)

Rebounds: DeYonta Davis (7) - Tyler Dorsey (7)

Assists: Brandon Goodwin (5) - Tyler Dorsey (4)

Hier stand natürlich das Duell der beiden Lottery Picks Jaren Jackson Jr. (#4) und Trae Young (#5) im Fokus - mit am Ende recht deutlichem Ausgang. Mit 29 Punkten gewann Memphis' Jackson nicht nur das individuelle Matchup deutlich, er "klaute" Young auch dessen Spezialität und versenkte 8 seiner 13 Dreierversuche - darunter ein Halfcourt Buzzer Beater von der Mittellinie.

Auf der anderen Seite ließ Young bei den Hawks sein Potential zwar aufblitzen, doch größtenteils erwischte er einen gebrauchten Abend. Zwar spielte er mit Selbstvertrauen in seinen Wurf, er blieb allerdings kalt und traf nur 4 seiner 20 Feldwürfe sowie einen seiner 11 Dreier.

Utah Jazz (1-0) - San Antonio Spurs (0-1) 92:76

Punkte: Georges Niang (17) - Derrick White (22)

Rebounds: Tony Bradley (11) - Amida Brimah (9)

Assists: Grayson Allen (7) - Derrick White (6)

Die Spurs starteten recht schwach in diese Partie, fanden dank Derrick White aber schnell in die Spur - nur um dann erneut einzubrechen. Im zweiten Viertel kamen die Jazz mit einer Intensität - gerade in der Defense - um die Ecke, mit der San Antonio überfordert war. So wurde aus einem ausgeglichenen Score noch vor der Halbzeit ein 17-Punkte-Vorsprung Utahs.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Spurs dann nicht mehr genug Pfeile im Köcher, um ein Comeback zu initiieren, obwohl Derrick White weiterhin gute Aktionen hatte. Rookie Lonnie Walker enttäuschte (3/16 FG), bei den Jazz kratzte Grayson Allen (11 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists) am Triple-Double.

