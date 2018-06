Medien: Dallas Mavericks und Sacramento Kings könnten im Draft nach unten traden

MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox

Die Dallas Mavericks und die Sacramento Kings halten den fünften bzw. zweiten Pick im kommenden Draft. Laut Medienberichten sollen jedoch beide Franchises daran interessiert sein, nach unten zu traden.

Das berichtet Kevin O'Connor von The Ringer. Demnach sollen die Kings versuchen, so viele Assets wie möglich zu horten. So könnten die Kings ihren No.2-Pick mit einem anderen Team tauschen, um zum Beispiel einen weiteren Pick zu bekommen.

Schon in den letzten beiden Jahren tradeten die Kings ihre Picks nach unten und das erscheint auch in diesem Jahr eine Option. Gemäß diverser Medienberichte haben die Kings großes Interesse an Swingman Michael Porter Jr., der aber nicht als potenzieller No.2-Pick angesehen wird.

Während die Kings also im vollen Rebuild-Modus sind, erwägen die Mavs laut O'Connor, wieder die Playoffs angreifen zu wollen. Mit Dennis Smith Jr. haben die Mavs scheinbar schon ihren Franchisespieler gefunden und könnten zu auf der Suche nach einem erfahrenen und guten Co-Star sein. Dieser könnte jedoch auch an Nummer fünf in der Draft zu finden sein.