NBA-News: Kawhi Leonard besteht wohl Medizincheck und sagt Team USA ab

Kawhi Leonard hat nach Medienberichten den Medizincheck in Toronto bestanden. Der Forward wird dennoch auf das Mini Camp von Team USA in Las Vegas verzichten.

Das berichten Brian Windhorst und Chris Haynes von ESPN. Neben Leonard soll auch Danny Green den Medizincheck bestanden haben, er war Teil des Trades, der Kawhi nach Toronto brachte. Green erklärte zuletzt in einem Podcast, dass er sich schon länger mit einer Leistenverletzung herumschleppt.

Auch bei Leonard gab es aufgrund der Gesundheit einige Fragezeichen, er spielte für die Spurs zuletzt am 13. Januar und laborierte an einer mysteriösen Quadrizeps-Verletzung.

So ist es nicht verwunderlich, dass Leonard seine Teilnahme am Mini Camp von Team USA in Las Vegas abgesagt hat, auch wenn es zuletzt Gerüchte gab, dass der Forward sich dort präsentieren möchte. Coach des Camps ist übrigens Leonards Ex-Coach in San Antonio, Gregg Popovich.