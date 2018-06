NBA News: Dennis Schröder und Trae Young passen laut Hawks-GM zusammen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds

Die Atlanta Hawks haben in Trae Young einen neuen Point Guard im Draft gezogen. Bedeutet dies den antizipierten Abschied von Dennis Schröder? Nach GM Travis Schlenk nicht, die beiden Playmaker passen seiner Meinung nach zusammen.

Schlenk erklärte dies gegenüber den Medien im Rahmen des NBA Drafts am Donnerstagabend. Die Hawks hatten zuvor Trae Young nach einem Trade mit den Dallas Mavericks verpflichtet, nachdem man ursprünglich Luka Doncic mit dem dritten Wahlrecht im Draft pickte.

"Um ehrlich zu sein waren wir unentschlossen zwischen den beiden", sagte Schlenk auf Nachfrage. "Sie sind die beiden besten Playmaker im Draft. Wir waren mit Luka glücklich, aber als sich die Chance auf einen weiteren Erstrundenpick ergab, hat es Sinn gemacht, beide Ziele zu erreichen."

Die Hawks haben nun drei Erstrundenpicks im Draft von 2019. Das Team steckt inmitten eines Rebuilding-Prozesses, an welchem Schröder offenbar wenig Interesse hat, zu partizipieren. Der Deutsche drückte mehrfach das Interesse aus, getradet zu werden. So hat auch die Entscheidung der Franchise aus Georgia dazu gepasst, einen Point Guard zu draften. Allerdings hält man sich die Option mit Young und Schröder in die neue Saison zu gehen, aber offen. Schlenk deutete an, dass Young und Schröder auch zusammen auf dem Feld stehen könnten.

Der Draft 2018 der Atlanta Hawks