NBA News: Toronto Raptors befördern offenbar Nick Nurse zum Head Coach.

Die Toronto Raptors befördern offenbar ihren bisherigen Assistent Coach Nick Nurse zum Head Coach. Das berichtet NBA-Insider Adrian Wojnarowski.

Grundsätzlich sollen sich beide Parteien über das Engagement einig sein, es müssen aber noch letzte Details geklärt werden, heißt es. Über die Vertragslaufzeit ist bisher nichts bekannt.

Nurse war die letzten sechs Jahre als Assistent bei den Raptors tätig. Zuvor arbeitete er sechs Jahre als Head Coach in der NBA G-League und gewann zwei Meistertitel sowie einen Coach of the Year Titel.

Nurse wird bei den Raptors die Nachfolge auf Dwane Casey antreten, der in der vergangenen Saison in der zweiten Playoff-Runde einmal mehr an den Cleveland Cavaliers gescheitert war und in der Folge entlassen wurde.

Casey selbst wird ab der kommenden Saison als Head Coach der Detroit Pistons fungieren.