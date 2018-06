NBA-News: Spurs wollen Kawhi Leonard wohl nicht innerhalb des Westens traden

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels

Die Gerüchte um einen Trade von Kawhi Leonard hören nicht auf. San Antonio sträubt sich zwar weiter, den Superstar abzugeben, doch wenn es so kommt, wollen die Spurs ihren Forward am liebsten in den Osten traden.

Das berichtet Sam Amick von USA Today. Demnach gibt es für die Texaner zwei Optionen. Entweder entspannt sich die Situation und Leonard bleibt am Alamo River oder die Spurs werden versuchen, den 26-Jährigen in den Osten zu traden.

Dies deckt sich mit einem Artikel von Ramona Shelburne von ESPN, die schrieb, dass die Spurs jegliche Gespräche mit den Los Angeles Lakers abgebrochen haben. L.A. ist dabei wohl die bevorzugte Destination für Leonard selbst.

"Kawhi und seine Familie bedeuten uns sehr viel", versuchte Spurs-GM R.C. Buford die Wogen nach dem Draft ein wenig zu glätten. "Niemand hat sich gewünscht, dass wir nun in dieser Situation sind, aber nun versuchen wir, das Beste daraus zu machen und wieder eine gute Beziehung zu Kawhi aufzubauen. Wir werden alle Optionen prüfen, aber unser Ziel ist es, dass Kawhi weiter ein Teil unserer Organisation ist."

Leonard kann 2019 Unrestricted Free Agent werden und es wäre für jedes andere Team als den Lakers ein großes Risiko, wenn sie Kawhi aufnehmen würden, da es möglich ist, dass sich Kawhi im nächsten Sommer so oder so den Lakers anschließt.