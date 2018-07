NBA-News: Clint Capela unterschreibt neuen Vertrag bei den Houston Rockets

MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Clint Capela hat seinen Vertrag bei den Houston Rockets verlängert. Das gaben die Rockets auf ihre Website bekannt. Der Center, der Restricted Free Agent war, bleibt damit fünf weitere Jahre in Texas.

Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, wird der Eidgenosse in diesem Zeitraum 90 Millionen Dollar einstreichen. Als RFA gestalteten sich die Verhandlungen sehr zäh, auch das Annehmen der Qualifying Offer für ein Jahr (4,3 Mio.) stand im Raum, Capela wäre dann 2019 zum Unrestricted Free Agent geworden.

"Ich habe gesehen, wie er sich in den letzten Jahren den Arsch aufgerissen hat. Er hört zu, er lernt und er will gewinnen. Ich freue mich für ihn", sagte Teamkollege James Harden den Medien am Rande des Mini Camps von Team USA in Las Vegas.

Durch den neuen Vertrag blicken die Rockets nun auf eine Payroll von 136 Millionen Dollar, nur Oklahoma City, Golden State und Toronto zahlen in der kommenden Saison für ihre Spieler mehr. Somit erwartet die Rockets nach jetzigen Stand eine Luxussteuerrechnung von 21,4 Millionen, wobei erst 11 Spieler einen garantierten Vertrag haben.

Wenn die Rockets nun ihren Roster mit Minimum-Spielern auffüllen möchten, wird dies Houston zum Gehalt auch noch einmal rund 3,8 Millionen an Luxussteuer kosten. Ansonsten besitzen die Rockets weiterhin die vollen 4,5 Millionen der Taxpayer Mid-Level Exception.

Capela spielte derweil die beste Saison seiner Karriere und wurde Zweiter bei der Wahl des Most Improved Player hinter Victor Oladipo von den Indiana Pacers. Der Schweizer legte in der Regular Season 13,9 Punkte, 10,8 Rebounds und 1,9 Blocks pro Spiel auf. Sein Wurfquote von 65,2 Prozent war die beste der kompletten Liga.

Die Statistiken von Clint Capela in der NBA