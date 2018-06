NBA Draft: Traden sich die Atlanta Hawks nach unten – und holen Trae Young?

MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees

Die Atlanta Hawks wägen offenbar ab, ihren No.3-Pick für den kommenden Draft nach unten zu traden. Dann könnten sie Scharfschütze Trae Young akquirieren.

Das berichtet ESPN. Demnach spiele man in Atlanta mit dem Gedanken, den No.3-Pick in einen Trade zu involvieren, sollte es hochkarätige Angebote geben. Im Falle eines Trades soll die Franchise ein Auge auf Trae Young von den Oklahoma Sooners geworfen haben. Denn der Dreier-Spezialist wird vermutlich auch auf einer späteren Draft-Position noch verfügbar sein.

Sollten die Hawks tatsächlich Young holen, könnte dies ein Indiz für einen Abschied Dennis Schröders sein. Dieser bekleidet auch die Point-Guard-Position - und hat in den vergangenen Wochen durch seine Aussagen auf einer PK in Braunschweig die Gerüchte befeuert, dass er in dieser Offseason getradet werden könnte.

Sollte es anders kommen und die Hawks ihren Pick behalten, so gelten ESPN zufolge Marvin Bagley (Duke) und Jaren Jackson (Michigan State) als Favoriten in Atlanta. Beide sind Big Men.