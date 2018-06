NBA-News: Wurf-Trainer von Markelle Fultz ist sich sicher: Sein Wurf wird perfekt sein

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks

Der kaputte Wurf von Markelle Fultz war über die komplette Saison ein großes Thema bei den Philadelphia 76ers. Fultz' Trainer gab sich nun optimistisch, dass der Wurf zum Ende des Sommers repariert sein wird.

Im Talking Schmidt Podcast erklärte Drew Hanlen, der Wurftrainer des ehemaligen No.1-Picks, dass er mit Fultz in der Offseason bereits am Wurf gearbeitet hat. "Jeder hat gesehen, dass er völlig verlernt hatte, wie er werfen musste. Ich musste mir also die Frage stellen, wie ich den Jungen wieder in die Spur bringen und besser machen kann", berichtete Hanlen weiter.

Der Wurftrainer gab sich aber optimistisch, dass Fultz das Vertrauen in seinen Wurf wieder finden wird. "Wir arbeiten jeden Tag hart - an seinem Körper und an der Mechanik seines Wurfs. Ich denke, dass wir dem Zeitplan sogar voraus sind."

Demnach hatte Hanlen rund sechs Wochen eingeplant, dabei Fultz wieder einigermaßen gut werfen würde, nach zwei Wochen soll Fultz aber bereits große Fortschritte gemacht haben. "Es ist noch nicht perfekt, aber ich denke, der Jumpshot wird am Ende des Sommers perfekt sein."

Fultz nahm in der vergangenen Saison nur einen einzigen Dreier in 45 Spielen. Auch seine Jumper aus der Mitteldistanz waren alles andere als effizient. Auch hier lag seine Quote bei lediglich knapp 31 Prozent (15/48 FG).