NBA News: Medien: Jamal Crawford zieht Option nicht und wird Free Agent

Jamal Crawford wird erneut seinen Wer in der Free Agency testen. Laut Medienberichten zieht der Guard der Minnesota Timberwolves seine Option nicht und kann somit bei jedem anderen Team unterschreiben.

Das berichtet Shams Charania von Yahoo Sports. Demnach hat Crawford seine Option für die kommende Saison in Höhe von 4,5 Millionen Dollar nicht gezogen und wird somit Free Agent. Die Deadline für den Veteran wäre der heutige Dienstag gewesen.

Der 38-Jährige kam erst im vergangenen Sommer nach Minnesota und spielte für die Wolves seine bereits 18. NBA-Saison. Dabei legte der Guard 10,3 Punkte im Schnitt auf und zählte so erneut zu den besten Mikrowellen von der Bank.

Crawford gewann in seiner Karriere gleich dreimal den Award des Sixth Man of the Year und legte in seiner Laufbahn im Schnitt 15 Punkte und 3,4 Assists auf.