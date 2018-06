NBA 2K19: Release, Plattformen, Neuigkeiten, Cover, Preis, Spielmodi und Editionen

NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3 -

Auch in der kommenden Saison wird es eine neue Version des Basketball-Simulations-Klassikers NBA 2K geben. Inzwischen hat der Hersteller das Cover der Jubiläumsedition 2k19 veröffentlicht. Hier gibt es alle Infos zum Release, Cover, Spielmodi, Preis und den Editionen.

Wann ist Release von NBA 2K19?

In den Läden wird die neue Ausgabe der 2K-Reihe ab dem 11. September (in den USA, in Deutschland meist einen Tag später) erhältlich sein. Die Prelude-Edition wird bereits ab dem 31. August spielbar sein. Wer sich für den Kauf per Vorbestellung der 20th Anniversary Edition entscheidet, kann bereits am 7. September mit dem Zocken beginnen.

Welche Versionen von NBA 2K19 wird es geben?

Neben der Standard Edition wird es auch eine 20th Anniversary Edition geben. Von anderen Editionen ist Stand jetzt noch nichts bekannt.

Inahlte der Standard Edition

5.000 Virtual Currency

10 MeinTEAM-Ligapakete (eins pro Woche)

1 Cover Athlete Sapphire MeinTeam-Karte

Inhalte der 20th Anniversary Edition

Die Jubiläums-Edition wird laut 2K einige exklusive Inhalte haben, die wie folgt aussehen:

100.000 Virtual Currency

50.000 MeinTEAM-Punkte

20 MeinTEAM-Ligapakete (eins pro Woche)

Sapphire LeBron James MeinTEAM-Karte

10 MeinTEAM "Heat Check Packs" (eins pro Woche ab Beginn der NBA-Saison)

5 Wandbilder im LeBron-Design für MeinCOURT

LeBron MeinCOURT-Design

King's Collection Nike LeBron-Ausstattung & -Schuhe (25 Paare!)

LeBron NBA 2K19-Poster

NBA 2K-Stickerbogen

Individuelles Armband mit LeBrons ausgewählten Worten

Auf welchen Plattformen erscheint NBA 2K19?

NBA 2K19 erscheint in Deutschland auf folgenden Plattformen:

PC

PlayStation 4

Xbox One

Xbox One Digital

Nintendo Switch

Wie viel kostet NBA 2K19?

Zum Preis gibt es noch keine Informationen des Herstellers.

Wer ist auf dem Cover von NBA 2K19?

LeBron James wird auf dem Cover der 20th Anniversary Edition zu sehen sein. Ob dies auf der Standard-Edition der Fall sein wird, ist noch unklar. Der King empfand es jedenfalls als große Ehre auf dem Cover der Jubiläums-Edition abgedruckt zu sein. "Es ist ein tolles Gefühl, auf dem Cover der 20. Jubiläumsausgabe eines Spiels zu sein, das ich schon als Kind geliebt und gespielt habe," wurde LeBron zitiert.

"Wir haben mit dem Cover etwas ganz Besonderes geschaffen, das alles darstellt, was mich beflügelt und inspiriert - von meiner Familie bis zu meiner Herkunft und Worten, an denen ich mich im Leben orientiere. Ich fühle mich geehrt, dass meine Reise Teil dieser so speziellen Zeit der 2K-Geschichte sein darf, und freue mich schon darauf, dass die Fans das Spiel sehen können."

