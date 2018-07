NBA-News: Lance Stephenson freut sich auf LeBron: "Lustig, dass wir in einem Team sind"

MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Über Jahre war es zwischen Lance Stephenson und LeBron James eine kleine Rivalität, nun stehen die beiden zusammen bei den Los Angeles Lakers im Kader. Born Ready amüsiert dies, aber der Guard freut sich gleichzeitig auch auf das spannende Projekt.

"Es ist schon lustig, dass wir beide nun im gleichen Team sind", sagte Stephenson in einem Conference Call. "Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, wenn ich neben ihm, einem der besten Spieler der Welt, spielen kann. Das wird unglaublich."

James und Stephenson trafen vor allem in den Hochzeiten der Indiana Pacers oft aufeinander, als Miami und Indiana die besten Teams in der Eastern Conference waren. Laut Born Ready war es das Camp von LeBron, welches den Guard kontaktierte, nachdem die Pacers die Option für Stephenson nicht gezogen hatten.

Der ehemalige High School-Star war überrascht davon, auch dass James überhaupt in die Stadt der Engel wechselte. "Ich glaube, er brauchte die Veränderung. Dass er nun mich wollte, freut mich und zeigt, dass ihm mein Spiel gefällt."

Stephenson legte in der vergangenen Saison als Sixth Man 9,2 Punkte und 2,9 Assists pro Partie für die Pacers auf. Indiana scheiterte letztlich in den Playoffs in der ersten Runde an den Cleveland Cavalires mit James nach sieben hart umkämpften Spielen.