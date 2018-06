NBA-News: Nuggets wollen Kenneth Faried loswerden – Hawks interessiert?

MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles

Die Denver Nuggets wollen offenbar Big Man Kenneth Faried loswerden. Mit den Atlanta Hawks wird bereits ein potentieller Abnehmer genannt.

Wie AJC berichtet, wollen die Nuggets Gehaltsspielraum schaffen, um sich anderweitig verbessern zu können. Deshalb soll Faried, der in der nächsten Saison 13,8 Millionen Dollar verdient und anschließend Free Agent wird, per Trade weggeschickt werden.

Mit den Hawks soll es auch bereits ein Team geben, das bereit wäre, das Gehalt aufzunehmen - wenn es dafür noch das ein oder andere Rebuild-Asset in Form von Picks oder jungen Spielern oben drauf gibt. Die Nuggets besitzen im kommenden Draft den 14. Pick. Gut möglich, dass dieser in einem Deal integriert wird.

Der 28-jährige Faried spielt seit 2011 bei den Nuggets. Nach einigen erfolgreichen Spielzeiten schrumpfte seine Rolle im Team allerdings, was auch mit Verletzungen zu tun hatte. In der vergangenen Saison legte er 5,9 Punkte und 4,8 Rebounds in 32 Spielen auf.